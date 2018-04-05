NSU kurbanı Mehmet Kubaşık, Dortmund’da anıldı

Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU tarafından katledilen Mehmet Kubaşık, Dortmund’da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU tarafından katledilen Türkiye kökenliler arasında yer alan Mehmet Kubaşık, dün Dortmund’da düzenlenen etkinlikle anıldı. 4 Nisan 2006’da öldürülen Kubaşık için, katledilişinin 12. yılında başta Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) olmak üzere pek çok kurum tarafından yapılan çağrı üzerine gerçekleştirilen anmaya yüzlerce kişi katıldı.

Kubaşık’ın öldürüldüğü Mallinckrodt Caddesi’de anısına yapılan anıta çiçek konulmasıyla başlayan etkinliğe Mehmet Kubaşık’ın eşi Elif Kubaşık, kızı Gabze Kubaşık ve diğer aile fertleri katıldı. Ardından tren istasyonun arkasında NSU kurbanları için Dortmund Belediyesinin yaptırdığı anıta kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe 400'den fazla kişi katıldı. Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen anma yürüyüşü ardından DİDF adına yapılan konuşmada ırkçı cinayetlerin arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması çağrısı yapıldı.

Kubaşık ailesinin avukatı Antonia von der Behrens ise yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen ve Kubaşık ailesine destek veren herkese teşekkür ederek NSU davasında ana sanık olarak yargılanan Beate Zschaepe’nin suç ortağı olduğundan emin olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmalarda ayrıca NSU davası kararının açıklandığı gün herkese sokağa çıkma çağrısı yapıldı. Akşam saatlerinde ise Auslandgesellschaf’ta von der Behrens ile ayrı bir toplantı gerçekleştirildi.

Kubaşık‘tan 2 gün sonra 6 Nisan 2006‘da Kassel‘de öldürülen Halit Yozgat için ise yarın bir etkinlik düzenlenecek.

Irkçı terör örgütü NSU, 2000-2007 yılları arası arasında 8’i Türkiye’den olmak üzere 9 göçmeni ve bir Alman polisini katletmişti. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 416 duruşması geride kalan davanın bu yıl içinde bitmesi bekleniyor.

DRESDER BELEDİYESİ‘NDEN TAHAMMÜLSÜZLÜK

Öte yandan NSU cinayetlerinde yaşamını yitirenleri anlam için Doğu Almanya’da bulunan Dresden kentinde yapılan sembolik bir anma etkinliği belediyeyi harekete geçirdi. Kendisini “Açık Antifa Plenum” olarak adlandıran bir grup, sembolik olarak kentin 10 sokağına NSU tarafından katledilenlerin isimlerini vererek değiştirdi. Yapıştırmalarla sokakların isimlerini değişten antifaşist grup üyeleri, “Martin-Luther-Caddesi”nin adını Münih’te öldürülen Yunanistan kökenli “Theodoros Boulgarides Caddesi“ yaptılar. Ancak bu değişikliği yapıştırmayla değil üzerine boyayla yazarak yaptılar.

Antifaşitlerin yapıştırdığı isimleri kaldıran belediye, eylemi düzenleyenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Eylemi yapanların bulunması durumunda para cezasına çarptırılmaları bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 14:03

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