17 Nisan 2020 19:57

156 kadın ve LGBTİ+ örgütü: Devlet acil eylem planını oluşturmalı, tedbir almalı

156 kadın ve LGBTİ+ örgütü ortak bildiri yayımlayarak devletin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini ve tedbir almasını istedi.

Kadınlar taleplerinin yazılı olduğu dövizler taşıyor

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • KADIN
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    Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+’lar için yarattığı şiddet sarmalına bir de İnfaz Yasası ile salıverilen cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet failleri eklendi. 156 kadın ve LGBTİ+ örgütü ortak bildiri yayımlayarak “Devlet, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, başta kadınlar olmak üzere tüm kamuoyunu aldığı tedbirler konusunda acilen bilgilendirmelidir!” dedi.

    “KADIN VE ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILMAKTADIR”

    İnfaz yasasında tutuklu, gazeteci, öğrenci, avukat, yerel yönetici ve siyasetçilerin kapsam dışında tutulması kararının koronavirüs kapsamında kamu sağlığını korumaktan çok uzak olduğu belirtildi. Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar lehine hiçbir tedbir almadan salt hapishane kapasitelerini azaltmak için yapılan tahliyeler ile kadın ve çocukların can güvenliğinin hiçe sayıldığı ifade edilen açıklamada “Tasarının Adalet Komisyonu’na gönderildiği gün, iktidar 'cinsel suçların ve kadına şiddet suçlarının infaz indirimi kapsamında olmadığını' açıklamıştı. Ancak, iktidar tarafından defalarca vurgulanan bu hususun gerçeği çarpıttığı zaman içinde netleşmiştir” denildi.

    “KADINA YÖNELİK ŞİDDET SUÇUNA İNFAZ İNDİRİMİ OLMADIĞI SÖYLEMİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

    Paket kapsamında, bazı suçların infaz sürelerinde indirime giden kalıcı düzenlemelerin yanı sıra, koronavirüs salgını gerekçesiyle –siyasi mahkumlar hariç tutularak– mahkumların kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişine ve açık cezaevlerinden de “izin” adı altında tahliyesine imkân veren geçici düzenlemelerin de mevcut olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

     “Her ne kadar kadın örgütlerinin mücadelesi neticesinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından kalıcı bir infaz indirimine gidilmemiş olsa da, iktidar tarafından iddia edilenin aksine, kadına yönelik şiddetin infaz indirimi kapsamında olmadığını söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce, Türk Ceza Kanunu’nda  “kadına yönelik şiddet” diye bir suç yoktur. Eğer ifade edilmek istenen fiziksel şiddet kasten yaralama ise, kasten yaralama suçu ve kadınların sıkça maruz bırakıldığı tehdit, hakaret, şantaj suçları kalıcı infaz indirimi kapsamındadır. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet suçunun infaz indirimi kapsamında olmadığı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.”

    “AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİNİN TÜMDEN SALIVERMEYE DÖNÜŞME RİSKİ VAR”

    Koronavirüs salgını gerekçesiyle getirildiği ifade edilen ve af sonucunu doğurma tehlikesi olan geçici düzenlemelerin çok daha kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada, “Değişiklikler uyarınca, halihazırda cezalarını açık cezaevlerinde çekmekte olan siyasi hükümlüler hariç tüm mahkumlar 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak, bu izin gerekli olması halinde 31 Kasım 2020’ye kadar uzatılabilecektir. Bir başka deyişle, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kadına yönelik fiziksel şiddet, kadın cinayetleri ya da cinayete teşebbüsten hüküm giymiş olanlar da dahil olmak üzere halihazırda açık cezaevinde olan tüm mahkumlar salıverilecektir. Tasarıya Komisyon aşamasında eklenen bir madde ile açık cezaevinden salınması planlanan hükümlülerin sayısını artırmak için, halihazırda kapalı cezaevlerinde cezalarını çekmekte olan hükümlülerin de açık cezaevlerine geçiş süresi oldukça azaltılmıştır. Buna göre yalnızca birkaç ay kapalı cezaevinde kalmış olan bir hükümlü, getirilen kalıcı infaz indirim sürelerinden de yararlanarak, doğrudan dışarı çıkabilir hale gelmektedir. Her ne kadar, bu salıvermeler bir “izin” şeklinde düzenlenmişse de, izinden dönmemenin bir cezai yaptırımının olmadığı ve 'iznin' 7 ay gibi uzun bir süre boyunca uzatılabileceği göz önüne alındığında bunun tümden bir salıvermeye dönüşme riski bulunmaktadır” denildi.

