Adana, İzmir ve İstanbul'da Newroz öncesi operasyon

Adana, İzmir ve İstanbul'da Newroz öncesi yapılan ev baskınlarında birçok kişi gözaltına alındı. Üç ilde toplam 87 kişi gözaltına alındı

Adana, İzmir ve İstanbul'da Newroz öncesi yapılan ev baskınlarında birçok kişi ""Eylem hazırlığında oldukları" iddiasıyla gözaltına alındı. Üç ilde yapılan ev baskınlarında toplam 87 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA 47 GÖZALTI

Adana'da Newroz öncesi yapılan ev baskınlarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kişi "Eylem hazırlığında oldukları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da sabaha karşı helikopter eşliğinde birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin yanı sıra yüzlerce polisin katıldığı operasyonda, bazı evlerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. Evlerin didik didik aranması sonrası "Eylem hazırlığında oldukları" iddiasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 47 kişi, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İZMİR'DE NEWROZ ÖNCESİ İKİNCİ OPERASYON: 36 GÖZALTI

İzmir'de polisin Newroz öncesi dün düzenlediği operasyonun devamında 36 şüpheli daha gözaltına alındı.

Dün İzmir’de Newroz öncesi dün yapılan ev baskınlarında 61 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamı olarak bu sabah da ev baskınları ve gözaltılar yaşandı. Kent merkezi ile Seferihisar, Menemen, Bergama, Dikili, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, 36 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 9 kişinin arandığı belirtildi.

İSTANBUL'DA BİRİ ÇOCUK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan 5 tekstil işçisinden 3'ü serbest bırakıldı.

İstanbul'da gece yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ferhat Kaplan, Yunus Altın ve Cemal Kümicen Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen Barış Orhan’ın ise hangi karakola götürüldüğü öğrenilemedi.

İŞÇİLERDEN 3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı mahallesinde özel bir tekstil fabrikasına giden ve ihbar olduğu gerekçesiyle TEM polisleri tarafıdan gözaltına alınan 5 işçiden Mülazım Sönmez, Dilek Sönmez ve İsmail Sönmez Firuzköy Polis Karakolu'ndan serbest bırakıldı. Sinan Elmas ve Bedia Temel ise hala karakolda tutuluyor.(HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 09:49

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