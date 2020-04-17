156 kadın ve LGBTİ+ örgütü: Devlet acil eylem planını oluşturmalı, tedbir almalı

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+’lar için yarattığı şiddet sarmalına bir de İnfaz Yasası ile salıverilen cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet failleri eklendi. 156 kadın ve LGBTİ+ örgütü ortak bildiri yayımlayarak “Devlet, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, başta kadınlar olmak üzere tüm kamuoyunu aldığı tedbirler konusunda acilen bilgilendirmelidir!” dedi.

“KADIN VE ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILMAKTADIR”

İnfaz yasasında tutuklu, gazeteci, öğrenci, avukat, yerel yönetici ve siyasetçilerin kapsam dışında tutulması kararının koronavirüs kapsamında kamu sağlığını korumaktan çok uzak olduğu belirtildi. Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar lehine hiçbir tedbir almadan salt hapishane kapasitelerini azaltmak için yapılan tahliyeler ile kadın ve çocukların can güvenliğinin hiçe sayıldığı ifade edilen açıklamada “Tasarının Adalet Komisyonu’na gönderildiği gün, iktidar 'cinsel suçların ve kadına şiddet suçlarının infaz indirimi kapsamında olmadığını' açıklamıştı. Ancak, iktidar tarafından defalarca vurgulanan bu hususun gerçeği çarpıttığı zaman içinde netleşmiştir” denildi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET SUÇUNA İNFAZ İNDİRİMİ OLMADIĞI SÖYLEMİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Paket kapsamında, bazı suçların infaz sürelerinde indirime giden kalıcı düzenlemelerin yanı sıra, koronavirüs salgını gerekçesiyle –siyasi mahkumlar hariç tutularak– mahkumların kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişine ve açık cezaevlerinden de “izin” adı altında tahliyesine imkân veren geçici düzenlemelerin de mevcut olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

“Her ne kadar kadın örgütlerinin mücadelesi neticesinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından kalıcı bir infaz indirimine gidilmemiş olsa da, iktidar tarafından iddia edilenin aksine, kadına yönelik şiddetin infaz indirimi kapsamında olmadığını söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce, Türk Ceza Kanunu’nda “kadına yönelik şiddet” diye bir suç yoktur. Eğer ifade edilmek istenen fiziksel şiddet kasten yaralama ise, kasten yaralama suçu ve kadınların sıkça maruz bırakıldığı tehdit, hakaret, şantaj suçları kalıcı infaz indirimi kapsamındadır. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet suçunun infaz indirimi kapsamında olmadığı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.”

“AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİNİN TÜMDEN SALIVERMEYE DÖNÜŞME RİSKİ VAR”

Koronavirüs salgını gerekçesiyle getirildiği ifade edilen ve af sonucunu doğurma tehlikesi olan geçici düzenlemelerin çok daha kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada, “Değişiklikler uyarınca, halihazırda cezalarını açık cezaevlerinde çekmekte olan siyasi hükümlüler hariç tüm mahkumlar 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak, bu izin gerekli olması halinde 31 Kasım 2020’ye kadar uzatılabilecektir. Bir başka deyişle, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kadına yönelik fiziksel şiddet, kadın cinayetleri ya da cinayete teşebbüsten hüküm giymiş olanlar da dahil olmak üzere halihazırda açık cezaevinde olan tüm mahkumlar salıverilecektir. Tasarıya Komisyon aşamasında eklenen bir madde ile açık cezaevinden salınması planlanan hükümlülerin sayısını artırmak için, halihazırda kapalı cezaevlerinde cezalarını çekmekte olan hükümlülerin de açık cezaevlerine geçiş süresi oldukça azaltılmıştır. Buna göre yalnızca birkaç ay kapalı cezaevinde kalmış olan bir hükümlü, getirilen kalıcı infaz indirim sürelerinden de yararlanarak, doğrudan dışarı çıkabilir hale gelmektedir. Her ne kadar, bu salıvermeler bir “izin” şeklinde düzenlenmişse de, izinden dönmemenin bir cezai yaptırımının olmadığı ve 'iznin' 7 ay gibi uzun bir süre boyunca uzatılabileceği göz önüne alındığında bunun tümden bir salıvermeye dönüşme riski bulunmaktadır” denildi.

