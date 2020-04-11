11 Nisan 2020 11:27

Üniversite öğrencisi: Ben mağdur oldum, diğerleri olmasın

Karabük’te okuyan bir üniversite öğrencisi koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı mağduriyeti Evrensel’e anlattı.

Fotoğraf: Pixabay

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    Karabük’ten bir üniversite öğrencisi

    Karabük’te okuyan üniversite son sınıf öğrencisiyim. Koronavirüs sebebiyle kalmış olduğum yurttan ayrılmam ve eve gitmem söylendi. Eve gidelim tamam da böyle mi gönderilir? Eve gidemeyen öğrencilere ne olacak? İşte tam bu soruları sorarken ben de o eve gidemeyen öğrencilerden biri oluyorum.

    Uzaktan eğitim derslerim var ve evimizde internet erişimimiz yok. Annem de bu imkanı sağlayamayacağını söyledi. Mobil veriyle nereye kadar dinleyebilirim? Bu sebeple Karabük’te bir arkadaşımın evinde kalmaya karar verdim. Maddi sebeplerden kaynaklı da arkadaşımla elektrik faturasını ödeyemedik ve elektriklerin kesilmeyeceği yönünde açıklama yapılmasına rağmen elektriğimiz kesildi. Bununla ilgili arayıp bilgi istediğimizde ise bize ‘olağanüstü hâl içerisinde sadece 30 büyük ilin elektriğinin kesilmeyeceği diğer tüm il ve ilçelerin ise ödememe durumunda elektriğin kesileceği’ söylendi. Bununla birlikte aboneliğimiz ve doğal gazımız da kesildi.

    Kalacak başka yerim yoktu ve eve gitmeye karar verdim. Ama hangi parayla gidecektim? Böyle durumlarda neden bize bir yer ayarlanmıyordu? Karabük’ten Balıkesir’e gitmek için ilk önce İzmir’e gittim sabah saat 10’da aracın olacağı söylendiği için dışarıda olmanın tehlikeli olduğu bu zamanlarda tüm geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldım. Benim gibi bu tür durumlarda olan insanlar için bir yer ayarlamak bu kadar zor mu? Üstelik valiliğin otobüs yolculuğuna fiyat biçmesiyle beraber Karabük’ten Balıkesir’e 120 TL’ye gideceğim yolu parayı bir şekilde bir yerden bularak 650 TL’ye gittim. Peki ya bu parayı bulamayacak durumda olan vatandaşlara ne olacak? Valiliğin bu olağanüstü durumda kendisi parayı ödemesi gerekiyorken ekstradan bizden ücret alıyor.

    Bize hiçbir şekilde kolaylık sağlanmadığı gibi bizi daha da zor durumda bırakıyorlar. Pandemi döneminde bile vatandaşlara hâlâ “maliyet” ve ‘kâr’ penceresinden bakılıyor. Halkı bu durumdayken öğrenciye ücretsiz internet erişimi sağlayamayan, yol parasını karşılamayan, milletin karnını doyuramayan, masrafını karşılayamayan devlet ne için var diye soruyorum. Halk sokakta açken, kimi öğrenciler evlerine bile dönemiyorken, işçisi emekçisi hâlâ çalışmaya devam ederken para toplamak için mi? Benim yaşadığım bu durumu hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum, diğer arkadaşların da mağdur olmamasını, mağduriyetlerin giderilmesini istiyorum. Öğrencilere ücretsiz internet erişimi sağlanmalı, evlerine gidemeyecek durumda olan öğrencilere kalacak yer sağlanmalı.

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