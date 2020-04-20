CHP infaz yasasının "şekil yönünden" iptali için AYM'ye başvuracak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanan infaz düzenlemesini, “şekil yönünden” iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, şekil yönünden başvurunun temelinde, “düzenlemenin bir af düzenlemesi olduğu” belirtilecek. Haberde, CHP’nin bu hafta yapmayı planladığı başvurunun temelinde salt çoğunlukla kabul edilen af düzenlemesinin en az 360 milletvekilinin oyuyla yapılması gerektiği ifade edilecek.

CHP, şekil yönünden yapacağı başvurunun ardından esas yönünden de ikinci bir başvuru yapacak. (HABER MERKEZİ)

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