23 Nisan 2020 12:11

İnfaz yasasıyla serbest bırakılan failler kadınları kaygılandırıyor

Kadına yönelik şiddet suçunu işleyenlerin infaz yasasıyla salıverilmesini değerlendiren KDCP'den Hilal Susuz, serbest bırakılan faillerin denetlenmesine vurgu yaptı.

Hilal Susuz

Fotoğra: MA

  • ANASAYFA
  • KADIN
    • Paylaş

    Sevda AYDIN

    AKP-MHP ortaklığıyla siyasi tutukluları kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine tepkiler devam ediyor. Birkaç gün içinde tahliye olan iki fail, kadına ve çocuğa yönelik suç işledi. Evli olduğu kadını bıçakladığı için hapis yatan Müslüm Aslan tahliyesinin ardından 9 yaşındaki kızını öldürdü. Kütahya’da Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.’nin cezaevinden tahliye olduktan sonra kapısına dayanıp, kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştı. Nesibe T’ye daha önce şiddet uygulayan kişinin cezaevinden çıktığını hiçbir kurum haber vermedi. Nesibe T.’nin paylaşımı sonrası mahkeme Veysel S.’ye elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verdi. Kadın örgütleri ise tahliye edilen faillerin denetiminin sağlanmasını istiyor.

    PAKETE TEPKİ BÜYÜK

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan (KCDP) Hilal Susuz, kadına yönelik suç işleyen faillerin infaz paketinden faydalanarak serbest kalmalarının kadınları kaygılandırdığını söyledi. İnfaz paketi konuşulmaya başladıktan sonra ailelerin davalarına nasıl yansıyacağını öğrenmek için platformu aradıklarını aktaran Susuz, “Faillerin bu paketten faydalanma ihtimali, onları kaygılandırmıştı. Her dosya ayrı ayrı ele alındığından bir kaos oluştu. Ailelerin verdiği ısrarlı mücadelenin ardından cezaevine gönderilen faillerin bu şekilde çıkabiliyor olmaları, aileleri yeniden mağdur etti. Aileler kendi davalarının savcısı, adli tıpçısı olmuştu şimdi de oturup paketin davaya yansıyıp yansımadığının hesabını yapacaklar” dedi.  

    Salgın başladığından bu yana eve çekilme halinin kadın cinayetlerinde artışa yol açtığını belirten  Susuz, “Bize ulaşan şiddete uğradığını söyleyen kadınların sayısı arttı. Buna karşı devlet hiçbir adım atmazken, kadınların kaygılarını dindirecek hiçbir söylemde bulunulmamışken, öldürenlerin, şiddet uygulayanların dışarıya çıkma ihtimali doğdu bir anda” diye konuştu. 

    PAKET KADIN DAVALARINA YANSIDI

    İnfaz yasasının genelleme yapabilecek bir paket olmadığını, davadan davaya değerlendirmenin değiştiğini ifade eden Susuz, paketin kadın davalarına yansımalarını şu şekilde anlattı: “Başından beri paketin kadın davalarını kapsamadığını söyleyip duruyorlar ama yasada zaten kadına ve çocuğa yönelik suçlar diye bir ibare yok. Yani pakette cinayet işlemiş biri çıkabilir deniyorsa, kadını veya çocuğu öldürüp öldürmediğine bakmadan, kimi öldürdüğünden bağımsız olarak tahliye edebiliyorlar. Bu yüzden paket kadın davalarına da yansıdı. Örneğin Mutlu Kaya’nın davası. Beş sene önce Mutlu Kaya'yı başından vuran ve yüzde 95 engelli kalmasına neden olan Veysi Ercan, yürürlüğe giren infaz yasasından faydalandı. 15 yıl hapis cezası alan zanlının cezası 9 yıla düşürüldü. Açık cezaevine çıkma talebinde bulunmuş. Şu sıralar tahliyeler en çok açık cezaevlerinde yaşanıyor. Eğer açık cezaevine çıkarsa, tahliye olması çok yüksek. Zeliha Erdemir de 100’den fazla şikâyete rağmen tutuklanmayan faili, kamuoyu baskısıyla cezaevine gönderilmişti. Bu örnekler çok fazla. Kadınlar şiddet gördükleri faillerin tahliye edilmemesini, af edilmemesini istiyorlar. Fakat devlet kadın cinayetlerini durdurmak için hiçbir adım atmazken, faillerin bir gecede tahliye edilebilecekleri paketi meclisten geçirdi.”

    FAİLLERİN BIRAKILDIĞI BİLDİRİLMELİ

    Susuz, kadına yönelik suçla cezaevine giren fail, serbest bırakılırsa şiddet uyguladığı kadına haber verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu denetimin yapılmadığını belirten Susuz, “Kadınlar bu yönde kaygılı, kimse haber vermediği için bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ortadan kalkmalı. Kadınların yaşam hakkı savunulmalı, gözetilmeli” diye ifade etti.  

    ONLİNE ŞİKAYET HATTI 

    Son günlerde bazı medya organlarında çocuk istismarını normalleştirmeye yönelik çıkan yazılara da değinen Susuz, çocuk istismarı yasasının yeniden gündeme getirebileceğini söyledi. Ancak kadın mücadelesi, daha önce defalarca olduğu gibi yine çocuk haklarını koruyarak, bu yasanın geçmesine engel olacağını ifade eden Susuz, salgının ve karantina günlerinin buna engel olamayacağını belirti.

    Kadınların pandemi günlerinde karşılaştıkları şiddet ile yalnız kalmaması için KADES ve diğer ihbar hatlarını kullanabileceklerini söyleyen Susuz, devlete çağrı yaparak, “Bu şikayet hatları arttırılmalı, Devletin ivedilikle salgından dolayı dışarıya çıkamayan kadınlar için yaşadıkları şiddeti online şikayet edebileceği bir sistem kurmalı. Sığınma evlerinin sayısı arttırılmalı. Devlet kadının haklarını sınırlarını genişleterek, bu haklarına erişmelerini sağlamalı” dedi. (MA)

    İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara hukuki destek veriyor

    İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara hukuki destek veriyor

    156 kadın ve LGBTİ+ örgütü: Devlet acil eylem planını oluşturmalı, tedbir almalı

    156 kadın ve LGBTİ+ örgütü: Devlet acil eylem planını oluşturmalı, tedbir almalı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    "Salgın döneminde çocuklar bu belirsiz süreci somutlaştıramadı"
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ATO: Eşitsiz ek ödemeler çalışma barışını bozuyor
    ATO: Eşitsiz ek ödemeler çalışma barışını bozuyor

    Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerdeki eşitsizliğe tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz
    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz

    Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarının yapıldığı bu süreçte çocuk işçiler ne yapıyor? 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle çalışmak zorunda kalan çocuk işçilerle konuştuk.

    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor
    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor

    İstanbul’da, ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” diyerek tepki gösterdi. Esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi.

    Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"
    Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal yardımlara dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımı eleştiren yurttaşa, “Seni kimliksiz yumurta kafa” sözleriyle hakaret etti. 

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor
    Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

    Salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü işçiler, gıda sektöründe çalıştırılmaya devam ediyor. Bu işçilerden kendi rızalarıyla işe gelmiş gibi zorla yazılı beyan alınıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti
    Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

    23 Nisan'da başlayacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması Antep’te de işçileri es geçti. Birçok iş kolunda sürecek olan üretime işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."

    Bile isteye
    Bile isteye

    İki fincan çay / Masanın iki köşesinde / Gölgesinde pankartların / Birbirine ulandı yoldaşların ağıtı