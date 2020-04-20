Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2140'a yükseldi | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

“AKP YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE VERECEĞİ PARAYI HALK İÇİN KULLANMALI”

CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin havalimanı, otoyol ve köprüler için müteahhitlere bu yıl yapılacak olan 8.3 milyar liralık yolcu ve araç garanti ödemesinin, koronavirüs salgını nedeniyle 8 milyar lira daha artarak 16.3 milyar liraya çıkacağını belirterek, Borçlar Kanunda yer alan ‘mücbir sebep’ gereği borçlunun temerrüdü, ifa imkansızlığı ve ifa güçlüğü şartlarına göre iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Şahin, garanti ödemelerin iptal edilip salgın nedeniyle çalışamayan geliri düşen halka destek olunmasını istedi.