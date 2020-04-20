Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2140'a yükseldi | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2140'a, vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağını açıkladı.

• Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu.

• Prof. Dr. İhsan Gürsel, Türkiye'de yürütülen ilaç ve aşı çalışmalarını Evrensel'e değerlendirdi.

• Patronlar istedi, hükümet yaptı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak.

 

20 Nisan 2020 10:10
Son Güncellenme: 20 Nisan 2020 19:16
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20:40

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123 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, TOPLAM CAN KAYBI 2 BİN 140'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte;

  • 39 bin 703 test yapıldı,
  • 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
  • 123 kişi hayatını kaybetti,
  • 1454 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığının 20 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi

20:13

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CNN TÜRK, BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMADAN GÜNLÜK BİLANÇO PAYLAŞTI

CNN Türk, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs bilançosunu paylaşmadan önce, son 24 saatte 131 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Twitter'dan "#sondakika" etiketiyle yapılan paylaşımda "Koronavirüsten can kaybı 2 bin 148'e yükseldi! Sağlık Bakanlığı: 24 saatte 131 kişi vefat etti" ifadeleri yer aldı.

Görsel, CNN Türk'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımın ekran alıntısı

(HABER MERKEZİ)

19:14

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ERDOĞAN: SOKAK KISITLAMASI 23-24-25-26 NİSAN'DA 31 İLDE UYGULANACAK

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." dedi.

23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

18:22

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TTB'DEN AÇIKLAMA: ÖZEL HASTANELER, HEKİMLERİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARIYOR

Türk Tabipleri Birliği, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin, 7244 sayılı yasaya dayanılarak ücretsiz izne çıkarıldığına dair çok sayıda şikayet aldıklarını duyurdu.

"Salt özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde ‘kâr etmediği’ gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi de fırsatçı ve haksız bir tutumdur” denilen açıklamada ücretsiz izne ayırma işlemlerinin derhal geri alınması çağrısı yapıldı.

TTB: Özel hastaneler hekimleri ücretsiz izne çıkarıyor

TTB: Özel hastaneler hekimleri ücretsiz izne çıkarıyor

 

18:09

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SES MALATYA ŞUBE BAŞKANI: 3 KİŞİ İÇİN BİR SİPERLİK, BİR TULUM VAR HANGİSİ KULLANACAK?

SES Malatya Şube Eş Başkanı Sakine Doğan, kentteki duruma dair "3 kişinin çalıştığı yerde bir siperlik, bir tulum var. Bu malzemeyi hangisi kullanacak?" diye sorarak, sağlık çalışanlarının eksiklerinin giderilmesini istedi.

SES Malatya Şube Başkanı Doğan: 3 kişi için bir siperlik var, hangisi kullanacak?

SES Malatya Şube Başkanı Doğan: 3 kişi için bir siperlik var, hangisi kullanacak?

 

17:35

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KOVİD-19 TESPİT EDİLEN TRELLEBORG'DA SENDİKANIN BASKISI SONUCU ÜRETİME ARA VERİLDİ

5 işçi ve 2 idari yöneticide Kovid-19 tespit edilen Trelleborg fabrikasında sendikanın baskısı sonucu üretime ara verildi. İşçiler, Eğer sendikalı olmasak, itiraz etmesek bizi köle gibi çalıştırmaya devam edeceklerdi. Şu anki durumumuz hiç açıcı değil ama örgütlü olmasak daha beter bir tablo olacaktı” diyor.

Trelleborg işçileri: Örgütlü olmasak salgında tablo bizim için daha beter olacaktı

Trelleborg işçileri: Örgütlü olmasak salgında tablo bizim için daha beter olacaktı

 

17:34

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İSTANBUL'DA ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul’daki sağlık kurumlarında 13-19 Nisan’da yaşananlara dair meslektaşlarından topladığı bilgileri paylaştı. İstanbul’da koronavirüs ile mücadelede 9 hekimin hayatını kaybettiğine 2 bine yakın sağlıkçının da enfekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul’daki sağlık kurumlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya, yanlış politikaların ve organizasyon bozukluklarının bedelini hekimler, sağlık çalışanları ödemeye devam ediyor" denildi.

