Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kontrollü sosyal hayat" tarzına geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemlere dair açıklama yaptı.

Bakan Koca, Kovid-19 hastalığıyla mücadelede ilk dönemin tamamlandığını, ikinci ve yeni bir döneme geçildiğini söyledi. Koca, bu yeni dönemi "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır.

Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır.

Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz.

Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir.

Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür.

Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir.

Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük.

Bugüne dek her ne kadar "normale dönüş" ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. "Yeni hayatın normalleri"ni oluşturuyoruz.

Artık bu yeni dönemde "kontrollü sosyal hayat"a geçiyoruz. Kontrollü sosyal hayat, hastalıkla mücadele ikinci dönemin stratejisidir; özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz.

Kontrollü sosyal hayat, salgınla mücadele sorumluluğunun paylaşıldığı bir hayattır. Anlayışlı ve sabırlı olmayılız.

Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.

Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız.

Kovid-19 vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız, sizlerden de dikkatli olmanızı bekliyoruz.

Hedefimiz başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol, net sonuç, kısıtları olabildiğince azaltılmış bir hayat.

Alacağımız tedbirlere dair her bir meslek grubu için rehberler yayınlanacak.

Bu içine girdiğimiz yeni dönemde maskeye ihtiyaç daha fazla olacak.

Maskeler eczanelerden, marketlerden, medikal mağazalardan satın alınabilecek. En geç cuma günü itibariyle Ticaret Bakanlığımızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak.

Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu.

TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişi örneklem yöntemiyle taranacak.

Futbol müsabakalarının başlaması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu özgür iradesiyle kararı verdi, bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur.

AVM'ler açılsa bile restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.