Fatih Sultan Mehmet Hastanesindeki koronavirüs şüpheli hasta taburcu edildi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rastlandığı haberleri üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanın bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edildiğini açıkladı.

Evrensel'in edindiği bilgilere göre; 17 yaşında S.Y isimli bir kadın koronavirüs şüphesiyle Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanın, koronavirüs şüphesiyle enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi duyulan hastalarla ilgili gece saatlerinde verdiği bilgide, İstanbul'daki hasta hakkında da konuştu. Koca, "İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon bölümünde yatan hastanın önce acil serviste tedavi edildiği, buradaki muayenenin ardından enfeksiyon bölümüne yatırıldığı, bu işlemlerden çok sonra da sadece yeşil alanın karantinaya alındığı öğrenilmişti.

İddiaları sormak üzere telefonla ulaştığımız hastane yönetimi konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini ifade etmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

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