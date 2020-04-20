İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara hukuki destek veriyor

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, koronavirüs salgınıyla beraber kadına yönelik şiddetin artması sebebiyle şiddete uğrayan kadınlara hukuki destekte bulunacağını açıkladı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin (İBKHM) Twitter hesabından paylaşılan videoda, salgına karşı alınan önlemler sonrası ev içi şiddetin artış gösterdiği ve İBKHM'nin bu konuda kadınlara ücretsiz destek vereceği duyuruldu. Ayrıca kadınların İBKHM'ye daha çabuk ulaşabilmesi için KADES adlı online bir uygulama geliştirildiği de belirtildi.

Yalnız ve çaresiz değilsiniz!

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi yanınızda! #yalnızdeğilsinİBKHMvar pic.twitter.com/fTlMKXsrgc — İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi (@istbarosuKHM) April 20, 2020

İBKHM'nin kadınlara çağrı yaptığı açıklamasında şöyle denildi:

"Fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddete uğruyorsanız ya da uğrama ihtimaliniz varsa; ısrarlı takip mağduruysanız telefonunuza KADES uygulamasını indirebilir, tek tuşla yardım talep edebilirsiniz.

Ya da bu numaralardan birini arayabilir, size ulaşan polise barodan avukat istediğinizi söyleyebilir ya da adresinize en yakın adli yardım bürosunu arayabilirsiniz.

Emniyet: 155

Jandarma: 156

Sosyal Destek Hattı: 183

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0549 656 96 96 - 0212 656 96 96

Bu süreçte açık olan adli yardım bürolarımız şunlardır:

Beyoğlu: 0212 393 08 29

Ümraniye: 0216 585 21 91

Kartal: 0216 585 21 60

Size hemen ücretsiz olarak avukat ataması yapılacak, avukatınız sizin için en kısa zamanda koruma kararı alacaktır. Sığınma evine gitmek istemeniz halinde bu konuda da gerekli desteği verecektir.

Unutmayın, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi yanınızda!"

(HABER MERKEZİ)

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