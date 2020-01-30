30 Ocak 2020 16:53

İtalya Sağlık Bakanlığı: Karantinadaki gemide koronavirüse rastlanmadı

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. İtalya Sağlık Bakanlığı, karantina altındaki gemide yapılan taramada koronavirüse rastlanmadığını duyurdu.

Denizde yolculuk yapan cruise gemisi

Arşiv | Fotoğraf: Pixabay

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    İtalya'da iki kişide koronavirüsü riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı. İçinde 30 Türkiyeli yolcunun da olduğu gemiyle ilgili akşam saatlerinde açıklama yapan İtalya Sağlık Bakanlığı, taramada koronavirüse rastlanmadığını duyurdu.

    Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi koronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. 

    Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtilmiş ve geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada gemide 30 Türkiyeli yolcu olduğunu açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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