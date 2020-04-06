06 Nisan 2020 10:44

DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin

DİSK/İletişim-İş, koronavirüs salgını sonrası PTT işçilerinin iş yükünün arttığına dikkat çekerek işçi sayısının artırılmasını; çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

İstanbul Ptt işçileri

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Koronavirüs salgını nedeniyle PTT işçilerinin iş yükünün arttığını belirten DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, PTT’de işçi sayısının artırılmasını ve koşulların düzeltilmesini istedi.

    İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Ünal Doğan, salgının artması ile evde yaşamak zorunda olan insanların kargo ve posta sayılarında yaşanan artışın, bazı yurttaşlara dağıtılan paraların yine PTT işçileri tarafından dağıtılmasının ve maskelerin de yine PTT aracılığı ile dağıtılacak olmasının PTT işçilerinin iş yükünü daha da arttırdığını dile getirdi.

    PTT emekçilerinin artık bu yükü taşıyacak durumda olmadığını ifade eden Doğan, “PTT işçileri artan bu iş yükünden dolayı hem fiziksel olarak yıpranmakta hem de çok fazla kişi ile temas etmek zorunda kaldıklarından virüse yakalanma olasılıkları diğer sektörlere oranla daha da artmıştır. Bütün bu işleri yaparken en temel hijyen malzemelerinde hâlâ eksikler olduğunu, özellikle koruyucu kıyafet ve maske konusunda birçok yerde eksikliklerini bilgisini alıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda birkaç PTT emekçisi arkadaşımızın salgından etkilenerek hastalandığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle PTT yönetimi bu yükü omuzlayan emekçi arkadaşlarımız için çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli, işçi arkadaşlarımızın diğer sektörlerde olduğu gibi ücretlerinde iyileştirmeye gidilmelidir” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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