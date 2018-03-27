'Antalya Boğaçayı'daki çılgın projeye derhal son verilmeli'

Antalya BB Başkanı Menderes Türel'in, kapatmakla övündüğü taş ocaklarından birini tekrar açma girişiminde bulunması tepki toplamaya devam ediyor.

Yusuf YAVUZ

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ANET şirketinin Boğaçayı’da kapatılan taş ocaklarından birini işletmesi girişimine çevre ve kent hukuku alanında çalışan Avukat Tuncay Koç’tan tepki geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, bir süre önce Boğaçayı’daki taş ve kum ocaklarından kenti kurtardıklarını açıklamasının ardından gündeme gelen taş ocağı girişimini eleştiren Koç, “Çıkarılan taş ve kum, büyük ihtimal Boğaçayı projesinde kullanılacak. Boğaçayı projesi hiç bir bilimsel veriye dayanmayan, Konyaaltı'nın sonunu getirecek bir projedir. Derhal projeye son verilmelidir. Antalya'nın sonunu getirecek 'vizyon' projelere son verilmezse çevreciler Türel'e teşekkürlerini değil sadece beddualarını sunabilir" görüşünü dile getirdi.

TÜREL, 'KENTİ TAŞ VE KUM OCAKLARINDAN KURTARDIK' DEMİŞTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel, 14 Kasım 2017’de meslek odalarının temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, kenti Boğaçayı’da bulunan taş ve kum ocaklarından kurtardıklarını açıklamıştı. Türel, konuşmasında “Bu kum ocakları felaketinden Antalya’yı Menderes Türel kurtarıyor ve bizim dönemimizdeki iktidar kurtarıyor. En azından bir teşekküre gerek var. Siz etmeyebilirsiniz ama biz Antalya’yı bu çevre felaketinden kurtaracağız. Burada çevre ile ilgili başka komisyonlardan arkadaşlar da var, onlardan da bir teşekkür gelmedi. Ama Antalya’da artık kum ocaklarının tarihe karışıyor olması bu projenin ne kadar önemli bir çevre projesi olduğunun en güzel göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

'FETÖ' FİRARİSİ ŞİRKETİN BELGESİYLE TESİS İŞLETİLECEK

Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’in bu açıklamasında dile getirdiği Boğaçayı, yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Hem de bu felaketin kaynağı bu kez bizzat Antalya Büyükşehir Belediyesi olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerden biri olan ANET (Antalya İnşaat Tur. San. Ve Tic. A.Ş), Valiliğe yaptığı başvuruda, Boğaçayı’da kapatılan taş ocaklarından birini işletmek için harekete geçti. Sahiplerinden ikisi "FETÖ" firarisi olan Kadıahmetoğulları Asf. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’ne ait taş ocağını işletmek için ÇED dosyası hazırlayan ANET’in başvurusu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce uygun bulundu. ANET, taş ocağını "FETÖ"cü şirkete 2006 yılında verilen "ÇED Gerekli Değildir" belgesiyle işletmeyi planlıyor.

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AV. TUNCAY KOÇ: TÜREL’İN NE KADAR BOŞ KONUŞTUĞU GÖRÜLÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in “Boğaçayı’nı çevre felaketinden kurtarıyoruz” açıklamasının ardından gelen girişime tepki gösteren Antalya Barosu Avukatlarından Tuncay Koç, Boğaçayı’daki taş ocaklarının üçlü kararname ile kapatılmasına Büyükşehir Belediyesi açısından bir istisna getirildiğine işaret ederek, “Daha önce Kadıahmetoğluları tarafından işletilen bir ocağın, sınırları genişletilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi öngörülüyor. Böylelikle Menderes Türel'in önceki açıklamalarının ne kadar boş olduğu görülüyor. Çevrecilerden taş ocaklarını kapattığı için teşekkür bekliyormuş. Bu taş ocaklarının Boğaçayı'da açılmasına kim izin verdi peki? 2004 yılında değişen Maden Kanunu'ndan sonra dere yataklarından malzeme alımına nasıl izin verildi? Buradan çekilen rusubat yüzünden Konyaaltı sahili erozyona uğradı. Bu konuda açık bilimsel raporlar var” diye konuştu.

Av. Tuncay Koç

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‘KONYAALTI’NIN SONUNU GETİRECEK PROJEYE DERHAL SON VERİLMELİ’

Çevre ve kent hukuku ihlallerine yönelik açtığı davalarla tanınan Avukat Tuncay Koç, “Çıkarılan taş ve kum, büyük ihtimal Boğaçayı projesinde kullanılacak. Boğaçayı Projesi, hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, Konyaaltı'nın sonunu getirecek bir projedir. Derhal projeye son verilmelidir. Antalya'nın sonunu getirecek 'vizyon' projelere son verilmezse çevreciler Türel'e teşekkürlerini değil sadece beddualarını sunabilir” görüşünü dile getirdi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 16:37

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