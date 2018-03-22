25. Dünya Su Günü: Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek

Antalya Boğaçay Su Havzası'nda yapılacak 'Kanal Antalya' projesi, Antalya halkını arsenikli suya muhtaç hale getirecek.

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Boğaçay Su Havzası’nda, kanal açılarak dere yatağının denizle birleşmesini hedefleyen ‘Kanal Antalya’ projesi, Antalya halkını arsenikli suya muhtaç hale getirecek. Antalya’nın beş su kaynağından birisi olan Boğaçay tatlı su kuyusunun, proje hayata geçirildiğinde tuzlu su karışacağı için kapatılacağı açıklanmıştı. Boğaçay Havzası, arsenik bakımından Antalya bölgesindeki en temiz su kaynağı.

Antalya’nın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ‘bu da benim çılgın projem’ diyerek duyurduğu Boğaçay projesi, halkın ve meslek odalarının tüm itirazlarına rağmen yapılmaya devam ediyor.

BOĞAÇAY’A ALTERNATİF KOVANLIK!

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT), terk edilecek Boğaçay kaynaklarına alternatif olarak, Kovanlıktan su temini için proje geliştirmişti. Kovanlıkta bulunan su kaynağının ise Kırkgöz-Termessos kaynaklarının devamı olduğu ve aynı havzadaki Korkuteli ve Beydağlarından beslendiği, buralardan zaten iki kuyu ile su alındığı biliniyor.

ASAT MÜDÜRÜ KENDİSİ UYARDI!

ASATta havza koruma ve kontrol şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Ulusoy tarafından 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan tez çalışmasında*, Boğaçay havzasına alternatif olarak düşünülen Kovanlık ve Termessos kaynaklarında yoğun arsenik olduğu tespiti yapılmış, çalışmada özellikle kış aylarında yağışın artması ile, Korkuteli bölgesindeki tarımsal faaliyetlerde kullanılan tarım ilaçlarının içme sularına karıştığı, bu nedenle sudaki arsenik değerinin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen üst limitin neredeyse bir buçuk katının üzerinde olduğu tespiti yapılıyor.

SU ANALİZLERİNDE YOĞUN ARSENİK BULGUSU

Tez çalışmasında en düşük arsenik değerinin ise Boğaçay kaynaklarında olduğu tespiti yapılıyor. Sunulan verilerde Boğaçay Havzasında arsenik miktarı kış aylarında 0.60, İlkbahar aylarlında 0.97 olarak gösterilirken, halen Antalya’ya içme suyu sağlayan beş havzadan Yeşilbayır Su Havzası’nda arsenik miktarının bazı aylarda 11.40 ile 13.01 seviyelerine çıktığı görülüyor. Bu durum ise ASAT yetkililerinin göz göre göre Antalya halkına Arsenikli su içirdiği kaygısı yaratıyor.

ARSENİK VERİLERİ NEDEN HALKA AÇIKLANMIYOR?

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğünde, ismini vermek istemeyen bir yetkili Evrensel’e yaptığı açıklamada Antalya’nın içme suyunda yoğun arsenik olduğu iddiasını değerlendirdi. Çarpıcı iddialarda bulunan yetkili, “Evet ASAT’ın her ay su analizini yasa gereği biz yapıyoruz. Bu analiz raporlarını belediyeye yolluyoruz fakat bu değerlerin hepsini yayımlayıp yayımlamamak belediyenin inisiyatifinde, ben şunu söyleyebilirim, içme suyu kuyularından alınan aylık su numunelerinde Arsenik miktarı bazı kuyularda mevsimsel olarak değerlerin bayağı üzerinde çıkıyor’’dedi.

Antalya’da yaşayan halkın sağlığını tehdit edebilecek Arsenik iddialarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı ve ASAT yetkili müdürlüklerini arayarak konu hakkında bilgi almak istediğimizi ilettik, Belediye yetkilileri, “Biz size böyle bir bilgi veremeyiz, genel müdürümüze bir dilekçe ile başvurulursa size istediğiniz bölgenin analiz sonuçlarını veririz” dedi. Verdiğimiz dilekçeye ise henüz yanıt verilmedi.

İSKİ VE ASKİ’NİN YAYIMLADIĞI VERİYİ ASAT YAYIMLAMIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi su ve atık su idaresi genel müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Su Kalite Kontrol Laboratuarı, ASAT Genel Müdürlüğünün kendi internet sitesinde her ay yayımlanan “aylık ortalama su analiz sonuçları formu” nda, su içerisinde bulunan arsenik değerlerinin listede gösterilmemesi bu değerlerin halktan özellikle mi saklanıyor konusunu akla getiriyor. Oysa Ankara ASKİ ve İstanbul İSKİ aylık yayımlanan su analiz raporlarında arsenik miktarına da yer veriyor

Antalyalılar yaptıkları açıklamalarda ‘Çılgın Proje’ ile meydana gelecek çevre felaketlerine dikkat çekmişti

TTB: DOĞAL SU KAYNAKLARI KORUNSUN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla ortak açıklama yaptı. Bu yıl, 25.si kutlanan Dünya Su Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, doğal su kaynaklarının korunmasının ve mümkünse geri kazanılmasının önemine vurgu yapıldı.

‘SU FAKİRİ ÜLKE OLMAYALIM’

Türkiye’nin tatlı su kaynakları açısından “Su sıkıntısı çeken” ülkeler arasında olduğu vurgulanan açıklamada, mevcut su kaynaklarının korunmadığı durumda, ülkemizin 2030 yılına kalmadan “su fakiri ülke” durumuna düşeceği vurgulandı.

‘DOĞAL SU KAYNAKLARI DİKKATE ALINMIYOR’

Açıklamada kısıtlı su kaynakları üzerinde düzensiz kentleşme, kontrolsüz sanayileşmeye ve maden ocaklarına göz yumulmakta; tarımsal alanlarda tarım ilaçları ve suni gübrelemeler doğal su kaynakları dikkate alınmadan yapıldığı vurgulandı, TÜİK’in 2016 yılı verilerine dikkat çekilen açıklamada, “İnsanlarımızın tükettiği içme ve kullanma suyunun yüzde 42.6’sı arıtılmadan kullanılmıştır; yani güvenilir su değildir. Diğer bir sorun ise, özellikle büyük kentlerimize su sağlayan göl ve akarsu gibi yer üstü su kaynaklarının tarım kökenli kimyasallarla ve sanayi atıkları ile kirlenmiş olmasıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

* “Antalya İli İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik Miktarının İncelenmesi”

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 06:18

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