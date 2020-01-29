29 Ocak 2020 17:49
Son Güncellenme Tarihi: 30 Ocak 2020 00:05

Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi

17 yaşındaki bir kadın koronavirüs şüphesiyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Bakan Koca, bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edildiğini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Koronavirüs salgını nedeniyle maske ile sokağa çıkan iki kişi

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rastlandığı haberleri üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanın bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edildiğini açıkladı. 

    Evrensel'in edindiği bilgilere göre; 17 yaşında S.Y isimli bir kadın koronavirüs şüphesiyle Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanın, koronavirüs şüphesiyle enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldığı öğrenildi.

    SAĞLIK BAKANI KOCA: TABURCU EDİLDİ 

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi duyulan hastalarla ilgili gece saatlerinde verdiği bilgide, İstanbul'daki hasta hakkında da konuştu. Koca, "İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız" dedi.

    Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon bölümünde yatan hastanın önce acil serviste tedavi edildiği, buradaki muayenenin ardından enfeksiyon bölümüne yatırıldığı, bu işlemlerden çok sonra da sadece yeşil alanın karantinaya alındığı öğrenilmişti.  

    İddiaları sormak üzere telefonla ulaştığımız hastane yönetimi konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini ifade etmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Bekçilere sınırsız yetki veren düzenleme komisyonda kabul edildi
    SONRAKİ HABER

    Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı
    YAZARLAR
    Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Kim kazandı?

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakı "bekçi ordusu" kurmak istiyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    "Yenikapı ruhu"nun dışı mayınlı alan

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump'ın Ortadoğu Barış Planı: Filistin için teslimiyet, Ortadoğu için savaş planı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şüphe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya'nın Libya politikası

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    İnsanlık halleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi
    Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi

    17 yaşındaki bir kadın koronavirüs şüphesiyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Bakan Koca, bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edildiğini açıkladı.

    Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı
    Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.

    Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi
    Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

    13-15 Mart'ta Çin'de düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

    Üreticiler, Tüm Köy Sen için kurucu heyet oluşturdu
    Üreticiler, Tüm Köy Sen için kurucu heyet oluşturdu

    Tüm Köy Sen, üretici köylünün tarım ve hayvancılıkta yaşadığı sıkıntıları tartışmak ve çıkış yolunu bulmak üzere Çorum'da toplantı gerçekleştirdi.

    Birleşmiş Milletler’in hacklendiği ve bilgiyi çalışanlarından gizlediği ortaya çıktı
    Birleşmiş Milletler’in hacklendiği ve bilgiyi çalışanlarından gizlediği ortaya çıktı

    Birleşmiş Milletler’e ait sunucuların Temmuz 2019’da hacklendiği ve BM’nin bu bilgiyi çalışanlarından bile gizlediği ortaya çıktı.

    Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat’ta greve çıkıyor
    Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat’ta greve çıkıyor

    Yüzde 17’lik zammı kabul etmeyen Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, mücadeleye devam diyerek 5 Şubat’ta greve çıkıyor.

    Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı yapma kararı aldı
    Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı yapma kararı aldı

    Dünya Sağlık Örgütü: Koronovirüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.

    Sulh Ceza Hakimliği istismar sanığı babanın yeniden yargılanmasına karar verdi
    Sulh Ceza Hakimliği istismar sanığı babanın yeniden yargılanmasına karar verdi

    Hukuk mücadelesi sonuç verdi, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ‘kovuşturmaya yer yok’ kararını kaldırdı, istismar sanığı baba yeniden yargılanacak. 

    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İstismar sanığı aileyi tehdit etti: Bu işin sonu kötüye gidiyor
    İstismar sanığı aileyi tehdit etti: Bu işin sonu kötüye gidiyor

    İzmir'de, cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi tehdit ediliyor: "Bu işin sonu belaya gidiyor. Anneyi ikna edin avukata vereceğimiz parayı anneye verelim şikayetini geri çeksin."

    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu
    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Manisa’nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de gerçekleştirilen törende ‘Kardeş Şehir’ protokolünü imzaladılar.

    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 

    Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.

    Okumak!
    Okumak!

    Gazeteci-Yazar Y. Bekir Yurdakul bugünden itibaren her çarşamba, "Küçük Şeyler" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

    Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı
    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.