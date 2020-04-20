20 Nisan 2020 19:15
Son Güncellenme Tarihi: 20 Nisan 2020 19:15

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Kabine toplantısı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihleri arasında, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: Murat Kula/AA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle toplanan Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihleri arasında, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. CHP'li belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtma, yardım toplama gibi faaliyetlerini de Erdoğan, "FETÖ"nün faaliyetlerine benzetti.

    Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldığı Kabine toplantısı saat 15.12'de başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Koronavirüs gündemli toplantıda son durum ve atılacak yeni adımlar kapsamında Sağık Bakanı Fahrettin Koca sunum yaptı.

    Toplantıda ilk olarak 23, 24, 25, 26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışıldı. Öte yandan Ramazan ayı tedbirleri de masaya yatırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Aynı zamanda vatandaşların iftar daveti yapmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu konu da Kabinenin önemli başlıkları arasındaydı.

    Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    "Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

    Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda ana gündem maddemiz koronavirüs mücadelesi kapsamındaki yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı.

    Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

    Suriye rejiminin İdlib'de saldırganlığını artırdığını görüyoruz. Rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bedelini ödeyecektir.

    Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki üm oyunları da bozmayı sürdürecektir. Libya ile imzaladığımız mutabakattan kaynaklanan rahatsızlığın hala sürdüğü anlaşılıyor. Bu muhtıra BM'ye de bildirilmiş ve süreç tamamlanmıştır.

    Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz eylemden vazgeçmelerini bekliyoruz.

    Yürüttüğümüz operasyonlarla son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. İç ve dış güvenlikle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz ve tavizsiz sürdürüyoruz.

    239 mahalle, köy ya da belde koronaviürs önlemleri kapsamında karantina altında tutulmaktadır.

    Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Yoğun bakımda veya solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor.

    Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Sağlık personelimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor.

    Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretim konusundaki çabamız başarıyla neticelendi.

    Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üretmiş olacağız.

    Yoğun bakım solunum cihazlarının teknoloji girişimini gerçekleştiren Biosis'e, bu sürece katkı veren BAYKAR Makina ve ASELSAN'a ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

    Bugün itibariyle 100 solunum cihazını teslim aldık. Makine ve Kimya Endüstrisi kurumumuz da geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu alanda yerini almıştır.

    Haftasonu sokağa çıkma kısıtlama uygulamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23, 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırılması yapmayı planlıyoruz.

    22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında ise yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz.

    Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

    Kesintisiz hizmet veren fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

    Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak ülkemizin Ramazan Bayramı sonunda normal seviyeye dönecek şekilde indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin hazırlıklarını buna göre yapmasında fayda görüyoruz.

    Salgın hastalık başladığında çeşitli sebeplerle yurt dışında olan vatandaşlarımızı ülkemize getirdik. Her vatandaşımızı sağlık taramasından geçirip, YÖK yurtlarında 14 gün süreyle karantinada tuttuk. Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda bugüne kadar 39 bin vatandaşımızı anavatanlarına kavuşturmuştuk. Halen 12 bini aşkın vatandaşımızın karantina süreci devam ediyor. 25 bin vatandaşımızı daha Türkiye'ye getiriyoruz.

    Yurtlarımızın bir kısmını sağlık personeli için, bir kısmını da sosyal izolasyon için Sağlık Bakanlığına tahsis ettik.

    CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşindedir. Salgınla mücadele güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, Valiliği, Kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadeleyi hiçe sayarak yaptığı bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır.

    Adana, İstanbul ve Mersin belediyelerinin sokağa çıkma yasağı sırasında sergiledikleri tavrın başka hiçbir açıklaması yoktur. Mesela Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri Valilikle iş birliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir."

    (HABER MERKEZİ)

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