İTO: İstanbul’da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı

İTO: İstanbul’da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı

17:10

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ÖZTRAK'TAN "SAHRA HASTANESİNE MÜHÜR" TEPKİSİ: VİZYONSUZLUK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yaptırdığı sahra hastanesinin mühürlenmesine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümet Adana’daki sahra hastanesi yerini mühürleyerek, her şeyden önce liyakatten, vizyondan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Öztrak: Hükümet Adana’da sahra hastanesini mühürleyerek vizyonsuzluğunu ortaya koydu

Öztrak: Hükümet Adana’da sahra hastanesini mühürleyerek vizyonsuzluğunu ortaya koydu

17:07

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ERCİYES ANADOLU HOLDİNG'DE 2 İŞÇİNİN KOVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Boytaş-1’de 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Boytaş-1 fabrikasında aksesuar bölümünde iki vakanın ortaya çıkması üzerine bölümde çalışan işçiler karantinaya alındı.

Erciyes Anadolu Holding'de 2 işçide koronavirüs tespit edildi iddiası

Erciyes Anadolu Holding'de 2 işçide koronavirüs tespit edildi iddiası

16:50

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KİTAP SATIŞLARI KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜZDE 63 DÜŞTÜ

Türkiye Yayıncılar Birliği, koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, üyeleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, ortalama yüzde 63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütme süresi ise ortalama 3 ay olduğu ortaya çıktı.

Kitap satışları koronavirüs nedeniyle yüzde 63 düştü

Kitap satışları koronavirüs nedeniyle yüzde 63 düştü

16:47

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HDP MİLLETVEKİLİ OYA ERSOY: ÖLÜM ORANLARI ARTTI, ARTIŞIN KOVİD-19 İLE İLİŞKİSİ İNCELENMELİ

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türk Toraks Derneğinin 2020 yılı ile 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarının ilk üç ayındaki defin sayılarını açıkladığı rapor hakkında Sağlık Bakanlığına soru önergesi verdi. Türkiye’deki vakanın açıklandığı ilk günden itibaren ölüm oranlarındaki, Kovid-19 vakaları dışındaki artış, açıklanan verilerin şeffaflığı açısından şüphe uyandırdığını ifade eden Ersoy, Türk Toraks Derneğinin yaptığı çalışmaya göre; sağlık istatistiklerine yönelik incelemeleri sırasında, iki ildeki ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptanmış olduğunu belirtti. Ersoy ölümlerdeki artışın araştırılmasını istedi.

Oya Ersoy: Ölüm oranları arttı, artışın kovid-19 ile ilişkisi incelenmeli

Oya Ersoy: Ölüm oranları arttı, artışın kovid-19 ile ilişkisi incelenmeli

16:37

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KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Dört günlük (23-24-25-26 Nisan) sokağa çıkma yasağının gündeme alındığı Kabine toplantısı saat 15.12'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

16:35

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BURSA'DA YEŞİM TEKSTİL ÜRETİME BAŞLADI

Yeşim Tekstil koronavirüs salgını gölgesinde bugün üretime başladı. "Bazı arkadaşlarımız hastanede tedavi gördü ve virüse yakalanan sayının çok olduğu söyleniyor. Bugün üretim başladı. Korku içinde işe gidiyoruz" diyen işçiler, yaşadığı endişeyi anlattı.

Yeşim Tekstil koronavirüs gölgesinde üretime başladı

Yeşim Tekstil koronavirüs gölgesinde üretime başladı

15:31

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1 MAYIS ÇAĞRISINDA TEMEL TALEP İŞÇİLERİN SAĞLIĞI VE GELİRLERİ

Emek Partisi İzmir İl Örgütü koronavirüs salgınında İzmir'deki fabrikalarda görülen vakalara ilişkin açıklama yaparak, “Salgına karşı tam izolasyon, ücretli izin, ücretsiz sağlık, sermayeye değil işçiye kaynak taleplerimizi yineleyerek tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

15:25

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İŞÇİLERİN VAKA SAYISI ORTALAMANIN 3 KATI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), yayımladığı son koronavirüs raporunda, DİSK üyesi işçiler arasındaki vaka sayısının ülke ortalamasının üç katı olduğuna dikkat çekti.

