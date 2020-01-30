Ankara Şehir Hastanesi'nden koronavirüsü duyurusu

Birkan BULUT

Ankara

Çin'de hızla yayılan koronavirus (coronavirus) enfeksiyonu yanılı bir hastananın Ankara Şehir Hastanesi'nde bulunduğu söylentisi üzerine, hastane yönetimi personele duyuruda bulundu.

Hastane personelinin telefondan gönderilen mesajda, “Şu anda hastanemizde 2019 yeni koronavirus (2019-nCoV) enfeksiyonu tanılı hasta bulunmamaktadır. Çin'e seyahat öyküsü olan vatandaşlarımızdan başvuru olmuştur. Bu durumda üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan hastaya cerrahi maske takılması, bu hastalara hizmet sunacak sağlık personelinin de sadece cerrahi maske takması yeterli olup, el hijyeni uygulaması ve aerosolizasyon oluşma olasılığı olan işlem (entubasyon, aspirasyon gibi) uygulanacağı zaman personelin N95 maskesi takması gereklidir. Bunun dışındaki uygulamaların yeri yoktur. Önemle duyurulur” denildi.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEMİ

CHP Adana Milletvekili TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da koronavirüsü için meclis araştırması istedi.

Koronavirüsünün ilk olarak 1960’lı yıllarda görüldüğünü aktaran Ayhan Barut, "Çin Hükümeti virüs nedeniyle 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kalmıştır. Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden virüse karşı yurttaşlarımızı korumak için, ülkemize gelen turistlerin girişlerinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve virüsten korunma yöntemlerinin araştırılması, rastlanması halinde sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ve personelimizin yeterliliğine ilişkin gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması istiyoruz" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde "gizemli hastalık" ya da "gizemli zatürre" adlarıyla ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle bugüne kadar 170 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 711 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

Şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan ve geniş önlemler alınmasına rağmen durdurulamayan yeni tip koronavirüs yüzünden yaşanan can kaybı ve virüs bulaşan kişi sayısının bir haftada zirveye çıkması bekleniyor.

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