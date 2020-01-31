Koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını bildirdi.

Başbakan Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito ile düzenlediği basın toplantısında, “Roma’da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece, İtalya’da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Son derece ihtiyatlı ve dikkatliyiz” dedi.

Conte, Roma’yı ziyarete gelen ve dün akşam Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçların pozitif çıktığını belirtti.

Başbakan Conte, önleyici tedbirler de aldıklarını dile getirerek, “Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Sperenza, İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatan talimatı verdi” diye konuştu.

Conte, her türlü önlemi ve önleyici tedbirleri en yüksek düzeyde aldıklarını, sosyal medya üzerinden halkı paniğe sevk etmemek gerektiğini belirterek, “Bu durumun sınırlı şekilde kalacağına eminim” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Sperenza da Avrupa'da şu ana kadar 10 koronavirüs vakası olduğunu, Roma'daki 2 Çinli turistle bu sayının 12'ye çıktığını kaydetti.

Sperenza, “Durum ciddi ama ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok, her şey kontrol altında” dedi.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Ippolito ise Çinli turistlerin enstitülerinde müşahede altında olduğunu ifade ederek, “Özel bölümde tutuluyorlar ve durumları iyi. Şimdilik hayati riskleri bulunmuyor gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour caddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi. (Roma/AA)

İtalya Sağlık Bakanlığı: Karantinadaki gemide koronavirüse rastlanmadı

Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı

Çin’in koronavirüs ile imtihanı

Ankara Şehir Hastanesi'nden koronavirüsü duyurusu

Meclis'te İYİ Parti'nin koronavirüs önergesi reddedildi

Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı yapma kararı aldı

THY, koronavirüs nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou'ya seferlerini durdurdu