'Antalya'nın suyu kaliteli ve güvenli mi, açıklayın'

Jeoloji Mühendisleri Odası, 22 Mart Dünya Gününde Antalya’da yer altı ve yer üstü sularının kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube yönetimi, 22 Mart Dünya Gününde Antalya’da yer altı ve yer üstü sularının kullanımı ve çevreye etkisi konusunda bir basın toplantısı düzenledi.



22 Mart Dünya Su Günü için Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube yönetimi tarafından düzenlenen toplantıda JMO Antalya Şube Başkanı Ali Keleş Antalya’nın yeraltı – yerüstü sularıyla ilgili sorunlara dikkat çekti.

‘DÜDENLER YOK SAYILMIŞTIR’

Resmi gazetede mutlak koruma alanı statüsünde değerlendirilen Döşemealtı ve daha üst seviyelerde bulunan düdenlerin görevlerini bilmeyen Belediye Meclis üyeleri tarafından yok sayıldığını belirten Ali Keleş, “ASAT tarafından resmi gazete hükmü gereği hazırlattırılan ‘Antalya Traverten Platosu Düdenler’ bilimsel raporu, hiçbir çalışma yapılmadan, hiçbir bilimsel gerekçe gösterilmeden meclisin önüne getirilmiş; korunması gereken 300’ün üzerindeki düden karar toplantılarında ellerin indir kaldır yöntemiyle yok sayılmıştır. Korkuteli, Elmalı, Bucak ve Döşemealtı Ovalarında yapılan tarımsal faaliyetler ve hayvancılığın atıkları denetlenmez, kontrol altına alınmaz, toplanmaz ve bu bölgelerdeki düdenler korunmaz ise daha kötü sonuçların bizi bekleyeceğini söylemek kehanet olmayacaktır’’ dedi.

‘ASAT NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR?’

“ASAT su kaynaklarında her ay yapmış olduğu su araştırma raporlarında kimyasal ve fiziksel deney sonuçlarını açıklamalıdır” diyen Keleş, “ASAT bunları açıklasın ki, halk olarak Antalya halkının kullanmış olduğu suyun kalitesini ve güvenilirliğini öğrenelim” dedi. (Antalya/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 17:09

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