3 kadın Ankara'ya ulaştı: Asıl mücadele şimdi başlıyor

Çocuk istismarına karşı kanun tasarısı için Meclis’e çağrıda bulunmak üzere Çanakkale’den yürüyüş başlatan 3 kadın Ankara’ya ulaştı.

Derya KAYA

Burcu YILDIRIM

Ankara

Çanakkale'den Ankara'ya “3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne” sloganıyla yola çıkan 3 kadın, Ankara’ya ulaştı. Dilek Taş, Hülya kurt, Nursel Karagöz ile onları Ankara girişinde karşılayan kadınlar hep birlikte yürüdü. Yürüyüşçülerden Dilek Taş, bugünün son değil bir başlangıç olduğunu, asıl mücadelenin bundan sonra olacağını ve kadınların dayanışmasıyla daha da büyüyeceğini söyledi. Bugün görüşülecek çocuk istismarı ile ilgili kanun tasarı için Meclis'e çağrıda bulundu.

Çanakkale’den “3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne” sloganıyla yola çıkan 3 kadın, son durakları olan Ankara'ya ulaştı. Türkiye’de yaşanan çocuk istismarlarına, kadına yönelik şiddete, hayvan ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen Dilek Taş, Hülya kurt, Nursel Karagöz'ü, çok sayıda Ankaralı kadın karşıladı. CHP Milletvekili Bülent Öz ve Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Emek Partisi, Halkevleri, Yeşiller ve Sol gelecek ile çeşitli sendikalardan kadınlar yürüyüşe katıldı.

Marşlar ve şarkılarla yürüyen kadınlara, yoldan geçen araçlar da destek geldi. Kadınlar, kadın düşmanı politikalara karşı ses çıkarmak için buluştuklarını söyleyerek “Yaşasın kadın dayanışması”, “Çatlasan da patlasan da yürüyeceğiz”, “Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa” sloganlarıyla yürüdü. Kadınlar, Eskişehir Yolu Yapracık Karayolları Eğitim Merkezi Yol Ayrımı Mevkii'nden, Yaşamkent yol ayrımına kadar hep birlikte yürüdü.

'GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINSIN'

Çanakkale'den yürümeye başlayan 3 kadından biri olan Dilek Taş, bugünün son değil bir başlangıç olduğunu, asıl mücadelenin bundan sonra olacağını ve kadınların dayanışmasıyla daha da büyüyeceğini söyledi. Taş, “Yolculuğumuz uzun sürdüğü için yorucu oldu ama bu o kadar geçici ki bizim için. Çünkü yol boyunca bizi destekleyen insanlarla birlikte olduk” dedi.

Evrensel’in de kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen ve teşekkür eden Taş, “Biliyorsunuz, yarın çocuk istismarı ile ilgili düzenlenen yasa Meclis'e gelecek. Ona yetişmek için acele ediyoruz. Bizim çocuklarımız bizim gençlerimiz ile ilgili görüşlerimiz de dikkate alınsın. Derdimiz bu. Biz kimiz, biz halkız sadece bu. Sadece anneyiz, kadınız” diye konuştu. Hiçbir siyasi partiye, derneğe bağlı olmadıklarını söyleyen Taş, “Hani Anadolu diyorlar ya, işte biziz o” diye konuşmasını sonlandırdı.

EMEP'Lİ KADINLARDAN DESTEK

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “Üç kadın arkadaşımızın Çanakakkale'den başlattığı kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına karşı yürüyüşü biz de destekliyoruz. Partimiz de çocuk istismarına karşı başlatmış olduğu kampanya ile tüm Türkiye'de yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak da buradayız. Hem kadına yönelik şiddetin son bulmasını hem de çocuklara yönelik istismarın son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

'YAN YANA DURDUĞUMUZDA GÜÇLÜYÜZ'

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka yürüyüşe coşkulu bir katılımın olduğunu söyledi. Bu mücadelenin her geçen gün büyüyeceğini belirten Nazlıaka, “Çünkü şu bir gerçek; hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz. Yan yana durduğumuz, omuz omuza mücadele ettiğimiz sürece hiç kimse haklarımızı bizden alamaz. Biz ne kadar mücadele edersek, haklarımızı korumak istersek, o kadar var olacağız. Roza Luxemburg'a da selam yollayalım: Biz kadınlar hep vardık, varız, var olacağız” dedi.

