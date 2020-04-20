23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere dair konuştu. Erdoğan, 23 Nisan ila 26 Nisan tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, 23 Nisan Perşembe saat 00.00'dan başlamak üzere 4 gün boyunca sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını ve 27 Nisan Pazartesi saat 00.00'da son bulacağını söyledi.

AKP hükümeti, daha önce haftasonları 48 saat boyunca sokağa çıkma sınırlaması uygulanması kararı almıştı. 23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla hükümet sokağa çıkma yasağını bu hafta için 4 güne yükseltti. (HABER MERKEZİ)

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