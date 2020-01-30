Meclis'te İYİ Parti'nin koronavirüs önergesi reddedildi

Meclis Genel Kurul'unda İYİ Parti’nin, Çin'de ortaya çıkan koronovirüs salgınına ilişkin Türkiye'de olası bir ölümcül enfeksiyon salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması önergesi reddedildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, koronovirüs salgınının, aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlamasından bu yana 6 binin üzerinde kişinin enfekte olduğunu, 132 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkkan, "Alınan tüm önlemlere rağmen, virüs şu ana kadar Çin dışında 14 ülkeye daha sıçramıştır. Küreselleşmeyle birlikte ulaşım teknolojilerinin ve yoğunluğunun son derece arttığı bir dönemde, hiçbir ülke insandan insana hava yoluyla bulaşabilen bir virüs riskinden uzak değildir" dedi. Türkkan, bu nedenle Meclis’te araştırma komisyonu kurulması gerektiğine dikkat çekti.

HDP grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da hastalığa karşı Türkiye'de gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtti. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ise İYİ Parti’nin bu yönde verdikleri önergeyi desteklediklerini kaydetti.

AKP Karaman Milletvekili Recep Şeker ise Türkiye’de virüs ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını ileri sürerek, "Çin'de bulunan 34 Türk vatandaşımız, 7 Gürcü, 7 Azerbaycan ve 1 Arnavutluk vatandaşı da gerekli sağlık tedbirleri, alet edevatı ve personeliyle beraber alımıyla ilgili uçağımız kalkmıştır; inşallah gelecekler, 14 gün tedbirli bir şekilde izlemleri yapılarak hayatlarına devam etmeleri sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığımız ve taşra teşkilatı, bu konunun ilk anından itibaren 7/24 çalışarak gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımız ve diğer kamu kuruluşlarımız gerekli tüm tedbirleri almıştır" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından, İYİ Parti'nin araştırma önergesi teklifi reddedildi.

HDP VE CHP'NİN GRUP ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ

Genel Kurulda, HDP'nin, "cezaevlerine yaşanan sorunlar", CHP'nin "sığınmacılara yapılan harcamalar" ile ilgili önergelerin gündeme alınmasına ilişkin grup önerileri de görüşüldü. İki grup önerisi de kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından İmar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi. (HABER MERKEZİ)

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