DİSK'ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı

DİSK'ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı

15:13

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DR. NURİ İDİZ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir’de işyeri hekimliği yapan Dr. Nuri İdiz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olan İdiz, 26 Mart'ta tedavi altına alınmıştı. İdiz’in ağabeyi Dr. Muharrem İdiz de 1 Nisan’da virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Dr. Nuri İdiz, kardeşi gibi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Dr. Nuri İdiz, kardeşi gibi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

14:36

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ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN BİR KADINDAN MEKTUP

Asgari ücretle çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan yazdıkları, milyonlarca kişinin yaşadıklarını özetliyor:

"Ben Ankara Mamak’tan yazıyorum. 28 yaşında bir çocuk annesiyim. Oğlum, annem ve kardeşimle yaşıyorum. Evin geçimini ben sağlıyorum. Yaklaşık bir aydır işyerim kapalı. Ücretsiz izne çıkarıldım. Ne zaman işbaşı yapılacağı da belli değil. Annemin aldığı dul maaşı ve oğlumun nafakasıyla geçinmeye çalışıyoruz. ..."

"Hükümet biraz da bizi düşünsün"

"Hükümet biraz da bizi düşünsün"

14:16

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“İZMİR'DE 357 SAĞLIK ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ”

İzmir Tabip Odası (İTO) yayımladığı 20 Nisan tarihli raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, İzmir’de 357 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

13:51

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MARKET İŞÇİLERİ RİSKLERİ ANLATTI

Gebze'de konuştuğumuz süpermarket işçileri, marketlerdeki koronavirüs riskini, "eve servis" uygulamalarını, yetersiz önlemleri ve tedirginliklerini anlattı. Koronavirüs bulaşmasından, ailelerine de bulaştırmaktan çekinen işçiler "Mesafeyi koru" kuralının çalıştıkları alan için bir şey ifade etmediğini anlattı.

Market işçisi için "Mesafeyi koru" çağrısı bir şey ifade etmiyor

Market işçisi için "Mesafeyi koru" çağrısı bir şey ifade etmiyor

13:04

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“AKP YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE VERECEĞİ PARAYI HALK İÇİN KULLANMALI”

CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin havalimanı, otoyol ve köprüler için müteahhitlere bu yıl yapılacak olan 8.3 milyar liralık yolcu ve araç garanti ödemesinin, koronavirüs salgını nedeniyle 8 milyar lira daha artarak 16.3 milyar liraya çıkacağını belirterek, Borçlar Kanunda yer alan ‘mücbir sebep’ gereği  borçlunun temerrüdü, ifa imkansızlığı ve  ifa güçlüğü şartlarına göre iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Şahin, garanti ödemelerin iptal edilip salgın nedeniyle çalışamayan geliri düşen halka destek olunmasını istedi.

CHP’li Şahin: AKP yandaş müteahhitlere vereceği parayı halk için kullanmalı

CHP’li Şahin: AKP yandaş müteahhitlere vereceği parayı halk için kullanmalı

12:45

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KESK: KORONAVİRÜS SALGINI VE ÖLÜMLER KAMU EMEKÇİLERİ ARASINDA ARTTI

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede kamu hizmetlerinin yetersizliğine ve emekçilerin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çeken KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, denetlenmeyen kararlar nedeniyle koronavirüs salgını ve ölümlerin kamu emekçileri arasında arttığını söyledi. Örgütlü mücadelesinin daha fazla önem kazandığı bir döneme girildiğine işaret eden Çuhadar, örgütlenme konusundaki eksiklikler için de “Tüm sendikalara düşen görev buradan nasıl çıkacağını üyeleriyle birlikte tartışarak bulmaktır” çağrısını yaptı.

KESK MY Üyesi Çuhadar: Koronavirüs salgını ve ölümler kamu emekçileri arasında arttı

KESK MY Üyesi Çuhadar: Koronavirüs salgını ve ölümler kamu emekçileri arasında arttı

12:34

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BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE ALIM TÖRENİ

Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yoluyla Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım töreninde konuştu. Bakan Fahrettin Koca hastanenin detaylarını anlattı. Koca, hastanenin tam kapasite olarak 15 Mayıs'ta hizmete geçeceğini açıkladı.

Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında: Yolu yarım bırakan bir belediye var

Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında: Yolu yarım bırakan bir belediye var

11:11

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HASTANE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOVİD-19’DAN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’daki Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Murat Çidam Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

10:47

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PATRONLAR, 3 MİLYON 44 BİN İŞÇİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ’NE BAŞVURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı. Rakamlar 3 milyondan fazla işçinin bu  süreçte asgari ücretten daha az ücret alacağını gösteriyor.

Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu

Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu

10:36

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SAĞLIKÇIYA GÜNDE 1 MASKE, TEMİZLİKÇİYE YOK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube Eş Başkanı Figen Pehlivan, ekipman bulunmadığı için 34 sağlık çalışanının enfekte olduğunu, kimi çalışanlara günde 1 maske verilirken, temizlik işçilerine verilmediğini belirtti.

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan: Sağlıkçıya günde bir maske, temizlikçiye yok

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan: Sağlıkçıya günde bir maske, temizlikçiye yok

9:51

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“İSTANBUL'DA 60 BİN KORONA HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR”

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, kentteki tabloyu değerlendirdi. Salgının işçinin yoğun olduğu ve izolasyona dah az uyulan yerlerde yüksek olduğunu belirten Kılıçaslan, çok sayıda ölümün kayıtlara “Bulaşıcı hastalık” olarak geçtiğine işaret ederek, nisan ortasına kadar kentte 60 bin civarında korona vakası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin korona hastası olduğu tahmin ediliyor

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin korona hastası olduğu tahmin ediliyor

08:52

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PROF. DR. İHSAN GÜRSEL İLE AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARINI KONUŞTUK

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK COVID-19 Konsorsiyumu üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, Türkiye’de yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarını Evrensel Gazetesi’ne anlattı. Pandemi sebebiyle 9 ayda yapmayı planladıkları aşı çalışmasının normalde 4 yıldan önce bitirmenin mümkün olmadığını belirten Gürsel, virüsün gen haritasının aşı çalışması için yol göstereceğini ifade etti. Gürsel ayrıca, sağlık çalışanlarına enfeksiyona yakalanmamalarını sağlayabilecek bağışıklık sistemi güçlendiren molekküler verilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. İhsan Gürsel: Virüsün gen haritası aşı çalışmalarında yol gösterecek

Prof. Dr. İhsan Gürsel: Virüsün gen haritası aşı çalışmalarında yol gösterecek

07:47

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ÖZEL GÜVENLİKÇİLER ATEŞ ÖLÇÜYOR

Evrensel'e mektup yazan Adana'dan bir özel güvenlik işçisi, görev tanımlarında olmamasına rağmen fabrikalarda ateş ölçtüklerini anlattı:

"Fabrikalarda ateş ölçümünü güvenlikçiler olarak biz yapıyoruz. İş tanımımızda olmayan bu iş Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının 23 Mart’taki yazısından sonra başladı. 'Özel güvenlikler ateş ölçebilir' denildi."

Güvenlik işçisi yazdı: İş tanımımızda yok ama ateşi biz ölçüyoruz

Güvenlik işçisi yazdı: İş tanımımızda yok ama ateşi biz ölçüyoruz

07:24

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MASKE ÜRETEN FABRİKADA KOVİD-19

Kendisi de risk grubunda olan ve kızı maske üreten fabrikada Kovid-19'a yakalanan işçinin aktardıkları dikkat çekiyor:

"Salgından korunmak için maske üreten bir fabrikadan bahsediyorum. Kim kimi nasıl ve ne şekilde koruyor bilmiyorum. Kızım bu işyerinde hastalandı."

Koronadan korunmak için kullanılan maskelerin durumu ne?

Koronadan korunmak için kullanılan maskelerin durumu ne?