“FAİLLERİN BIRAKILMASI KADIN VE ÇOCUKLARIN HAYATININ TEHLİKEYE GİRMESİ ANLAMINA GELİR”

Koronavirüs nedeniyle “izin” adı altında cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarının faili olan binlerce erkeğin, şiddete maruz kalan kadın, çocuklar ve cinsiyet kimliği ve yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılan gruplar açısından hiçbir önleyici koruyucu tedbir alınmadan dışarıya salınmasının, faillerin kadın ve çocuklara musallat olması, kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların hayatlarının tehlikeye girmesi anlamına geldiği dile getirilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan çalışmalar kadınların en çok ev içinde şiddet gördüklerini ortaya koymaktadır. Salgın sebebiyle evde kalınan günlerde şiddete maruz bırakılan kadın, çocuk ve tüm dezavantajlı gruplar için evde 7/24 faillerle birlikte olmak, şiddet riskini arttırmaktadır. Dahası, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan HSK kararıyla, hakimlere '6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi' talimatı verilmiştir. Bu talimat, şiddet uygulayan faillere hakkında evden uzaklaştırma kararı verilmemesi ya da kadınların sığınaklara yerleştirilmemesi riskini doğurmaktadır.“

“KORUMA PLANI OLUŞTURULMADAN FAİLLERİN SALINMASINDAN KAYGILIYIZ”

Karantina günlerinde kadınların başvurabilecekleri mekanizmaların sınırlandırılmasıyla kadınların ev içi şiddetten uzaklaşmasının zorlaştırıldığı ve cezaevlerinden binlerce şiddet ve istismar failinin tahliye edileceği koşullar altında, devletin hala kadınlar ve çocukların korunması için alması gereken önlemlere ilişkin acil eylem planının bulunmaması karşısında kaygılı olunduğu vurgulanan açıklamada, “Tüm bu riskler ortadayken, hiçbir sistematik koruma planı oluşturulmadan binlerce şiddet failinin salıverileceği bir dönemde kadınların koruma tedbirlerinin de ellerinden alınması, kadınların can güvenliğini hiçe saymak anlamına gelmektedir” denildi.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Bildiride imzası bulunan 156 örgüt tarafından, devletin kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yükümlülüğü olduğunu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi; “Salgının yarattığı özellikli durumları da göz önüne alarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları, kadına yönelik şiddetle ilgili aşağıdaki acil eylem planını oluşturmaya ve ivedilikle aşağıdaki tedbirleri almaya çağırıyoruz:

İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar failleri konusunda İstanbul Sözleşmesi’nin 56. Maddesi uyarınca kadınların ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan tüm diğer bireylerin bilgilendirilmesi yükümlülüğü polis, jandarma, bekçi muhtar vb. her türlü yolla yerine getirilmeli, güvenlik riski bildiren kadınlar yasal hakları konusunda bilgilendirilmeli, ihtiyaç duydukları desteklere acilen ulaştırılmalıdır.

İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerinin sistematik olarak etkin bir şekilde takibi yapılmalı, koronavirüs nedeniyle faillere verilen “iznin” bir “tahliye” anlamına gelmemesi için fail üzerinde denetim tedbirleri uygulanmalıdır.

Tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi uyarınca, Devlet, her türlü olağanüstü halde dahi kadına yönelik şiddetle mücadelede pozitif yükümlülük sahibidir. 6284 sayılı Kanun, hiçbir ihmale veya keyfiyete yer bırakmaksızın, salgın süresince de kadın ve çocuklar öncelik alınarak ivedi ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Tedbir kararları, salgının yarattığı özel koşullar dikkate alınarak kadınların ve çocukların korunması yükümlülüğüne uygun bir şekilde verilmeli, tedbir kararlarını yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmalıdır.

Salgın döneminde kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların şiddet görme tehlikesinin önlenmesi ve şiddetten uzaklaşabilmeleri için vakit kaybetmeden bir Acil Eylem Planı açıklanmalı ve bu bilgilere erişimin kolayca sağlanması için kamu spotu aracılığıyla bilgilendirme yapılmalıdır.

Salgın döneminde sığınak ve acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sığınak olarak kullanılabilecek mekân ve alanların sayısı ve kapasitesi acilen artırılmalı, sığınaklarda gerekli sağlık tedbirleri en sıkı şekilde uygulanmalıdır.

Salgın koşullarında kadınların hastane ve karakollara erişmekte yaşadığı güçlük ve kaygılar göz önüne alındığında, Devletin İstanbul Sözleşmesi’nin 25. Maddesi gereğince oluşturmakla yükümlü olduğu cinsel şiddet kriz merkezleri önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, cinsel şiddet kriz merkezlerinin kurulması için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır.

Alo 183 veya kadına yönelik şiddet için acilen kurulacak başka bir hat, sadece toplumsal cinsiyet temelli şiddet özelinde 7/24 erişilebilir ve çok dilli bir Acil Yardım Hattı olarak çalışmalı, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilmesi sağlanmalıdır.

İMZACILAR

1. 17 Mayıs Derneği

2. 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi

3. 78'liler Girişiminden Kadınlar

4. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu

5. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

6. Adana Kadın Platformu

7. Amazon Kadın ve Yaşam Derneği

8. Anadolu İş Kadınları Derneği (AİKAD)

9. Anka Üreten Kadın Derneği

10. Antakya Kadın Dayanışması

11. Antalya Feminist Kolektif

12. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

13. Avrupa Kadın Lobisi - Türkiye Koordinasyonu

14. Aydın Kadın Efeler Derneği

15. Ayvalık Kadın İnisiyatifi

16. Bağımsız Kadın Derneği

17. Başlangıç Kadın Meclisi

18. Bir Kadın Bir Hayat Derneği

19. Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği

20. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

21. Buca Kadın Platformu

22. Bursa Kadın Platformu

23. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

24. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

25. Çanakkale Elder

26. Çanakkale Kadın Dayanışma

27. Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi

28. Çekmeköy Kadın Meclisi

29. Çekmeköy Kadın Platformu

30. Çeşme Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi (ÇEŞKA)

31. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)

32. Demir Leblebi Kadın Derneği

33. Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi

34. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

35. Denizli Kadın Platformu

36. DİSK Birleşik Metal Sendikası Kadın Komisyonu

37. DİSK Kadın Komisyonu

38. Diyarbakır Dicle Amed Kadın Platformu

39. Edirne Kadın Merkezi Danışma Merkezi (EKAMEDER)

40. Edirne Kadın Platformu

41. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi

42. Ege Kadın Buluşması Platformu

43. Eğitim-senli Kadınlar

44. Ekmek ve Gül

45. erktolia

46. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

47. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

48. EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu

49. EVKAD/Adana

50. FeminAmfi

51. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

52. Filmmor

53. Gaziantep ZeugMADİ LGBTİ+

54. Genç Yeşiller Kadınları

55. Giresun Kadın Platformu

56. Güç-Kat Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

57. Gül Suyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği

58. Günebakan Kadın Derneği

59. Halkevci Kadınlar

60. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü

61. Havle Kadın Derneği

62. İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu

63. İHD İstanbul Kadın Komisyonu

64. İlerici Kadınlar Meclisi

65. İmece Ev İşçileri Sendikası

66. İstanbul Feminist Enstitü

67. İzmir Amargi

68. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

69. İzmir Kadın Dünyası Derneği

70. İzmir Kadın Platformu

71. Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

72. Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi

73. Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der)

74. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

75. Kadın Çalışmaları Derneği

76. Kadın Dayanışma Vakfı

77. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)

78. Kadın Emeği Kolektifi

79. Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)

80. Kadın Haklarını Koruma Derneği

81. Kadın Koalisyonu - Uluslararası Çalışma Grubu

82. Kadın Meclisleri

83. Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar Grubu

84. Kadın Savunma Ağı

85. Kadın Yazarlar Derneği

86. Kadınca Yaşam Derneği

87. Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği

88. Kadınlar Birlikte Güçlü - İstanbul

89. Kadınlar Birlikte Güçlü - İzmir

90. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği (KADGÜÇ)

91. Kadınların Kurtuluşu

92. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

93. Kahdem - Kadınlara Hukuki Destek Merkezi

94. Kamer Vakfı

95. Kampüs Cadıları

96. Kampüssüzler’den Kadınlar

97. Kaos GL

98. Kapatılan VAKAD Aktivistleri

99. Karabağlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

101. Karya Kadın Derneği

102. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği

103. KAZETE - Bağımsız Kadın Gazetesi

104. KESK Kadın Meclisi

105. Kırkyama Kadın Dayanışması

106. Kırmızı Biber Derneği

107. Koza Kadın Derneği

108. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

109. Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu

110. Lotus Kadın Yaşam ve Dayanışma Derneği

111. Maltepeli Kadınlar

112. Mardin Şahmaran Kadın Platformu

113. Mersin Kadın Platformu

114. Mezopotamya Kadın Kooperatifi

115. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

116. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

117. Mor Sarmaşık

118. Muğla Emek Benim Kadın Derneği

119. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

120. Özgür Genç Kadın

121. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu

122. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği

123. Samsun Kadın Dayanışması

124. Sancaktepe Yerel Demokrasi Kadın Meclisi

125. Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği’nden Kadınlar

126. Seyhan Kadın Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEKAD)

127. Sınır Tanımayan Kadınlar

128. Sosyal Dayanışma Ağı - SODA

129. Sosyalist Kadın Meclisleri

130. Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği

131. Sultangazi Kadın Dayanışma

132. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği Kadınları

133. Tarsus Kadın Platformu

134. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

135. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu

136. Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği

137. Türk Kadınlar Birliği ve 80 Şubesi

138. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

139. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

140. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

141. Uçan Süpürge Vakfı

142. Urla Kadın Dayanışma Derneği

143. Üniversiteli Kadın Kolektifi

144. Van Ahtamar Kadın Platformu

145. Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu

146. Türkiye Yunanistan Kadınları Barış Girişimi WINPEACE

147. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

148. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

149. Yaşam Kadın Merkezi

150. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği

151. Yeni Demokrat Kadın

152. Yeni Yaşam Derneği’nden Kadınlar

153. Yeniyol’dan Kadınlar

154. Yeşil Feministler

155. Yoğurtçu Kadın Forumu

156. Zonguldak Kadın Platformu

(HABER MERKEZİ)

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