    “FAİLLERİN BIRAKILMASI KADIN VE ÇOCUKLARIN HAYATININ TEHLİKEYE GİRMESİ ANLAMINA GELİR”

    Koronavirüs nedeniyle “izin” adı altında cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarının faili olan binlerce erkeğin, şiddete maruz kalan kadın, çocuklar ve cinsiyet kimliği ve yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılan gruplar açısından hiçbir önleyici koruyucu tedbir alınmadan dışarıya salınmasının, faillerin kadın ve çocuklara musallat olması, kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların hayatlarının tehlikeye girmesi anlamına geldiği dile getirilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

    “Yapılan çalışmalar kadınların en çok ev içinde şiddet gördüklerini ortaya koymaktadır. Salgın sebebiyle evde kalınan günlerde şiddete maruz bırakılan kadın, çocuk ve tüm dezavantajlı gruplar için evde 7/24 faillerle birlikte olmak, şiddet riskini arttırmaktadır. Dahası, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan HSK kararıyla, hakimlere '6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi' talimatı verilmiştir. Bu talimat, şiddet uygulayan faillere hakkında evden uzaklaştırma kararı verilmemesi ya da kadınların sığınaklara yerleştirilmemesi riskini doğurmaktadır.“

    “KORUMA PLANI OLUŞTURULMADAN FAİLLERİN SALINMASINDAN KAYGILIYIZ”

    Karantina günlerinde kadınların başvurabilecekleri mekanizmaların sınırlandırılmasıyla kadınların ev içi şiddetten uzaklaşmasının zorlaştırıldığı ve cezaevlerinden binlerce şiddet ve istismar failinin tahliye edileceği koşullar altında, devletin hala kadınlar ve çocukların korunması için alması gereken önlemlere ilişkin acil eylem planının bulunmaması karşısında kaygılı olunduğu vurgulanan açıklamada, “Tüm bu riskler ortadayken, hiçbir sistematik koruma planı oluşturulmadan binlerce şiddet failinin salıverileceği bir dönemde kadınların koruma tedbirlerinin de ellerinden alınması, kadınların can güvenliğini hiçe saymak anlamına gelmektedir” denildi.

    ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

    Bildiride imzası bulunan 156 örgüt tarafından, devletin kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yükümlülüğü olduğunu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi; “Salgının yarattığı özellikli durumları da göz önüne alarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları, kadına yönelik şiddetle ilgili aşağıdaki acil eylem planını oluşturmaya ve ivedilikle aşağıdaki tedbirleri almaya çağırıyoruz:

    • İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar failleri konusunda İstanbul Sözleşmesi’nin 56. Maddesi uyarınca kadınların ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan tüm diğer bireylerin bilgilendirilmesi yükümlülüğü polis, jandarma, bekçi muhtar vb. her türlü yolla yerine getirilmeli, güvenlik riski bildiren kadınlar yasal hakları konusunda bilgilendirilmeli, ihtiyaç duydukları desteklere acilen ulaştırılmalıdır.
    • İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerinin sistematik olarak etkin bir şekilde takibi yapılmalı, koronavirüs nedeniyle faillere verilen “iznin” bir “tahliye” anlamına gelmemesi için fail üzerinde denetim tedbirleri uygulanmalıdır.
    • Tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi uyarınca, Devlet, her türlü olağanüstü halde dahi kadına yönelik şiddetle mücadelede pozitif yükümlülük sahibidir. 6284 sayılı Kanun, hiçbir ihmale veya keyfiyete yer bırakmaksızın, salgın süresince de kadın ve çocuklar öncelik alınarak ivedi ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Tedbir kararları, salgının yarattığı özel koşullar dikkate alınarak kadınların ve çocukların korunması yükümlülüğüne uygun bir şekilde verilmeli, tedbir kararlarını yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmalıdır.
    • Salgın döneminde kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların şiddet görme tehlikesinin önlenmesi ve şiddetten uzaklaşabilmeleri için vakit kaybetmeden bir Acil Eylem Planı açıklanmalı ve bu bilgilere erişimin kolayca sağlanması için kamu spotu aracılığıyla bilgilendirme yapılmalıdır.
    • Salgın döneminde sığınak ve acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sığınak olarak kullanılabilecek mekân ve alanların sayısı ve kapasitesi acilen artırılmalı, sığınaklarda gerekli sağlık tedbirleri en sıkı şekilde uygulanmalıdır.
    • Salgın koşullarında kadınların hastane ve karakollara erişmekte yaşadığı güçlük ve kaygılar göz önüne alındığında, Devletin İstanbul Sözleşmesi’nin 25. Maddesi gereğince oluşturmakla yükümlü olduğu cinsel şiddet kriz merkezleri önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, cinsel şiddet kriz merkezlerinin kurulması için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır.
    • Alo 183 veya kadına yönelik şiddet için acilen kurulacak başka bir hat, sadece toplumsal cinsiyet temelli şiddet özelinde 7/24 erişilebilir ve çok dilli bir Acil Yardım Hattı olarak çalışmalı, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilmesi sağlanmalıdır.

