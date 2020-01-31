31 Ocak 2020 01:05
THY, koronavirüs nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou'ya seferlerini durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou'ya seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu.
Fotoğraf: DHA
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou'ya seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı. (AA)
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