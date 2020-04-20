Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2140'a yükseldi | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

123 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, TOPLAM CAN KAYBI 2 BİN 140'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte;
- 39 bin 703 test yapıldı,
- 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 123 kişi hayatını kaybetti,
- 1454 kişi iyileşti.
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi
KİTAP SATIŞLARI KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜZDE 63 DÜŞTÜ
Türkiye Yayıncılar Birliği, koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, üyeleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, ortalama yüzde 63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütme süresi ise ortalama 3 ay olduğu ortaya çıktı.
Kitap satışları koronavirüs nedeniyle yüzde 63 düştü