06:55

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MADENCİ İŞ CİNAYETİ VE SALGIN CENDERESİNDE

Soma’daki özel kömür ocakları, İmbat Madeni’nde 3 işçinin can verdiği iş cinayetiyle yeniden gündem oldu. Patronlar, salgına ve ölümlere rağmen üretim istiyor. 301 madencinin can verdiği topraklarda işçiler şimdi de “İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası” kıskacında çalışmaya zorlanıyor. Geçim derdi ve virüsle beraber artan işsizlik kaygısıyla suskunluğa itilen İmbat ve Polyak Madeni işçileri Evrensel aracılığıyla seslerinin duyulmasını istiyor.

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

06:48

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İŞÇİLER SAĞLIKLI, İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR

İstanbul Avcılar'da işçilerle konuştuk... Kalabalık işçi grubu bekliyor ve servislerin biri durup, biri kalkıyor. Mikrofonumuzu uzattığımız işçiler bir dokun bin ah işit durumunda. “Kendi önlemlerimizi kendimiz almak zorunda kalıyoruz” diyen de var “Maske almak yasaklandı, ortada maske yok ama takmazsan cezası var” diye hükümete sitem eden de… 1 Mayıs taleplerini sorduğumuzda ise aynı yanıtı alıyoruz: “Sağlıklı ve insanca bir yaşam.”

1 Mayıs’a giderken işçilerin talebi: Sağlıklı ve insanca bir yaşam

1 Mayıs’a giderken işçilerin talebi: Sağlıklı ve insanca bir yaşam

06:33

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ATATÜRK HAVALİMANI YANINDAKİ HASTANEDEN GÖRÜNTÜLER

Atatürk Havalimanı yanındaki arazide Kovid-19 pandemi hastanesi şantiyesinden gelen görüntüler, şantiyede koronavirüs tedbirlerinin ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi.

Atatürk Havalimanı yanındaki hastane şantiyesinden görüntüler önlemsizliği gösteriyor

Atatürk Havalimanı yanındaki hastane şantiyesinden görüntüler önlemsizliği gösteriyor

DÜN NE OLDU?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma çıkma yasağının ikinci günüydü. Pek çok fabrika, valiliklerden özel izinler alarak üretime devam etti.

Mersin'de cumartesi günü belediyenin ekmek dağıtması yasaklanmıştı; bu olayın yankıları sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor" derken, AKP'li Mahir Ünal CHP'li belediyeleri paralel yapı olmakla suçladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte  127 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3977 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Bu sayılarla birlikte, Türkiye'de toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2017'ye yükseldi. Türkiye, dünyada en çok vaka görülen ülkeler listesinde Çin'i geçerek 7. sıraya çıktı.

Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi

Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, can kaybı 2 bin 140'a ulaştı.

23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Tüm Bel Sen MYK Üyesi Burunucu: AKP’li belediyeler çalışanlardan kesinti yapıyor
Tüm Bel Sen MYK Üyesi Burunucu: AKP’li belediyeler çalışanlardan kesinti yapıyor

Tüm Bel Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, koronavirüs salgını nedeniyle belediye emekçilerinin yaşadığı sorunları Evrensel'e anlattı.

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2140'a yükseldi | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2140'a yükseldi | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

GÜNCELLENDİ
Erdoğan açıkladı: 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Erdoğan açıkladı: 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Kabine toplantısı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihleri arasında, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı
Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Sağlık Bakanlığı tarafından bunun sebebinin araştırılarak açıklanmasını istedi.

Mahkeme, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in davasında idarenin beyanını yeterli buldu!
Mahkeme, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in davasında idarenin beyanını yeterli buldu!

Faruk Bildirici'nin şikayeti üzerine Ebubekir Şahin’in Basın İlan Kurumu ve TÜRKSAT yönetiminde de görev almasına ilişki açılan davada mahkeme idarenin beyanını yeterli buldu, dosyayı kapattı.

Çocuk istismarı davası dosyasını sosyal medyadan paylaşan fail suç işliyor
Çocuk istismarı davası dosyasını sosyal medyadan paylaşan fail suç işliyor

Adana’da çocuklarına istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan M.A.K. ulaştığı dava dosyasındaki bilgileri hukuka aykırı bir biçimde sosyal medya hesabından yayımlıyor.

Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi

Kanarya sevenler derneği
Kanarya sevenler derneği

Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim

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Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz

Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?

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Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa