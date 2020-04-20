20 Nisan 2020 14:56

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul: Olası suçların sorumluluğu kimde olacaktır?

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, Adalet Bakanı Gül’e "İnfaz yasası kapsamında tahliye edilenlerden kaçı yeniden suç işlemiştir?", “Olası suçların sorumluluğu kimde olacaktır?” sorularını yöneltti.

Fotoğraf: HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul/Evrensel

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    Koronavirüs salgınına tedbirler kapsamında cezaevleri için yapılan infaz düzenlemesiyle çok sayıda adli mahpus serbest bırakılırken, siyasi tutuklular tahliye edilmedi. HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, konuyu Meclis gündemine getirerek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “Olası suçların sorumluluğu kimde olacaktır?” diye sordu. 

    Toğrul, Gül’e verdiği soru önergesinde “7242 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili yapılan uygulamaya dair şu soruları sordu: 

    1. Bugün itibariyle kaç hükümlü, infaz oranlarının ½ uygulaması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilmiştir?
    2. Bazı suç türlerinde infaz oranlarının 2/3’e indirilmesi sonucunda kaç hükümlü cezaevlerinden tahliye edilmiştir?
    3. Bugün itibariyle kaç hükümlü, açık cezaevine geçme hakkını elde etmek suretiyle yasanın öngördüğü izin hakkı kapsamında tahliye edilmiştir?
    4. Bugün itibariyle kaç kadın hükümlü hamilelik yahut küçük çocuğu olması sebebiyle tahliye edilmiştir?
    5. Bugün itibariyle kaç 70 ile 75 yaş üstü hükümlü yasanın uygulanması sonucunda tahliye edilmiştir?
    6. Halihazırda “kasten öldürme” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    7. Halihazırda “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” kapsamında cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Suçun fıkralarına göre infaz oranlarının farklılığı nedeniyle tahliyelerin suçun fıkralarına göre dağılımı nasıl olmuştur? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    8. Halihazırda “göçmen kaçakçılığı” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    9. Halihazırda “taksirle öldürme” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    10. Halihazırda “kasten yaralama” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    11. Halihazırda “zimmet” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    12. Halihazırda “rüşvet” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    13. Halihazırda “kaçakçılık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    14. Halihazırda “irtikap” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    15. Halihazırda “hırsızlık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    16. Halihazırda “dolandırıcılık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    17. Halihazırda “nefret ve ayrımcılık” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    18. Halihazırda “sahtecilik” suçlarından cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    19. Halihazırda “kumar” suçlarından cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    20. Halihazırda “ihaleye fesat karıştırma” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    21. Halihazırda “tefecilik” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    22. Halihazırda “çocuk kaçırma ve alıkoyma” suçundan cezaevinde olan kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    23. Halihazırda “uyuşturucu” suçlarında cezaevinde olan ve yasanın suç tarihine göre infazda ayrım öngören hükümlerinin tatbiki ile kaç hükümlü tahliye edilmiştir? Tahliyelerin illere, yaşa, cinsiyete ve cezaevlerine göre dağılımı nedir?
    24. Hâlihazırda kaç kişi TCK-220/6, 7, 8; 302, 314/2, TMK-7 ve 2911 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu cezaevinde bulunmaktadır? Bu oranların yaşa, illere, cezaevlerine ve cinsiyete göre dağılımı nedir? Cezaevinde bulunanların kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür? 
    25. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından cezaevinden tahliye edilen yahut açık cezaevinde geçiş hakkı elde etmek suretiyle izin hakkından faydalananların yeniden çeşitli suçlara karıştığına dair haberler kamuoyuna yansımış olup bu bağlamda tahliye edilenlerden kaçı yeniden suç işlemiştir? 
    26. Tahliye edilenlerin yeniden suç işleme eğilimleri nazara alındığında ve benzeri suçları yeniden işliyor oldukları gerçeğinden hareketle birlikte değerlendirildiğinde bu yasanın 7242 Sayılı Yasanın toplumda kırılmalara ve zararlara yol açma olasılığı öngörülmekte midir? Geçmişte “Rahşan Affı” olarak bilinen yasanın yürürlüğe girmesi toplumu olumsuz etkilemiş ve bu yasal düzenlemenin bir “hata” olduğu dönemin siyasileri tarafından da itiraf edilmiş olup, bu bağlamda 7242 Sayılı Yasanın yaratacağı olumsuz etkilerin engellenmesi için bir çalışma yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır? Aksi halde bu yasa nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelerin ve olası suçların sorumluluğu kimde olacaktır?” (Diyarbakır/EVRENSEL)

     

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