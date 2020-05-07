Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 641 oldu.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin ödemelerinin yarın başlayacağını açıkladı.

Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı.

07 Mayıs 2020 08:50
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2020 19:33
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19:27

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SON 24 SAATTE 57 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye'de son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle can kaybı 3 bin 641'e yükseldi.

Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

17:52

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"KOVİD-19 TESTİ İÇİN NUMUNE BAŞINA 30 LİRA ALINIYOR"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kovid-19 testleri için Gebze’de kurulan test merkezine numune toplayan bir kuruluşun numune başına 30 lira ücret talep ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

CHP’li Tahsin Tarhan: Kovid-19 testi için numune başına 30 lira alınıyor

CHP’li Tahsin Tarhan: Kovid-19 testi için numune başına 30 lira alınıyor

 

17:32

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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN TÜRK'te canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 2.5 milyon çalışana ödeme yapıldığını belirten Bakan Selçuk, "Ücretsiz izin nakdi destek ödemelerine yarın başlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk açıkladı: Ücretsiz izin ödemeleri yarın başlıyor

Bakan Selçuk açıkladı: Ücretsiz izin ödemeleri yarın başlıyor

17:30

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İŞ YERLERİNE DAĞITILAN MASKELERİN SAYISI YETERSİZ

Yılan hikayesine dönen maske dağıtımında aksaklıklar sürüyor. İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ancak işçi başına 15 gün için sadece 20 adet maske verildi. Evrensel'e konuşan Dr. Erol Ünder, sayının yetersiz olduğunu vurguladı. Maskenin yüze daha iyi oturmasını sağlayan burun telinin dağıtılan maskelerde bulunmamasının riski artırdığına dikkat çeken Ünder, bilimsel standartlara uygun olarak üretilip üretilmediği bilgisinin de paylaşılması gerektiğine dikkat çekti.

İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

17:15

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETTEN DAHA ÇOK KORKUYOR

Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, sağlık çalışanlarının kaygılarını gözler önüne serdi. 81 ilde 897 sağlık çalışanının online olarak katıldığı araştırmada şiddet korkusu diğer tüm kaygıların önüne geçti. Araştırmaya katılanların yüzde 82’sinin Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu gelişmesine karşın, çalışanların kendilerine ve meslektaşlarına yönelik şiddetten korkma oranı yüzde 55 olarak ortaya çıktı.

Sağlık çalışanları Kovid-19'dan değil, şiddetten korkuyor

Sağlık çalışanları Kovid-19'dan değil, şiddetten korkuyor

 

17:02

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CAM İŞÇİSİ İÇİN PLAZMA BAĞIŞÇISI ARANIYOR

Kırklareli Devlet Hastanesinde yatan koronavirüse yakalanan Şişecam işçisi Mehmet Kürtül için (kan grubu B rh pozitif) plazma arandığı belirtildi.

Cam işçisi için plazma bağışçısı aranıyor

Cam işçisi için plazma bağışçısı aranıyor

 

16:49

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ECZACILAR DENETİM KONUSUNDA UYARDI

Türk Eczacıları Birliği, maskeden kâr elde etmek isteyen kişilerin merdiven altında üretim yaparak, kalitesiz koruyucu olmayan ürünleri piyasaya sürebileceğine dikkat çekerek, denetim vurgusu yaptı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, bu nedenlerle maske satışının eczane dışında yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

16:49

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HALK SAĞLIĞI UZMANI KAYIHAN PALA: YENİ KARANTİNA İLANLARI VARKEN "NORMALLEŞME" DOĞRU DEĞİL

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile "normalleşme"nin olası sonuçlarını ve salgının seyrini konuştuk. Normalleşme için atılan adımlarda sürecin erken olduğunu, henüz virüsün sönümlenmediğini ve yayılımın devam ettiğini belirten Pala “Yeni yerleşim birimleri için karantina kararları alınırken 11 Mayıs’ta AVM gibi büyük kapalı mekanların açılması doğru değil” dedi.   

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil

15:43

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TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan ‘seyrek oturma’ düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah 07.00 sıralarında Beylikdüzü’nden gelen metrobüste Avcılar'dan Merter'e kadar yoğunluk gözlendi. Merter'den otogara kadar olan metro yolculuğunda da yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımdaki bazı hatlarda yoğunluk yaşandı

İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımdaki bazı hatlarda yoğunluk yaşandı

14:06

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SES: SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ "VEFA" ANGARYASINDAN MUAF TUTULMALI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ermekçileri Sendikası (SES) 30 ilde, 115 sosyal hizmet kurumunu kapsayan anketini açıkladı. Sosyal hizmet kurumlarının yüzde 37'sinde “vefa projesi” kapsamında gıda kolileri taşıtılması, evlere verilecek kolonya ve maske dağıtımı gibi görev tanımı dışında işlerin verildiğini belirtilen açıklamada, riskli ve ihtiyaç sahibi kesimlerle çalışan sosyal hizmet emekçilerinin “vefa projesi” gibi ek iş ve angaryadan muaf tutulması gerektiğini vurgulandı.

