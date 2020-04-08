08 Nisan 2020 04:06

Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina

Bir grup mizahçı ve çizer, maske takmanın önemine dikkat çekmek için maskelerin üzerine çizdikleri karikatürleriyle fotoğraf çekip KarambaKarantina başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

Gürcan Özkan çizgidi maske ile

Necmi Yalçın|(Fotoğraf: Instagram)

  • ANASAYFA
  • YAŞAM
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    Anıl YURDAKUL
    İstanbul

    Kovid-19 sebebiyle yetkili kişi ve kurumların maske takma çağrısı üzerine bir grup mizahçı ve çizer, maskelerin üzerine çizdikleri karikatürleriyle maske takmanın önemine dikkat çekerek çağrıya destek oldu. 

    Mizahçılar, üzerlerine karikatür çizdikleri maskelerle fotoğraflarını Instagram üzerinden “KarambaKarantina” başlıklı paylaşımlar yaptılar.  İllüstratör Necmi Yalçın, KarambaKarantina başlığının, bir çizgi roman kahramanı Zagor’un en yakın dostu Çiko’nun maceraya atılmadan önce söylediği “Karamba Karambita” sözünden esinlenerek ürettiklerini söyledi. Bu sözün aynı zamanda Mesika filmlerinde de çok kullanıldığını söyleyen Yalçın, fikrin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

    “Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Orada bireysel çizimlerimizi paylaşıyoruz. Bu karantina günleri söz konusu olunca paylaşımları bir Instagram hesabı açarak orada daha geniş kitlelere ulaştıralım dedik ve “KarambaKarantina” sayfamızı açtık. Ben de karikatürü maskeye çizerek ve maskeyi takarak paylaşım yapayım dedim. Ardından gruptaki diğer çizer arkadaşlarıma fikrimi belirttim. Onlar da çizili maskeleriyle katkıda bulanarak sesimizi daha fazla kişiye ulaştırdık. Böylece maske takmanın önemine eğlence yoluyla dikkat çektik. Sosyal medyadan da takipçiler ve beğenenlerden gelen farklı görselleri de ekleyerek kampanyamız büyüdü.”

    Gani Müjde çizgidi maske ile

    Gani Müjde (Fotoğraf: Instagram)

    Gürcan Özkan çizgidi maske ile

    Gürcan Özkan|(Fotoğraf: Instagram)

    Erdoğan Karayel çizgidi maske ile

    Erdoğan Karayel (Fotoğraf: Instagram)

    Behzat Taş çizgidi maske ile

    Behzat Taş (Fotoğraf: Instagram)

    Bülent Aarabacıoğlu çizgidi maske ile

    Bülent Aarabacıoğlu (Fotoğraf: Instagram)

    Abdülkadir Tamer çizgidi maske ile

    Abdülkadir Tamer (Fotoğraf: Instagram)

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