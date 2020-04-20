İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi birini bıçakladı, sonra ölü bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızına işkence ettiği için tutuklandığı cezaevinden infaz düzenlemesiyle tahliye olan Ramazan İnanç, eşinin amcasını bıçakladıktan sonra ölü bulundu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızına işkence ettiği için tutuklandığı cezaevinden çıkarılan yeni infaz düzenlemesiyle serbest bırakılan Ramazan İnanç ölü bulundu. İşkence olayı geçen yıl 8 Kasım'da Doğubayazıt’a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi’nde yaşanmıştı.

Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Ramazan İnanç, çıkarılan yeni infaz yasasıyla tahliye edildi. Ramazan İnanç, bugün Doğubayazıt Abdigör Mahallesi’nde ölü olarak bulundu. İnanç’ın cesedi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

EŞİNİN AMCASINI YARALAMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada İnanç'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ’ı da bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis şüpheli olarak bıçaklanan Akdağ'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. (MA)

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