SES: Sosyal hizmet emekçileri "vefa" angaryasından muaf tutulmalı

SES: Sosyal hizmet emekçileri "vefa" angaryasından muaf tutulmalı

 

13:01

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MASKELER EN FAZLA 1 LİRA OLACAK ŞEKİLDE SATILACAK

Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.

Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

12:59

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BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇIKLANDI

11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının yerine getirmesi gereken hijyen kuralları açıklandı. Önlemlere ilişkin afişlerin işyerlerine asılması istendi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı

11:44

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TUTUKLU GAZETECİ NEDİM TÜRFENT: AĞIRLAŞTIRILMIŞ BİR İZOLASYON BAŞLADI

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Nedim Türfent, risk grubunda bulunan hasta tutuklular için hiçbir önlem alınmadığını belirterek, “Tüm spor, etkinlik, aile-avukat ziyaretlerinin yasaklanmasıyla, ağırlaştırılmış bir izolasyon başladı” dedi.

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent: Ağırlaştırılmış bir izolasyon başladı

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent: Ağırlaştırılmış bir izolasyon başladı

 

11:43

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"GÖÇMENLERE MÜLTECİLİK HAKKI VERİLSİN"

"Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır Platformu" koronavirüs krizinin ortasında krizin en büyük mağdurları olan göçmenlerle birlikte yaşama devam etme çağrısıyla “Türkiye’deki tüm göçmenlere Mültecilik hakkı verilsin!” diyerek imza kampanyası başlattı.

“Koronavirüs salgınında birlikteyiz, göçmenlere mültecilik hakkı verilsin"

“Koronavirüs salgınında birlikteyiz, göçmenlere mültecilik hakkı verilsin"

11:43

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TÜRK-İŞ BAŞKANI: ÖNLEMLER İKİNCİ PLANA BIRAKILIRSA SALGIN ÇOK DAHA HIZLI YAYILACAKTIR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliyetleri azaltmak için işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin ikinci plana bırakılırsa koronavirüs salgını çok daha hızlı yayılma gösterecektir" dedi.

Türk-İş Başkanı: Önlemler ikinci plana bırakılırsa salgın çok daha hızlı yayılacaktır

Türk-İş Başkanı: Önlemler ikinci plana bırakılırsa salgın çok daha hızlı yayılacaktır

 

09:09

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TOKAT ERBAA'DA 2 MAHALLE, KARANTİNAYA ALINDI

Tokat Erbaa ilçe merkezindeki Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde karantina uygulanmaya başlandı. Mahalleleri şehir merkezine bağlayan iki köprüden biri belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatılırken diğer köprüde polis ekipleri önlem aldı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

 

09:08

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ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇESİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI

Gölbaşı ilçesi koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı. Giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

 

09:07

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ANTALYA'DA HAFTA SONLARI KISITLAMA KALKTI, 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK SÜRÜYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Maske takma, sosyal mesafe ve diğer izolasyon kuralları aynen geçerli olacaktır. Lütfen gevşemeyelim, yoksa başa döneriz.

Antalya’da hafta sonları kısıtlama kalktı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yasak sürüyor

Antalya’da hafta sonları kısıtlama kalktı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yasak sürüyor

09:05

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HANGİ NORMALLEŞME?

Erkan Aydoğanoğlu: Bu durum, salgının ana hedefi olan emekçileri korumaya yönelik somut tedbirler alınmadıkça açıklanan ‘normalleşme planı’nın ne kadar işe yarayacağı konusunda yeterince ipucu veriyor.

Hangi normalleşme?

Erkan AYDOĞANOĞLU

Hangi normalleşme?

09:04

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TÜPRAŞ'TA ÜRETİM BİR SÜRELİĞİNE DURDU, İŞÇİLER ENDİŞELİ

Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

09:03

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"POST-CORONA DÜNYASI" DENİLMİŞKEN...

Gazi Ateş yazdı: "Kovid-19 pandemisi ile de bir yerde kapitalist toplumlar, büyük bir heyecanla izledikleri bir filmin etkisinden çıkmışçasına 'sıradan gerçekleri' yeniden hatırlamış oldular."

"Post-Corona dünyası" denilmişken... (1)

"Post-Corona dünyası" denilmişken... (1)

DÜN NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığından, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis yapacak.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

DİSK/Genel-İş Sendikası, Kovid-19 anket sonuçlarını paylaştı. Raporda işçilerin işleri ile tehdit edilerek salgın karşısında korunmasız çalışmaya mecbur bırakıldığı ifade edildi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, normalleşme politikasının erken hayata geçirilmesi durumunda 500 bin olan vaka sayısının milyonlara ulaşacağı uyarısında bulundu

Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen 2020 yılı LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 16 Temmuz'da MEB'in internet adresinden açıklanacak.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

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RTÜK Üst Kurulu, Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma, Meral Akşener'in katıldığı program içinse Habertürk TV'ye para cezası verdi.

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Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

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Gazeteci İskender Bayhan, salgın tedbirlerinde geçilen ikinci aşamayı, dolardaki yükselişi ve 6 Mayıs anmalarını Gündem Özel'de değerlendirdi.

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