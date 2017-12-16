Kayseri'de 'Fikir Duvarı'nı ekonomik sorunlar oluşturdu

Kayseri'de Saadet Partisi'nin şehrin çözüm önerilerini alması için açtığı 'Fikir Duvarı'nda yurttaşların ekonomik sıkıntıları yer aldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, “Şehrimizin sorunları ve çözüm önerileri” başlığıyla Fikir Duvarı ve üye standı açtı. Siyasi partilere dair az sayıda yazı olması dikkatleri çekerken duvar yazılarının gündemini ekonomik sorunlar oluşturdu.

Kayseri halkı taleplerini şöyle sıraladı:

-"İnsanca yaşamak, asgari ücret düşük.

-İsrail Ortadoğu’dan defol. ABD katil!

-Meclis soytarı dolu!

-Ey millet ne haldeyseniz öyle yönetilirsiniz!

-Taşeron sisteme hayır!

-Bu ayakkabı kutularının ve yolsuzlukların hesabı ne zaman sorulacak!

-470 Ton altının İngiltere’de olduğu doğru mu?

-Hastane daha yakına taşınsın ve biletler daha ucuz olsun!

-Kayseri uyuma Kudüs’e sahip çık!

-Otobüs bilet fiyatları çok yüksek

-Euro’yla çalışan Kayseri istemiyoruz!

-Çocukların geleceğini çöpe atmayın

-Ulaşım pahalı, su pahalı, elektrik pahalı!

-İntihar olayları çoğaldı. Asgari ücret/boşanmalar/ulaşım pahalı

-Kayseri Erciyes spora sahip çıkılsın!

-Laiklik ve eşitlik isteriz!

-Amerika ve İsrail’e ambargo uygulansın!

-Okul 2 gün tatil 5 gün olsun

-3 günlük askerim 17 aydır Silivri’de yatıyor HAKETMEDİK

-Ev kiraları ucuzlasın!

-Öğrenci biletleri 1 TL olsun!

-Kadın köle değildir!

-3 liraya bilet olmaz!

-Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor!

-İnanca saygı, düşünceye özgürlük!

-Kudüs tutsak!

-Harçlara hayır!

-Fetö’nün siyasi kanadı neden yargılanmıyor? Neyi bekliyorsunuz?

-7 Kattan fazla bina yapılmasın!

-Asgari ücret ne kadar olacak?

-Üniversite bitirdik işsizim!

-Daha dürüst siyaset için çok uğraşmak lazım.

-Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz!

-Emeklilerin maaşına zam verilmesini istiyoruz!" (Kayseri/EVRENSEL)

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