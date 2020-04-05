05 Nisan 2020 15:13

Yunanistan sendikaları: İşçi ve emekçilerin hakları karantina altına alınamaz

Koronavirüs kapitalist sistemi teşhir etmesine rağmen önlemler sermaye lehine alınmaya devam ediyor. Yunanistan’da açıklama yapan sendikalar “Haklarımızın gasbedilmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

Yunanistan Meclisi

Yunanistan'da korona günlerinde tren bekleyen vatandaşlar Yunanistan Meclis binası | Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA DÜNYA
    • Paylaş

    Seyit ALDOĞAN
    Atina

    Yunanistan’da ortak açıklama yapan sendikalar, işçi ve emekçilerin haklarının karantina altına alınamayacağını vurgulayarak “Haklarımızın gasbedilmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

    Dünyayı çok kısa bir sürede etkisi altına alan koronavirüs salgınının neden olduğu toplu ölümler ve sağlık sistemlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekten uzak alt yapısı, kapitalist sistemin sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Devrim olarak tanımlanabilecek teknolojik gelişmelere ve yoğun üretime rağmen en basit sağlık malzemelerine duyulan ihtiyaç ve ulaşım zorluğu, sosyal güvenlik sistemlerinin toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek yapılandırılmadığını gözler önüne serdi. Bir gece içinde başka bir ülkeyi işgal etme yetenek ve askeri alt yapısıyla; kıtalararası füzelerle, nükleer güç olmakla ve dünyanın en ücra köşesine ulaşan ekonomik olanaklarıyla övünenlerin basit solunum cihazları ve maske sıkıntısı çekmeleri, dünya ekonomisinin zayıflığını değil ağır sömürüye dayanan kâr olgusunun yol açtığı sınıfsal sorunları ve kapitalist barbarlığın ulaştığı boyutları ortaya koydu ve yeniden tartışmaya açtı.

    SAĞLIK SİSTEMİNİN SORUNLARININ ÜZERİ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Kamuoyunun bilgilendirilmesi, “virüs bulaşanların, yaşamını kaybedenlerin” sayısının açıklanmasıyla sınırlanırken, örneğin doktor ve diğer sağlık çalışanlarının sayısının yetersizliği, yoğun bakım servislerinin eksikliği, araç-gereç yokluğu vb. sorunların gündem olmaması için her türlü baskı ve yaptırım uygulamaya konuluyor.

    Yunanistan’da pandemiyle birlikte kamuoyunda en çok tartışılan sorunlardan biri doktor ve sağlık çalışanlarının sayısının ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olması. Tıpkı Türkiye’deki sağlık emekçilerinin yıllardır seslerini duyurmaya çalışmaları gibi Yunanistan’da da pandemiden önce sağlıkçılar sürekli bir mücadele içinde bulunuyor ve parasız sağlık hizmeti ve alt yapısı talep ediyorlardı.

    Sağlık örgütlerinin yaptığı açıklamalar ve yayınlanan araştırmalar, bu ülkede 30 bin sağlık emekçisine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Hükümet ise pandemi ile birlikte sadece 4 bin sağlık emekçisi alındığını açıklamış durumda.

    ÖNLEMLERİN SADECE YÜZDE 5’İ SAĞLIK VE EMEKÇİLER İÇİN

    Yunanistan hükümetinin açıkladığı ekonomik önlemlerin sadece yüzde 5’i sağlık sistemini, işçi ve emekçilerle küçük esnaf ve zanaatkarları ilgilendirmekte. Geri kalan milyarlarca avroluk paketler bankalara ve sanayicilere aktarılıyor.

    Yine Türkiye’deki Erdoğan yönetiminin yaptığı gibi, alınan önlemler emekçi halkın karşılaşacağı sorunları hafifletmeye değil sermaye sınıfının önümüzdeki süreçte devlet güvencesi ile donatılmasını hedefliyor.

    Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte gündeme gelen ekonomik krizin yüklerinin daha şimdiden işçi ve emekçilerin sırtına yıkıldığı ise bir gerçek. İşten atmalar yoğunlaştı, ücretler düşürüldü, çalışma yasaları askıya alındı, esnek çalışma yaygınlaştı; sigortasız ve güvencesiz çalıştırma, vergilerin artırılması vb. sürecin temel sorunları durumuna gelecek.

    SENDİKALARDAN ORTAK BİLDİRİ

    Yunanistan’da içlerinde hastane doktorları; yayınevi emekçileri, teknisyenler sendikası gibi birçok sendika, yayınladıkları ortak bildiride pandemi ile gündeme gelen sermaye saldırılarına karşı birlikte mücadele çağrısı yaparak faturanın kendilerine kesilmesini kabul etmeyeceklerini ilan ettiler:

    “Hükümetlerin işçi ve halk karşıtı politikaları özellikle Troyka (AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası üçlüsü) politikaları döneminde kamuya bağlı sağlık kuruluşlarını felç etti ve pandemi süreci sağlık sisteminin işçi emekçi ve yoksul halk kitlelerinin ihtiyacı olan sağlık sisteminin nasıl dağıtıldığını ortaya koydu. Alınan önlemler ve birbiri ardına çıkarılan kararlar çalışma yasalarını askıya almakla, esnek çalışmayı genelleştirmekle, çalışma süresini uzatmakla, pazar günlerini iş günü olarak tanımlamakla sermaye sınıfına yoğun sömürü olanakları sunmaktadır. Sermayeye sunulan olanaklar sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor ve sermayeye işten atma olanakları sunarak aylıklarda kesintiler yapma ve sigorta primlerini ödememe hakkı tanınıyor.”

