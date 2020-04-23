İnfaz yasasıyla serbest bırakılan failler kadınları kaygılandırıyor

Sevda AYDIN

AKP-MHP ortaklığıyla siyasi tutukluları kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine tepkiler devam ediyor. Birkaç gün içinde tahliye olan iki fail, kadına ve çocuğa yönelik suç işledi. Evli olduğu kadını bıçakladığı için hapis yatan Müslüm Aslan tahliyesinin ardından 9 yaşındaki kızını öldürdü. Kütahya’da Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.’nin cezaevinden tahliye olduktan sonra kapısına dayanıp, kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştı. Nesibe T’ye daha önce şiddet uygulayan kişinin cezaevinden çıktığını hiçbir kurum haber vermedi. Nesibe T.’nin paylaşımı sonrası mahkeme Veysel S.’ye elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verdi. Kadın örgütleri ise tahliye edilen faillerin denetiminin sağlanmasını istiyor.

PAKETE TEPKİ BÜYÜK

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan (KCDP) Hilal Susuz, kadına yönelik suç işleyen faillerin infaz paketinden faydalanarak serbest kalmalarının kadınları kaygılandırdığını söyledi. İnfaz paketi konuşulmaya başladıktan sonra ailelerin davalarına nasıl yansıyacağını öğrenmek için platformu aradıklarını aktaran Susuz, “Faillerin bu paketten faydalanma ihtimali, onları kaygılandırmıştı. Her dosya ayrı ayrı ele alındığından bir kaos oluştu. Ailelerin verdiği ısrarlı mücadelenin ardından cezaevine gönderilen faillerin bu şekilde çıkabiliyor olmaları, aileleri yeniden mağdur etti. Aileler kendi davalarının savcısı, adli tıpçısı olmuştu şimdi de oturup paketin davaya yansıyıp yansımadığının hesabını yapacaklar” dedi.

Salgın başladığından bu yana eve çekilme halinin kadın cinayetlerinde artışa yol açtığını belirten Susuz, “Bize ulaşan şiddete uğradığını söyleyen kadınların sayısı arttı. Buna karşı devlet hiçbir adım atmazken, kadınların kaygılarını dindirecek hiçbir söylemde bulunulmamışken, öldürenlerin, şiddet uygulayanların dışarıya çıkma ihtimali doğdu bir anda” diye konuştu.

PAKET KADIN DAVALARINA YANSIDI

İnfaz yasasının genelleme yapabilecek bir paket olmadığını, davadan davaya değerlendirmenin değiştiğini ifade eden Susuz, paketin kadın davalarına yansımalarını şu şekilde anlattı: “Başından beri paketin kadın davalarını kapsamadığını söyleyip duruyorlar ama yasada zaten kadına ve çocuğa yönelik suçlar diye bir ibare yok. Yani pakette cinayet işlemiş biri çıkabilir deniyorsa, kadını veya çocuğu öldürüp öldürmediğine bakmadan, kimi öldürdüğünden bağımsız olarak tahliye edebiliyorlar. Bu yüzden paket kadın davalarına da yansıdı. Örneğin Mutlu Kaya’nın davası. Beş sene önce Mutlu Kaya'yı başından vuran ve yüzde 95 engelli kalmasına neden olan Veysi Ercan, yürürlüğe giren infaz yasasından faydalandı. 15 yıl hapis cezası alan zanlının cezası 9 yıla düşürüldü. Açık cezaevine çıkma talebinde bulunmuş. Şu sıralar tahliyeler en çok açık cezaevlerinde yaşanıyor. Eğer açık cezaevine çıkarsa, tahliye olması çok yüksek. Zeliha Erdemir de 100’den fazla şikâyete rağmen tutuklanmayan faili, kamuoyu baskısıyla cezaevine gönderilmişti. Bu örnekler çok fazla. Kadınlar şiddet gördükleri faillerin tahliye edilmemesini, af edilmemesini istiyorlar. Fakat devlet kadın cinayetlerini durdurmak için hiçbir adım atmazken, faillerin bir gecede tahliye edilebilecekleri paketi meclisten geçirdi.”

FAİLLERİN BIRAKILDIĞI BİLDİRİLMELİ

Susuz, kadına yönelik suçla cezaevine giren fail, serbest bırakılırsa şiddet uyguladığı kadına haber verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu denetimin yapılmadığını belirten Susuz, “Kadınlar bu yönde kaygılı, kimse haber vermediği için bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ortadan kalkmalı. Kadınların yaşam hakkı savunulmalı, gözetilmeli” diye ifade etti.

ONLİNE ŞİKAYET HATTI

Son günlerde bazı medya organlarında çocuk istismarını normalleştirmeye yönelik çıkan yazılara da değinen Susuz, çocuk istismarı yasasının yeniden gündeme getirebileceğini söyledi. Ancak kadın mücadelesi, daha önce defalarca olduğu gibi yine çocuk haklarını koruyarak, bu yasanın geçmesine engel olacağını ifade eden Susuz, salgının ve karantina günlerinin buna engel olamayacağını belirti.

Kadınların pandemi günlerinde karşılaştıkları şiddet ile yalnız kalmaması için KADES ve diğer ihbar hatlarını kullanabileceklerini söyleyen Susuz, devlete çağrı yaparak, “Bu şikayet hatları arttırılmalı, Devletin ivedilikle salgından dolayı dışarıya çıkamayan kadınlar için yaşadıkları şiddeti online şikayet edebileceği bir sistem kurmalı. Sığınma evlerinin sayısı arttırılmalı. Devlet kadının haklarını sınırlarını genişleterek, bu haklarına erişmelerini sağlamalı” dedi. (MA)

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