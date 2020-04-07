07 Nisan 2020 10:05

Haber-Sen: Dağıtımlar gerçekleşmediği sürece PTT çalışanlarına mobbing uygulanacak

Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü, “Milyonlarca maskenin 14 bin dağıtıcı ile dağıtılması neredeyse imkansız. Dağıtılamadığı sürece mobbing uygulanacak” dedi.

PTT önünde bekleyenler

Esenyurt'ta PTT önünde bekleyen yurttaşlar | Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, salgın günlerinde PTT işçilerinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi almak amacıyla KESK’e bağlı Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Kaftancıoğlu, “PTT’nin 14 bin kargo dağıtım görevlisiyle diğer kargo işlemleri de devam ederken 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlanmış mıdır?” diye sordu. PTT çalışanı ve sendika temsilcisi Güngördü ise “Milyonlarca maskenin 14 bin dağıtıcı ile dağıtılması neredeyse imkânsız. Dağıtılamadığı sürece mobbing uygulanacak” dedi.

    CHP’li Kaftancıoğlu PTT çalışanlarının sorunlarını konuşmak üzere Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede kargo hizmeti bölümünde çalışanlar başta olmak üzere PTT personelinin salgın günlerinde yaşadığı sorunlar ve talepleri konuşuldu.

    “25 MİLYON HANEYE KAÇ GÜNDE NASIL MASKE DAĞITACAĞI PLANLANDI MI?”

    Her eve maske dağıtımının PTT tarafından gerçekleştirilmesi yönündeki kararın kargo çalışanları ve toplum sağlığı açısından riskli olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, “Bulaşmayı engellemek için maske dağıtıyoruz ancak maskenin dağıtım şekli bulaşmayı arttıracak. PTT’nin kargo dağıtım görevlisi sayısı 13-14 bin. 14 bin PTT kargo dağıtım görevlisinin diğer kargo işlemleri de devam ederken 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlanmış mıdır?” diye sordu.

    SORUNLARI DİLE GETİREN PTT PERSONELİNE SÜRGÜN TEHDİDİ

    PTT’de yaşanan sorunlara tepki gösteren, taleplerini dile getiren çalışanların sürgüne gönderilmeye başlandığını açıklayan Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü ise “PTT şubelerinin kapatılması; eldiven, maske, dezenfekte malzemeleri gibi taleplerimiz için basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasından sonra maalesef PTT üzerinden birçok ilde sendika üyelerimize karşı bir sürgün furyası başladı. Ayrıca son yaptığımız görüşmelerde ‘Siz neye dayanarak bu sürgünleri yapıyorsunuz’ diye sorduk. Yazılı olmasa da sözlü olarak açık açık ‘etki-tepki meselesi’ dediler’’ diye konuştu.

    Güvencesiz çalışma koşullarının koronavirüs ile birlikte arttığını söyleyen Güngördü “Koronavirüs pandemisi ile birlikte güvencesiz çalışma koşullarımız daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yayınlanan haklardan taşeron firma elemanları yararlanamadı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı genelgesine sadece firma personelleri dahil edildi. Bu haksızlığın giderilmesi gerekiyor” dedi.

    MESAİ ÜCRETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

    PTT çalışanlarının fazla mesai yaptığını ve bunun karşılığını almadığını da kaydeden Güngördü “Cumartesi mesaileri süreç içerisinde dönüşümlü çalışma adı altında kaldırılmıştı. Ekonomik sorun yaşayan çoğu arkadaşımız bu mesai ücretlerine muhtaç durumda. Biz bunu da fırsata çeviren bir zihniyet görüyoruz” dedi.

    PTT’NİN PERSONEL EKSİKLİĞİ SORUNU

    PTT tarafından her eve maske dağıtımıyla birlikte virüsün daha hızlı yayılabileceğini de ifade eden Güngördü “PTT genel olarak çok muazzam bir personel eksikliği ile çalışan kurum. 43 bine yakın personelimiz var. Bunların 14 bini dağıtıcı. Bunların yanında izne ayrılanlar ve karantinaya alınlar var maalesef. TÜİK verilerine göre 25 milyon hanemiz bulunmakta. Bunların hepsine 14 bin dağıtıcı ile maskelerin dağıtımı hem büyük bir sıkıntı hem de virüsün yayılmasını arttıracak. Çünkü bir kişi sadece bir eve gitmeyecek 60 eve gidecek. Hatta daha önceden dağıtıcılarımızın 120 eve kadar gittiğini biliyoruz. Milyonlarca maskenin 14 bin tane dağıtıcı ile dağıtılması neredeyse imkânsızdır. Bunlar dağıtılmadığı sürece de bize bir mobbing uygulanacak. Bunları öncesinde de ve hâlâ yaşıyoruz” diye konuştu.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Haklarımız Var” başlıklı online toplantılara devam ediyor.

    Canan Kaftancıoğlu (solda) Gülseren Güngördü (sağda)

    Canan Kaftancıoğlu (solda)

    Gülseren Güngördü (sağda)

    Fotoğraflar: CHP Basın

    (HABER MERKEZİ)

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