    SENDİKALARIN TALEPLERİ

    • Haklarımızın gasbedilmesine ve esnek çalışmanın genelleştirilmesine sessiz kalmayacağız. Bütün işten atmalar yasaklansın. Aylıkların tamamı devlet ve işveren tarafından ödensin.
    • İşçi ve emekçilerin pandemi süresince kamuya olan her türlü ödemeleri hemen durdurulsun. Bütün sağlık malzemeleri parasız dağıtılsın ve karaborsacılığın önüne geçilsin.
    • Yardıma muhtaç olanlara ve göçmenlere onurlarıyla yaşayabilecekleri olanaklar tanınsın ve barınma ve sağlık sorunları çözülsün.
    • Paskalya Bayramı’nda verilen ve bir aylık ücrete denk düşen primler hemen ödensin.
    • Sendikal hak ve özgürlükler gasbedilemez.
    • Sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu sayıda doktor ve diğer sağlık çalışanları işe alınsın.
    • Bütün özel klinikler kamulaştırılarak pandemi ile mücadele hizmetine verilsin.
    • Yaşlılara, evlerinde yardım ve sağlık hizmeti götürülsün.
    • Oteller doktor ve diğer sağlık çalışanlarının hizmetine verilsin.
    • Kamu sağlığı ve ihtiyaçtan kaynaklanan zorunlu üretim alanlarındaki bütün iş yerlerinde tüm sağlık önlemleri alınsın.
    • Pandemi süresince bütün işçi ve emekçilere aylıkları tam olarak ödensin.
    • Sağlık sorunu olan işçi ve emekçilere ve hamilelere uzun süreli paralı izin verilsin.
    • Her türlü güvence altına alınması gerekenler işverenler ve kârları değil, halk ve emekçilerdir.

    Yunanistan’da karantina günleri

    Yunanistan’da karantina günleri

    Yunanistan’da koronavirüs: Özelleştirilen sağlık sistemi tehdit ediyor

    Yunanistan’da koronavirüs: Özelleştirilen sağlık sistemi tehdit ediyor

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    What does the mirror held by the coronavirus say? Looking three dimensionally, it says “socialism.”
    SONRAKİ HABER

    Labour union report on Istanbul workers’ coronavirus epidemic plight
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçiler, talepleri etrafında birleşirse isteklerini elde edebilir

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    İktidarın sınıfsal mesafesidir asıl sorun

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Kampanya değil, karantina önemli

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yeterim-yetersin-yeter yeteriz-yetersiniz-yettiler!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Geevreeekkçiii...

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Köpek, şiddet sarmalı ve öteki İstanbul

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Emolojişlemek

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Önceleri

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Davetsiz misafir’ meselesi (1)

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    O Yaşam Sevinci
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi
    İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

    Ülkede son 24 saatte 525 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, bu sayı "son 17 günde kaydedilen en düşük" günlük ölüm sayısı oldu. 

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

    Türkiye'den Kovid-19 salgınına ilişkin öne çıkan olay ve açıklamalar...

    "Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası
    "Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası

    73 yaşındaki diyaliz hastası Burhan Kaya, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dayısının yatalak olduğunu aktaran Selda Arslan Kocsan, virüsün diyaliz merkezi servis aracında bulaştığını öne sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    Antep'te Oba Makarna'da 12 saatlik çalışma saati 8 saate düşürülecek
    Antep'te Oba Makarna'da 12 saatlik çalışma saati 8 saate düşürülecek

    Oba Makarna'da "artan siparişleri yetiştirme" gerekçesiyle 12 saatlik çalışma süresi işçilerin itiraz etmesi üzerine 8 saate düşürülecek.

    GÜNCELLENDİ
    Barolardan 5 Nisan Avukatlar Günü açıklaması: Savunmanın bağımsız olması şart
    Barolardan 5 Nisan Avukatlar Günü açıklaması: Savunmanın bağımsız olması şart

    Ankara, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul Baroları Avukatlar Günü’nde ayrı ayrı açıklamalarla, savunmaya yönelik baskılara karşı çıkarak, savunmanın bağımsızlığının önemine vurgu yaptılar.

    Akar Tekstil işçisi: Bizim canımızın hiç mi kıymeti yok?
    Akar Tekstil işçisi: Bizim canımızın hiç mi kıymeti yok?

    Akar Tekstil işçisi, mektubunda anlatıyor: "Arkadaşlarımız hasta oldu, üstünü örtmeye çalıştılar. Tepki gösterdiğimizde sopalarla saldırdılar. Dip dibe çalışıyoruz ama maskemiz bile yok."

    EMEP'ten koronavirüs günlerinde mücadele çağrısı: Bu köhne düzeni yıkalım
    EMEP'ten koronavirüs günlerinde mücadele çağrısı: Bu köhne düzeni yıkalım

    Emek Partisi: Zorunlu üretim alanları haricindeki bütün işyerlerinde üretime ara verilmeli ve bu süre boyunca işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Servet vergisi uygulanmalıdır.

    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    GÜNCELLENDİ
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli
    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

    Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”
    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

    Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı
    Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

    Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili Eğitim Sen Aydın Şubesi açıklama yaptı.

    CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor
    CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

    CHP’li Süleyman Bülbül BİK’ten reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasına tepki göstererek, “Mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır” dedi.