19 Nisan 2020 11:35

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

İzmir Torbalı'da, infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I, tartıştığı kişiyi öldürdü.

ormanlık alan

Ormanlık alan

Fotoğraf: DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, infaz yasası ile cezaevinden tahliye olan 21 yaşındaki Mehmet I, çamlık alanda tartıştığı 44 yaşındaki Ümit Arıç'ı başına taşla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet I, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'ndeki çamlık alanda meydana geldi. Son çıkan düzenleme ile cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Mehmet I, iddiaya göre çamlık alanda Ümit Arıç ile karşılaşarak bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet I. eline geçirdiği taşla Arıç'a saldırdı. Başına darbe alan Arıç ağır yaralandı. Mehmet I. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıç'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalandı. İki çocuk babası olan ve demircilik yaptığı öğrenilen Arıç'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İzmir/DHA)

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EGE HABERLERİ
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

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