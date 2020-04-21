4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu | Marketler 2 gün kapalı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in ve adil yargılama talep eden Mustafa Koçak’ın ölüm oruçlarına ilişkin açıklama yaparak, bir an evvel sorunun çözülmesini talep etti.