    İMZACILAR

    1.    17 Mayıs Derneği
    2.    28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 
    3.    78'liler Girişiminden Kadınlar
    4.    Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
    5.    Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
    6.    Adana Kadın Platformu
    7.    Amazon Kadın ve Yaşam Derneği
    8.    Anadolu İş Kadınları Derneği (AİKAD)
    9.    Anka Üreten Kadın Derneği 
    10.    Antakya Kadın Dayanışması
    11.    Antalya Feminist Kolektif
    12.    Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
    13.    Avrupa Kadın Lobisi - Türkiye Koordinasyonu
    14.    Aydın Kadın Efeler Derneği 
    15.    Ayvalık Kadın İnisiyatifi
    16.    Bağımsız Kadın Derneği
    17.    Başlangıç Kadın Meclisi 
    18.    Bir Kadın Bir Hayat Derneği
    19.    Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği 
    20.    Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
    21.    Buca Kadın Platformu
    22.    Bursa Kadın Platformu
    23.    Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
    24.    Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 
    25.    Çanakkale Elder
    26.    Çanakkale Kadın Dayanışma
    27.    Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi
    28.    Çekmeköy Kadın Meclisi
    29.    Çekmeköy Kadın Platformu
    30.    Çeşme Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi (ÇEŞKA)
    31.    Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
    32.    Demir Leblebi Kadın Derneği
    33.    Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi 
    34.    Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği 
    35.    Denizli Kadın Platformu
    36.    DİSK Birleşik Metal Sendikası Kadın Komisyonu
    37.    DİSK Kadın Komisyonu
    38.    Diyarbakır Dicle Amed Kadın Platformu
    39.    Edirne Kadın Merkezi Danışma Merkezi (EKAMEDER)
    40.    Edirne Kadın Platformu
    41.    Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
    42.    Ege Kadın Buluşması Platformu 
    43.    Eğitim-senli Kadınlar
    44.    Ekmek ve Gül 
    45.    erktolia
    46.    Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği 
    47.    Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 
    48.    EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu
    49.    EVKAD/Adana
    50.    FeminAmfi
    51.    Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği 
    52.    Filmmor
    53.    Gaziantep ZeugMADİ LGBTİ+
    54.    Genç Yeşiller Kadınları 
    55.    Giresun Kadın Platformu
    56.    Güç-Kat Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
    57.    Gül Suyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği 
    58.    Günebakan Kadın Derneği
    59.    Halkevci Kadınlar
    60.    Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
    61.    Havle Kadın Derneği
    62.    İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu 
    63.    İHD İstanbul Kadın Komisyonu 
    64.    İlerici Kadınlar Meclisi 
    65.    İmece Ev İşçileri Sendikası
    66.    İstanbul Feminist Enstitü
    67.    İzmir Amargi 
    68.    İzmir Kadın Dayanışma Derneği
    69.    İzmir Kadın Dünyası Derneği 
    70.    İzmir Kadın Platformu
    71.    Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi 
    72.    Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi
    73.    Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der)
    74.    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
    75.    Kadın Çalışmaları Derneği
    76.    Kadın Dayanışma Vakfı
    77.    Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)
    78.    Kadın Emeği Kolektifi
    79.    Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)
    80.    Kadın Haklarını Koruma Derneği 
    81.    Kadın Koalisyonu - Uluslararası Çalışma Grubu
    82.    Kadın Meclisleri
    83.    Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar Grubu
    84.    Kadın Savunma Ağı
    85.    Kadın Yazarlar Derneği
    86.    Kadınca Yaşam Derneği 
    87.    Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği
    88.    Kadınlar Birlikte Güçlü - İstanbul 
    89.    Kadınlar Birlikte Güçlü - İzmir 
    90.    Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği (KADGÜÇ)
    91.    Kadınların Kurtuluşu
    92.    Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
    93.    Kahdem - Kadınlara Hukuki Destek Merkezi 
    94.    Kamer Vakfı
    95.    Kampüs Cadıları
    96.    Kampüssüzler’den Kadınlar 
    97.    Kaos GL
    98.    Kapatılan VAKAD Aktivistleri 
    99.    Karabağlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
    100.    Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
    101.    Karya Kadın Derneği
    102.    Kayseri Kadın Dayanışma Derneği 
    103.    KAZETE - Bağımsız Kadın Gazetesi
    104.    KESK Kadın Meclisi 
    105.    Kırkyama Kadın Dayanışması
    106.    Kırmızı Biber Derneği
    107.    Koza Kadın Derneği
    108.    Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
    109.    Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu
    110.    Lotus Kadın Yaşam ve Dayanışma Derneği
    111.    Maltepeli Kadınlar 
    112.    Mardin Şahmaran Kadın Platformu
    113.    Mersin Kadın Platformu
    114.    Mezopotamya Kadın Kooperatifi
    115.    Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
    116.    Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
    117.    Mor Sarmaşık
    118.    Muğla Emek Benim Kadın Derneği
    119.    Ordu Kadını Güçlendirme Derneği 
    120.    Özgür Genç Kadın 
    121.    Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu 
    122.    Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
    123.    Samsun Kadın Dayanışması
    124.    Sancaktepe Yerel Demokrasi Kadın Meclisi 
    125.    Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği’nden Kadınlar
    126.    Seyhan Kadın Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEKAD) 
    127.    Sınır Tanımayan Kadınlar 
    128.    Sosyal Dayanışma Ağı - SODA 
    129.    Sosyalist Kadın Meclisleri
    130.    Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği
    131.    Sultangazi Kadın Dayanışma
    132.    Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği Kadınları
    133.    Tarsus Kadın Platformu
    134.    TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
    135.    Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu
    136.    Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği 
    137.    Türk Kadınlar Birliği ve 80 Şubesi 
    138.    Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
    139.    Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
    140.    Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
    141.    Uçan Süpürge Vakfı
    142.    Urla Kadın Dayanışma Derneği 
    143.    Üniversiteli Kadın Kolektifi
    144.    Van Ahtamar Kadın Platformu
    145.    Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu
    146.    Türkiye Yunanistan Kadınları Barış Girişimi WINPEACE
    147.    Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
    148.    Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
    149.    Yaşam Kadın Merkezi 
    150.    Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği 
    151.    Yeni Demokrat Kadın 
    152.    Yeni Yaşam Derneği’nden Kadınlar 
    153.    Yeniyol’dan Kadınlar
    154.    Yeşil Feministler 
    155.    Yoğurtçu Kadın Forumu 
    156.    Zonguldak Kadın Platformu

    (HABER MERKEZİ)

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    GÜNCELLENDİ
    EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor
    EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor

    Denizli’de 300’den fazla firma hafta sonu çalışmak için başvuruda bulundu. EMEP Denizli örgütü, işçiler ve ailelerinin canı hiçe sayıldığını söyleyerek, işçi danışma hattı kurduğunu duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.