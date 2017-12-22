İSDEMİR'de işçi peşini bırakınca 3 yıllık TİS imzalandı

İSDEMİR fabrikasında patron ile Çelik-İş arasında süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İşçiler, 'suçun çoğu bizde' dedi.

Halil İMREK

İskenderun

Çelik-İş Sendikası ile İSDEMİR patronu arasında süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu bilgisini veren sendikacılar, zam oranlarına ilişkin ise bir açıklama yapmadı. Ücret artışının haftaya Sendika Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve patronun katılacağı mitingle ilan edileceği bildirildi. Sözleşme sürecine birlik olup örgütlü müdahale etmedikleri için tüm inisiyatifin sendika genel merkezinde toplandığını dile getiren işçiler, “Ama suçun çoğu bizde. Biz sesimizi çıkarmazsak, toplanıp arkadaş ne istiyorsunuz demezsek, onlar da bildiğini yapar” dedi.

SENDİKA ZAMMI PATRONLA BİRLİKTE AÇIKLAYACAK

Çelik-İş Sendikası İSDEMİR’de 3 bin 160 işçiyi kapsayan sözleşmeyle ilgili dün sabah işçilere bildiri dağıttı. Türk Metal’le Çelik-İş arasında süren sendikal rekabet nedeniyle yetki alınamayan ve sözleşme yapılamayan döneme atıf yapılarak “İSDEMİR’de büyük sıkıntıların yaşandığı, iş barışının ve sendika-işveren ilişkilerinin bozulduğu dönemin sona erdiği” ileri sürülen bildiride, toplusözleşme görüşmelerinin İSDEMİR patronu ile karşılıklı anlayış ve uzlaşı içinde sürüdüğü ve imza altına alındığı bilgisi verildi. Sözleşmenin işçilerin beklentilerini azami derecede karşıladığı savunulan bildiride, sözleşmenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren üç yılı kapsadığı bilgisi verildi. Bildiride imzalanan toplusözleşmenin içeriği ile ilgili detaylı bilgilerin kısa zaman içinde sendikanın genel başkanı ve patronun katılacağı mitingle duyurulacağı belirtildi.

NE ZAM ALINDIĞI DEVLET SIRRI MI?

İSDEMİR işçileri, kendi ücret ve haklarını ilgilendiren sözleşmeye ilişkin fikirlerinin sorulması bir yana, varılan anlaşmanın detaylarının bile açıklanmamasına tepkili.

“Neye imza atıldığı niye açıklanmıyor. Bu devlet sırrı mı?” diye soran bir işçi, şöyle devam etti: “Sendika bize şunu istiyorum, son noktamız bu olur diyerek masaya oturması gerekirken. Biz bırak onu bilmeyi neye imza attığını öğrenmiş değiliz. Ama tek suç sendikanın değil suçun çoğu bizde. Biz sesimizi çıkarmazsak, toplanıp arkadaş ne istiyorsunuz demezsek. Onlar da bildiğini yapar.”

HANİ KIRMIZI ÇİZGİYDİ

Başka bir işçi ise tepkisini “Sendikamız MESS üyesi yerlerde sürdürdüğü TİS’ler için 3 yıllık sözleşme kırmızı çizgimiz diyordu. Yanı başımızdaki MMK Metalürji için yapılan eylemde de öyle dediler. Ama İSDEMİR’de 3 yıllık sözleşme yaptılar. Niye 3 yıl? Çünkü İSDEMİR’in özel bir durumu var, zor bir dört yıl geçirdik. Olağanüstü dönem yaşandı deniyor. Galiba yeniden bir sendika girmesin diye 3 yılı garantiye almak istemişler” sözleriyle dile getirdi.

TİS SÜRECİ TERSTEN İŞLEDİ

İmzalanan TİS’le ilgili fikrini sorduğumuz başka bir işçi de, geçirdikleri TİS sürecinin, nasıl bir sözleşemeye imza atıldığının göstergesi olduğunu belirtti. TİS süreci boyunca işçiler olarak sürece müdahale etmediklerini, tek bir eylem yapmadıklarını anlatan işçi, “Takip etmediğimiz, peşini bıraktığımız bir TİS süreci olunca neye imza atıldığını da ancak sendika açıklayınca öğrenmiş olacağız. Yani süreç tersten işledi. Bütün inisiyatif zaten genel merkezdeydi” dedi.

