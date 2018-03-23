Antalya BB 'arsenikli su' iddialarına yanıt verdi, bilgi vermedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gazetemizin ‘Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek’ haberiyle dikkat çektiği iddialara yanıt verdi.

Evrensel'in, ‘Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek’ haberiyle dikkat çektiği iddialara Antalya Büyükşehir Belediyesi (BB) yanıt verdi.

Antalya’da içme sularındaki arsenik miktarının normalden yüksek olduğuna dikkat çeken haberde, ‘Kanal Antalya’ projesi ile arsenik bakımından en temiz su havzası olan Boğaçay Su Havzası’nın yok olacağına dikkat çekilmişti. Öte yandan İSKİ, ASKİ, İZSU gibi kurumların paylaştığı su analiz raporlarının yayımlanması talebi aktarılmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; haberimize konu olan ve şu anda ASAT’ta şube müdürü olarak çalışan personelin ölçümleri için “Bulunan en kötü sonuçları göstermektedir” denilirken, “Ayrıca halkın kullandığı suyun kalitesini denetlemeden sorumlu kurum olan halk sağlığı kurumu tarafından şebeke izleme noktalarından alınan numunelerde de bugüne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır” ifadelerine yer verildi. Yayımlanan rakamlara yanıt olarak yapılan açıklamada, herhangi bir verinin yer almaması da dikkat çekti.

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Öte yandan Antalya’da içme sularıyla ilgili olarak açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş de ASAT’ı verileri açıklamaya çağırmış, “ASAT su kaynaklarında her ay yapmış olduğu su araştırma raporlarında kimyasal ve fiziksel deney

sonuçlarını açıklamalıdır” diyen Keleş, “ASAT bunları açıklasın ki, halk olarak Antalya halkının kullanmış olduğu suyun kalitesini ve güvenilirliğini öğrenelim” demişti.

AÇIKLAMADA BOĞAÇAY’IN YOK EDİLMESİ YOK

Gıda Mühendisi Bülent Şık da yaptığı açıklamada, Boğaçay’daki ‘Kanal Antalya’ projesi ile yaşanacak çevre felaketine dikkat çekmiş, “Mikroplastik ve mikrofiberler atık sular ile birlikte denize karışmaktadır. Bu parçacıklar zehirli kimyasalları taşıyan araçlar gibi görülmektedir. Deniz suyu ile tatlı su kaynaklarına da taşıması mümkündür. Böyle bir durumda tatlı su kaynaklarını temizleyecek ya da arıtacak bir teknolojik yöntem yok” diyerek tehlikeye işaret etmişti. Belediyenin açıklamasında, bu konuda her hangi bir açıklama yer almadı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:46

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