Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

HALK SAĞLIĞI UZMANI KAYIHAN PALA: YENİ KARANTİNA İLANLARI VARKEN "NORMALLEŞME" DOĞRU DEĞİL

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile "normalleşme"nin olası sonuçlarını ve salgının seyrini konuştuk. Normalleşme için atılan adımlarda sürecin erken olduğunu, henüz virüsün sönümlenmediğini ve yayılımın devam ettiğini belirten Pala “Yeni yerleşim birimleri için karantina kararları alınırken 11 Mayıs’ta AVM gibi büyük kapalı mekanların açılması doğru değil” dedi.