07 Mayıs 2020 16:18

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil

Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile hükümetin "normalleşme" planını, olası sonuçlarını ve salgının seyrini konuştuk.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Vural NASUHBEYOĞLU
    İstanbul

    Salgınla mücadelede açıklanan "normalleşme paketi" ile birlikte AVM’ler, berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor. Paketin açıklandığı hafta ise sokak ve meydanlarda sanki salgın bitmiş gibi bir hava ve kalabalık endişe yarattı. YKS tarihi turizmciler için erkene çekilirken, TFF ise liglerin haziranda başlayacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Salgınla mücadelede birinci dönemi geride bıraktık" dedi. Ancak bu hafta rehavetin yansıması olsa gerek üç gün üst üste test sayıları azalırken vaka sayılarının arttığını gözlemledik.

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile tüm bunları olası sonuçlarını ve salgının seyrini konuştuk. Normalleşme için atılan adımlarda sürecin erken olduğunu, henüz virüsün sönümlenmediğini ve yayılımın devam ettiğini belirten Pala “Yeni yerleşim birimleri için karantina kararları alınırken 11 Mayıs’ta AVM gibi büyük kapalı mekanların açılması doğru değil” dedi.   

    HENÜZ KATEDİLECEK YOLUMUZ VAR

    Son iki gündür test sayıları düşmüş olmasına rağmen vaka sayılarında küçük de artış gözlemlenmiş olmasının henüz daha katedilecek yolumuz olduğunu gösterdiğini belirten Pala “Biz mart ayında, Türkiye’nin salgın eğrisinde tepe noktasının 20 nisan, sönümlenmenin mayıs ayının son haftasına doğru, haziran’ın ikinci haftasından itibaren de başka bir dalga olmazsa pandeminin etkisinin epey azalacağını öngörmüştük. Bu öngörülerimiz kabaca gerçekleşiyor. Olgu sayısında azalmayı, ölümlerdeki azalmayı memnuniyetle izliyoruz” dedi.

    AVM’LERİN AÇILMASI BÜYÜK SIKINTI

    Normalleşme takviminin tartışılabileceğini ama şu anda uygulamaya konmasının doğru olmadığını dile getiren Pala “Cep telefonlarımıza bazı mağazalar tarafından ‘Açıldık bekliyoruz’ mesajları atılması Türkiye açısından doğru değil. 11 Mayıs’ta AVM gibi kapalı yerlerin açılması da büyük sıkıntı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerle normalleşme tartışması yapılabileceğini düşünmediğini ve yeni karantina uygulaması haberleri geldiğini hatırlatan Pala “Bursa’da kentin henüz en fazla nüfusunun yaşadığı bir ilçede karantina ilan edilmişken AVM’lerin açılmasını tartışmak gerçekçi değil” ifadelerini kullandı. Liglerin haziranda başlayacağının açıklanması ve sınav tarihlerinin öne çekilmesi konusunda ise Pala “Henüz işler yoluna girmeden toplumsal hareketliliği artıracak girişimler ikinci dalga olasılığını gündemimize getirebilir” dedi.

    "OSB’LERDE TARAMA BAŞLATILDI, NEDEN?"

    Salgın sürecinde emekçi kesimlerin dışında tutulması, üretimin devam etmesinin bazı sıkıntıları gündeme getirdiğine dikkat çeken Pala “ Sağlık Bakanı’nın, Türkiye’nin Wuhan’ı olarak İstanbul’u nitelendirmesi, İstanbul’da ciddi bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. İkincisi de yeni açıklandı iş cinayetlerinde pandemi sırasında bir azalma yok. Oysa trafik kazalarına bağlı ölümlerde bir azalma gözlendi ama iş cinayetlerinde bir azalma gözlemlenmiyor. Buradan çıkaracağımız çok önemli sonuçlar var. Türkiye’de vakaların ve ölümlerin hâlâ illere göre dağılımını bilmiyoruz. ‘İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ı’ ama ilçelere göre dağılımı bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz bazı organize sanayi bölgelerinde, Sağlık Bakanlığı bir tarama programı başlatmak zorunda kaldı. Bu burada çalışanların ne durumda olduklarını anlamak için miydi yoksa İstanbul’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı evlerinde tutulurken çalışanların organize sanayi bölgelerinde fiziksel mesafeyi koruyamayacak bir biçimde çalışmasına ilişkin vaka kümelenmeleri miydi onları bilmiyoruz” diye konuşarak Sağlık Bakanlığını bir kez daha verileri şeffaf olarak açıklamaya davet etti.

    Özellikle sağlık çalışanlarının enfekte olması, yaşamlarını yitirmesi noktasında da bir-iki cümle söylemek isterim. Yani henüz meslek hastalığı ya da iş kazası kabul edilmesiyle ilgili bir adım atılmadı. En ön cephede, özveriyle çalışan insanlar yaşamlarını yitirirken meslek hastalığı ya da iş kazası olarak kabul edilmemesi doğru bir tutum değil. Bunun kabul edilmesi için Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından somut bir adım atılmalı ve topluma bu açıklanmalıdır.

    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kontrollü sosyal hayat" tarzına geçiyoruz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kontrollü sosyal hayat" tarzına geçiyoruz

    Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak

    Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

    İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak
    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak

    Gazeteci İskender Bayhan, salgın tedbirlerinde geçilen ikinci aşamayı, dolardaki yükselişi ve 6 Mayıs anmalarını Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil
    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil

    Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile hükümetin "normalleşme" planını, olası sonuçlarını ve salgının seyrini konuştuk.

    Sahra hastaneleri tepkisi: Amaç salgınla mücadele değil, rant
    Sahra hastaneleri tepkisi: Amaç salgınla mücadele değil, rant

    TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası, sahra hastaneleri adı altında kentsel rant projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

    KESK: Emek ve meslek örgütlerine müdahale girişimlerini kınıyoruz
    KESK: Emek ve meslek örgütlerine müdahale girişimlerini kınıyoruz

    Baro ve tabip odalarına yönelik müdahalelere tepki gösteren KESK, emek ve meslek örgütlerinin yayında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı
    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

    Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir'in çeşitli yerlerinde anıldı.