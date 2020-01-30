30 Ocak 2020 04:49

Çin’in koronavirüs ile imtihanı

Çin hükümetinin koronavirüsün yol açtığı krizi aşma konusunda ortaya koyduğu inisiyatifi halk nasıl yorumluyor? Cengiz Mahir, Şanghay'dan yazdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske ile sokağa çıkan iki kişi

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA YAŞAM
    • Paylaş

    Cengiz MAHİR
    Şanghay

    Koronavirüs salgını Çin gibi bir ülkede olabilecek en talihsiz zamanda patlak verdi: Ocakta, Çin yeni yılına girmeden hemen önce. Her yıl yüz milyonlarca Çinli yeni yıl tatili vesilesiyle evlerine döner veya tatile çıkar. Bu sene böyle olamadı.

    Önce salgının ilk ortaya çıktığı 11 milyonluk kent olan Vuhan’da, ardından Vuhan’ın bağlı bulunduğu yaklaşık 60 milyonluk Hubei eyaletinin birçok kentinde şehirler arası ve uluslararası giriş çıkışlar durduruldu. Ardından Pekin ve Şanghay gibi birçok büyük şehirde büyük kalabalıkların toplanmasını ve salgının yayılmasını engellemek için parklar, dükkanlar, sinemalar, kafeler vs. kapatıldı. Tayvan ve Hong Kong, Çin ana karadan gelenlere kapılarını kapamış durumda. Fransa, ABD ve Rusya, Vuhan’daki vatandaşlarını bölgeden uzaklaştırmak için seferberlik başlattı. Çin bu haftalarda tam anlamıyla bir OHAL döneminden geçiyor.

    SALGIN YAYILIYOR

    An itibarıyla tüm dünya çapında 5 bin 974’den fazla kişiye hastalık teşhisi konulmuş, 132 ölüm gerçekleşmiş durumda. Bir yandan bu yeni hastalığın kaynağı anlaşılmaya diğer yandan tedavisi bulunmaya çalışılıyor. Teşhis konanların bir kısmı tekrar sağlığına kavuşmuş olsa da farklı hastalara uygulanabilen tek bir tedavi yöntemi henüz bilinmiyor. Söz gelimi birkaç gün önce Vuhan’da salgın hastalarına bakan bir hastanede çalışan bir hekime teşhis konmuş ve hekime anti-HIV ilacı verilmişti. Tedavinin olumlu sonuç vermesi bir umut vadetse de başka bünyelerin aynı tedaviye nasıl tepki vereceği bilinmiyor.

    SİYASİ SINAV

    Salgının tıbbi kısmı bir yana, bu vakanın siyasi boyutuna da dikkat etmekte fayda var. Çin Komünist Partisi (ÇKP), devlet kurumları ve genel olarak ekonomi bir sınavdan geçiyor. Parti ve devletin bu krizi aşma konusunda ortaya koyduğu inisiyatif hem hükümet içinde hem de halk tarafından farklı biçimlerde yorumlanabiliyor. Tek parti tarafından yönetilen Çin’de krizin yegane sorumluluğunu ÇKP taşıdığı için burada yaşanan her tür talihsizlik, ihmal ve skandal yine parti ve hükümete atfedilecektir. Bir bakıma bu kriz ÇKP’nin öyle veya böyle şu ana kadar idare ettiği meşruiyetine gölge düşürmüş durumda. Dolayısıyla tıbbi boyutunun fazlasıyla ötesine geçtiği bir sağlık vakasıyla karşı karşıyayız. Yaşanan birkaç rezaletten örnek verelim.

    BASIN TOPLANTISI FİYASKOSU

    Geçen pazar günü Hubei Eyalet Başkanı Wang Xiaodong ve Vuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang’ın yaptıkları basın açıklaması sırasında Wang’ın, Hubei eyaletinde dağıtılan maske sayısından haberdar olmadığı ortaya çıktı. Diğer yandan Zhou beklentinin aksine salgını kontrol altına almak konusunda yavaş davrandıkları için milyonlarca insanın kent karantinaya alınmadan önce yılbaşı vesilesiyle Wuhan’ı çoktan terk ettiğini açıkladı. Yine aynı konferans esnasında Zhou’nun maskesini ters takması ve Wang’ın maske takmaması Çin sosyal medyasında alay konusu oldu. Ertesi gün CCTV’nin kendisiyle yaptığı röportajda konuşan Zhou salgına zamanında müdahale edilmemesinde merkezi hükümetin de payının olduğunu söyledi. Bunlar -bir belediye başkanının merkezi hükümete resmi televizyonda canlı yayındayken çamur atması, sosyal medyada hükümetin alaya alınması vs.- Çin standartlarında görülmesi imkansız gelişmeler. Bunu parti içi bir siyasi çıtırdama ve halkın hükümete yönelik güveninin aşınması olarak okumak da mümkün. Son bir örnek: Çin’de genelde tüketilmemesine rağmen nadiren de olsa maksat enteresanlık olsun diye yarasa, fare, yılan gibi yabani hayvan eti tüketenlerin olduğu bilinir. Wuhan salgını sonrası tüm ülke çapında bu ve benzeri etlerin tüketiminin salgın kontrol altına alınana kadar geçici süreliğine yasaklanması hükümetin temennilerinin ne kadar samimi olduğu konusunda soru işaretleri uyandırdı.

    YA ŞİMDİ?

