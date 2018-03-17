Bölgede 8 kentte Newroz’a izin çıktı

Bölgede Newroz kutlamalarına ilişkin şimdiye kadar 8 kent için valiliklere yapılan başvurular sonucu izin çıktı.

Bu yıl “Newroz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır” şiarıyla Bölgede kutlanacak olan Newrozlara ilgili yapılan başvuruların tamamı sonuçlandı. Van, Hakkari, Yüksekova, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve Doğubeyazıt'ta Newroz 21 Mart’ta kutlanacak. Kutlamaların yapıldığı tüm merkezlerde izinler alındı.

VAN

Van’da 21 Mart’ta Van Kalesi eteklerindeki Newroz alanında yapılacak kutlamaya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve vekilliği düşürülen İbrahim Ayhan katılacak. Yine kutlamada Grup Munzur, Koma Çiya ve Koma Rojerya grubunun sahne alması bekleniyor.

AĞRI

Ağrı’da Belediye Açık Otopark Alanı’nda 21 Mart’ta gerçekleştirilecek Newroz kutlamasına HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve sanatçı Adil Şerzan katılacak.

KARS

Kars’ta Newroz kutlamaları 21 Mart saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Kutlamaya HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve birçok sanatçı katılacak. Kutlama için tüm izinler alındı.

HAKKARİ

Hakkari’de de yapılacak Newroz kutlamalarına 21 Mart tarihi için izin verildi. Kent’in girişindeki Otogar Meydanı’nda yapılacak kutlamaya kimlerin katılacağı ise daha netleştirilmedi.

YÜKSEKOVA

Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde de Newroz kutlamaları yine 21 Mart'ta yapılacak. İlçe stadyumunda yapılacak Newroz kutlamasına HDP milletvekilleri Mithat Sancar, Lezgin Botan ve Mizgin Irgat katılacak.

IĞDIR

Iğdır'da ise Newroz yine 21 Mart tarihinde Pancar Meydanı’nda kutlanacak. Newroz kutlamasına HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve sanatçı Xecê katılacak.

MUŞ

Muş'ta 21 Mart’ta İstasyon Meydanı’nda saat 10.00’da yapılacak Newroz kutlamasına HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Siirt Kadri Yıldırım’ın katılması bekleniyor. Yine kutlamada Koma Dengê Jinên Azad ve yerel sanatçıların sahne alacağı öğrenildi.

BİTLİS

Bitlis'te 21 Mart’ta Tatvan Fuar Meydanı’nda yapılması planlanan Newroz kutlamasına ilişkin yapılan başvuruya ise henüz cevap verilmedi.

DOĞUBEYAZIT

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde ise Tertip Komitesi'nin yaptığı iki başvuruya da cevap verilmedi. Kararın Pazartesi günü verileceği belirtildi.

URFA

Urfa’da 21 Mart günü Paşabağı Miting Alanı’nda kutlanacak Newroz’a ilişkin Urfa Tertip Komitesi’nin valiliğe yaptığı başvuru da kabul edildi. Newroz’a HDP İstanbul milletvekilleri Hüda Kaya, Celal Doğan ve Urfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın katılması bekleniyor. (MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 08:04

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