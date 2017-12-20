İSDEMİR’de anlaşma sağlandı ama rakam açıklanmadı

İSDEMİR’de örgütlü Çelik-İş Sendikası ile şirket arasındaki toplu sözleşmede anlaşma sağlandı, ancak işçilerin ne kadar zam alacağı açklanmadı.

Çelik-İş Sendikası, İSDEMİR’de süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu ancak içeriğine ilişkin üyelerine yarın sabah dağıtılacak bildiri ile bilgi verileceği söylendi. İmzalanan sözleşmede ne kadar zam alındığı ile ilgili bildiride de bir açıklama olmayacak. Sendikanın ne kadar zamma imza attığı haftaya yapılacak mitingde Çelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından ilan edilecek.

İSDEMİR’de 3160 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri üç oturumun ardından tıkanmıştı. Dün akşam Ankara'da yeniden bir araya gelindi. Görüşmeye İsdemir Genel Müdürü ile Çelik İş Genel başkanı da katıldı. Yapılan bu görüşmede anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Sendikacıların yarın fabrikada bildiri dağıtılacağı ancak rakamın önümüzdeki günlerde Hak-İş ve Çelik-İş genel başkanlarının katılacağı mitingle duyurulacağı söylendi. İşçiler ise kendi ücret ve haklarını ilgilendiren sözleşmeye ilişkin fikirlerinin sorulması bir yana, varılan anlaşmanın detaylarının bile açıklanmamasına tepkili. (İskenderun/EVRENSEL)

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