    Yeni dünya liderliğine oynayan Çin’in ulusal ve uluslararası arenada yaratmaya çalıştığı imaj toz duman olmuş durumda. ‘Yükselen Çin’ yerine ‘virüs merkezi Çin’ bir süreliğine bir utanç kaynağı olmayı sürdürecek. Gündelik hayatın normale dönmesine şimdilik birkaç hafta veya ay var gibi gözüküyor. Hükümet ülke çapında tüm vakaları tespit ederek vatandaşları adeta birer birer uyarıyor. Ailelerini ziyarete gidip de bulundukları kent karantinaya alındığı için çalıştıkları şehre 2-3 hafta gecikmeli dönecekler kendi dertlerine yanıyor. Özellikle kriz bölgesinde oluşan panik sonucu halk pazar ve marketlere hücum etmiş durumda. Durumdan istifade etmeye çalışan bazı sözüm ona kurnazlar da cabası: Koruyucu yüz maskesi fiyatlarını arttıran kimi eczaneler ve sebze-meyveye zam yapan tüccarlar.

    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye çıktı

    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye çıktı

    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Kadın çalışana cinsel saldırıda bulunan restoran müdürü hakkında hapis istemi
    SONRAKİ HABER

    İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak 
    YAZARLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kahramanlar ve günah keçileri…

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Yüzyılın tabutu

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Burjuvazi "Afet"i de kazanca çevirir!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sallanıyoruz

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tehlikedeki avukatlar günü ve hasta mahpuslara özgürlük eylemleri

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Metalde 'ortada buluştuk' dümeni

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Kim kazandı?

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakı "bekçi ordusu" kurmak istiyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    "Yenikapı ruhu"nun dışı mayınlı alan

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump'ın Ortadoğu Barış Planı: Filistin için teslimiyet, Ortadoğu için savaş planı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şüphe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya'nın Libya politikası

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    İnsanlık halleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çin’in koronavirüs ile imtihanı
    Çin’in koronavirüs ile imtihanı

    Çin hükümetinin koronavirüsün yol açtığı krizi aşma konusunda ortaya koyduğu inisiyatifi halk nasıl yorumluyor? Cengiz Mahir, Şanghay'dan yazdı.

    Demokrat Çevre Mühendisleri: Kanal İstanbul'a karşı yaşamı savunmak için adayız
    Demokrat Çevre Mühendisleri: Kanal İstanbul'a karşı yaşamı savunmak için adayız

    ÇMO İstanbul Şubesi kongresinde aday olan Demokrat Çevre Mühendislerinden Meryem Kayan üyelerin özlük hakları ile birlikte talan projelerine karşı yaşamı savunan bir oda için aday olduklarını söyledi

    İstanbul seçimi | AKP dokuz aydır kişisel verilere nasıl ulaştığını açıklamıyor
    İstanbul seçimi | AKP dokuz aydır kişisel verilere nasıl ulaştığını açıklamıyor

    AKP, YSK'ye verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, gerekçe olarak ileri sürdüğü zihinsel engelli ve kısıtlı seçmene ilişkin verileri nereden aldığını açıklamadı.

    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir harfiyat alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir harfiyat alanı gibiydi

    Fatin Hazinedar, C. Hakkı Zariç'e "Balkon'dan Düşen L" kitabını anlattı: "Harfler hayatımızın her anında kan gruplarından tutun da vitamin adlarına ya da sorunun cevap şıklarına kadar hep varlar."

    Bursa’da işçilerden Evrensel’le dayanışma çağrısı: Sesimize sahip çıkma sırası bizde
    Bursa’da işçilerden Evrensel’le dayanışma çağrısı: Sesimize sahip çıkma sırası bizde

    Evrensel’e yönelik baskılar artarken dayanışma mesajları da çoğalıyor. Bursa'da BOSCH işçileri Evrensel ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye çıktı
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye çıktı

    Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısına her geçen gün yüzlerce kişi ekleniyor. Koranavirüs nedeniyle bugüne kadar 162 kişi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi
    Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi

    17 yaşındaki bir kadın koronavirüs şüphesiyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Bakan Koca, bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edildiğini açıkladı.

    Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı
    Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.

    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İşçi mektubu: Evrensel'i her gün 4 arkadaşıma dağıtıyorum
    İşçi mektubu: Evrensel'i her gün 4 arkadaşıma dağıtıyorum

    Çineli Maden İşçisi Mutlu Cengiz, Evrensel'e mektup yazdı: En kötü zamanımızda yanımızda olan bu gazetenin şimdi de biz yanında olup sahip çıkalım.

    Başlarken…
    Başlarken…

    Doç. Dr. Halis Ulaş bugünden itibaren her perşembe, "Çentik" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    İstismar sanığı aileyi tehdit etti: Bu işin sonu kötüye gidiyor
    İstismar sanığı aileyi tehdit etti: Bu işin sonu kötüye gidiyor

    İzmir'de, cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi tehdit ediliyor: "Bu işin sonu belaya gidiyor. Anneyi ikna edin avukata vereceğimiz parayı anneye verelim şikayetini geri çeksin."

    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu
    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Manisa’nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de gerçekleştirilen törende ‘Kardeş Şehir’ protokolünü imzaladılar.

    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 

    Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.

    Okumak!
    Okumak!

    Gazeteci-Yazar Y. Bekir Yurdakul bugünden itibaren her çarşamba, "Küçük Şeyler" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.