SENDİKAL REKABET PATRONUN İŞİNE YARADI

“Neden böyle oldu, işçiler niye sürece müdahale etmedi” diye sorduğumuz işçi, şunları anlattı: “Dört yıldır Çelik-İş ile Türk Metal kavgası vardı. İşçiyi bir o sendika bir diğer sendikada topladılar. İşçi bıktı. İşçiyi sersemlettiler. İşçiyi birbirine düşürdüler. İSDEMİR yönetiminin tam da istediği bir ortam oluştu. Bu süreçte işveren yüzde 8 zam yaptı işçiye. Sendikamızın tabelaları kaldırıldı. Temsilciliği yıkıldı. Hiçbir şey yapılmadı. Öyle şeyler yaşandı ki... İşçi sendikaya olan umudunu yitirdi. İşim devam etsin, ne olursa olsun ister sendikalı ister sendikasız noktasına geldi. Açıkçası gelinen noktada TİS süreci çok umurunda olmadı. Ha bundan sonra ne olur nasıl toparlanır bilemiyorum.”

SUSKUNLUK VAR

Sendikanın TİS’in imzalandığına dair dağıttığı bildiriden sonra işçilerin tepkisi nasıl diye sorduğumuz bir başka işçi de şunları aktardı: “Fabrikada sessizlik hakim. Kimse bir şey demiyor, millet susuyor. Zaten sendika işçiye neye imza atacağını sormadığı için şimdi neye imza attığı da onun inisiyatifine ve açıklamasına kalmış. Bizim eskisi gibi birlik ve beraberliğimiz olsaydı böyle olur muydu? İSDEMİR’de çok sorun yaşandı. Umarım hepimiz buradan dersler çıkarırız.”

‘ÜÇ YILLIK TİS İMZALAMAK DURUMUNDA KALDIK’

İSDEMİR’de dört yıllık yetkisizlik süreci yaşandığını hatırlatan Çelik-İş İskenderun Şube Başkanı Mehmet Demir, sendikal rekabetin işçiyi yıprattığını, birliğini bozduğunu, yorduğunu ve sendikalara olan güveni sarstığını söyledi. İSDEMİR’de yaşanan olağanüstü dönem, işçinin kaygı ve endişeleri göz önüne alınarak 3 yıllık TİS’in imzalandığını savunan Demir, “Ama bu üç yıllık sözleşme bir daha olmayacak. Bu dönemin bir zorunluluğu oldu” iddiasında bulundu. Demir, sözleşmenin üç yıl geriye, üç yıl ileriye dönük olarak 3+3 şeklinde imzalandığı bilgisini verdi. Alınan ücret ile ilgili de bilgi vermenin doğru olmayacağını savunan Demir, toplusözleşmenin bütün ayrıntılarının yapılacak mitingle genel başkan tarafından duyurulacağını söyledi. “Sendika TİS sürecinde neden bir eylem yapmadı veya işçiyi bilgilendirmedi?” diye sorduğumuz Demir, işçiyi her seferinde bilgilendirdiklerini, açık ve şeffaf davrandıklarını, uçuk rakamlar ortaya atmadıklarını, gerçekçi olduklarını ileri sürdü. Esas olarak önümüzdeki dönemde işçileri yeniden üretimi durduracak, gerçek grevler yapacak bir sürece hazırlayacaklarını iddia eden Demir, öncelikle işyerinde bir TİS düzeninin yerleşmesinin bu sürecin başlangıcı olacağını söyledi.

VER TOFAŞ’I, AL İSDEMİR’İ

İSDEMİR işçilerinin bir kısmı 4 yıl önce Çelik-İş’e tepki göstererek Türk Metal’e geçmiş ve bu süre boyunca fabrikada har hangi bir sendikanın yetkisi kalmamıştı. Geçen sürede yüksek ücretli eski işçiler, rapor alıyor gerekçesiyle işten atılmış, patron da istediği çalışma düzenini fabrikaya yerleştirmişti. 2015 Metal Fırtına döneminde ise Türk Metal’den istifa eden TOFAŞ işçileri Çelik-İş’e üye olmuştu. İki fabrikanın işçileri de sendika değiştirme mücadelesi verirken, sendikaların yöneticileri bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından da Çelik-İş İSDEMİR’de yetkiyi alırken, Çelik-İş ise kimseye haber vermeden bir gece TOFAŞ işçileri için Bursa’ya açtığı şubeyi kapatmıştı. Böylece İSDEMİR işçileri Çelik-İş’e dönerken, TOFAŞ işçileri de yeniden Türk Metal’e üye olmak zorunda kalmıştı.

İSDEMİR’de anlaşma sağlandı ama rakam açıklanmadı

İSDEMİR Limanında gemi boşaltımı sırasında iş cinayeti

‘Taslaktan da görüşmelerden de haberdar değiliz’

www.evrensel.net