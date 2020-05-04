Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak
"Normalleşme takvimi"ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren berber ve kuaförlerin açılacağını söyledi.
Almanya'da hizmet veren bir berber salonu | Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'tan itibaren açılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler de 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak." (HABER MERKEZİ)
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