'SADECE KADINLARIN DEĞİL İNSANLIĞIN SORUNU'

Yürüyüşe katılan kadınlardan Emine Ağaoğlu, insanlara tecavüz edilmesinden, hayvanlara yapılan eziyetlerden bıkıp usandıklarını söyledi ve yetkililerden destek istedi. Hilal Ulupınar da “Kadın için çocuk için gelecek insanlık için buradayız. Bu sadece kadınların değil, tüm insanlığın sorunudur. Çoluğumuza çocuğumuza, kadınlarımıza, ülkemize, hayvanlarımıza kıymayın” dedi.

Hatice Boyraz Özel, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerin Türkiye'nin ciddi bir sorunu olduğunu belirterek, “Kadınlar birlikte mücadele ederlerse daha güçlü olacaklar. Bu yüzden de kadınları karşılamaya geldik” dedi.

DÜNYA ÇOCUKLARINA İTHAF EDİLEN BİR YÜRÜYÜŞ

Çanakkale'den Ankara'ya “3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne” olarak yola çıkan kadınlar yürüyüşlerini sonlandırarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, doğaya saldırıların son bulmasını isteyen kadınlar, bu alanda suç işleyenlerin affedilmeyerek ömür boyu ağırlaştırılmış cezayla yargılanmasını istedi. Kadınlar adına açıklamayı okuyan Dilek Taş, “3 Mart'ta çocuğa, kadına, hayvana ve doğaya yönelik istismar, taciz, tecavüz tan ve cinayet için Çanakkale'den attığı çığlık Ankara'ya kadar ulaştı” dedi.

KAZ DAĞLARI'NDAN ANKARA’YA YÜKSELEN ÇIĞLIK

Çığlımızı yüreğinde hisseden kalbiyle duyan herkese 'Merhaba' diyerek açıklamayı okuyan Taş, “Altıncıların talan ettiği Kaz Dağları'ndan bir çığlık attım”dedi. Çığlığını çocuklara, kadınlara, hayvanlara, doğaya 'Yeter artık dokunmayın' diyerek attıklarını ifade eden Taş, “Termik santrallerin küllerine boğulmuş, tarım ve hayvancılığı bitirme aşamasına gelmiş Biga'dan geldiklerini, 20 hektar ormanlık alanın kesilerek çöp fabrikası yapılmak istenen İzmit'ten geldik” diye seslendi.

'İSTİSMARDA AF İSTEMİYORUZ'

Taş, yola çıkma amaçlarının cinsel saldırılarda ve istismarda bulunanların hiç bir aftan yaralanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Yol boyunca binlerce insanla kucaklaştıklarını, onların taleplerini, isteklerini de dinlediklerini anlatan Taş, “Çanakkale'den bu yana yol bize çok şey öğretti. Öğrendik ki bu toplum artık özüne, insanlığa dönmek istiyor. Öğrendik ki, insanlık can çekişiyor. Öğrendik ki çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza dokunanların hak ettikleri cezayı almamaları tüm ahlaklı, iyi insanları isyan etme noktasına getirmiş” şeklinde konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ YASALAR ÇIKANA DEK MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kendilerinin yalnızca bir simge olduğunu söyleyen Taş, “Yarın, çocuk istismarına yönelik hazırlanan yasa meclise gelecek. Bu zamanlamayı kaçırmamak için Eskişehir'den sonra zaman zaman araç kullanmak zorunda kaldık. Yarın, topladığımız imzaları meclise ileteceğiz ve taleplerimizin göz önüne alınmasını isteyeceğiz” dedi. Mücadelelerinin istedikleri şekilde yasa çıkana kadar süreceğini ifade eden Taş; çocukların, gençlerin kıymetli olduğunu ve Türkiye ile birlikte insanlığın geleceği olduğunu vurguladı.

'VARIZ, VAR OLACAĞIZ HİÇ BİR SAHNEDEN İNMEYECEĞİZ'

Taş, “Biz kadınlar her an her sahnede varız. O sahnelerden inmeyeceğiz. Varız, var olacağız. Biliyoruz ki; iyilik kazanacak, doğruluk kazanacak, mücadele edenler kazanacak” dedi.

Taş'ın konuşması alkışlarla sonlandı. Taş, gerçekleştirdikleri yürüyüşü, “Önce kendi çocuklarımıza sonra dünya çocuklarına ithaf ediyoruz” diyerek bitirdi. Destek için gelen bütün kadınlar da meclise gönderilecek metne imza attı.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 16:15

www.evrensel.net