HDP'den Trump'ın "Ortadoğu Planı"na tepki: Tek taraflı anlaşmalar barışı sağlayamaz

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı İsrail-Filistin planı ile ilgili HDP tarafından yapılan açıklamada; “Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirilen plan Filistin’i yeniden işgal etmek anlamını taşımaktadır” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin anlaşma planının, yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden Filistin-İsrail çatışmasına son verecek nitelikte olmadığı belirtilen açıklamada; “‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak isimlendirilen plan Filistin’e vurulan bir tokattır ve Filistin’i yeniden işgal etmek anlamını taşımaktadır” denildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte dünyaya duyurulan bu planın açıklanma biçiminin bile planın tek taraflı olduğunu ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Kudüs’ü İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul eden ve İsrail’in uluslararası anlaşma ve yasalara aykırı bir şekilde fiilen işgal ettiği Filistin topraklarını İsrail’e bırakan bu anlaşma planı, bölgesel ve uluslararası önemi haiz olan Filistin-İsrail çatışmasına adil ve demokratik bir çözüm sunmaktan kesinlikle uzaktır. Kudüs ve Kudüs’ün kalbi olan Mescidi Aksa hakkında söylenenler kabul edilemez.”

Ortadoğu’da kalıcı bir barışın sağlanmasının, tüm halkların özgür ve adil bir yaşam sürmesinin en temel koşulunun, başta Filistin-İsrail çatışması olmak üzere, bölgesel ve küresel hale gelmiş olan köklü anlaşmazlıkların bir an önce demokratik yollarla çözüme kavuşturulması ile olacağının altı çizilen açıklamada; “Bunun için de Türkiye’de Kürt Sorunu, Suriye’de yaşanan iç savaş ve İsrail-Filistin çatışmasında olduğu gibi tüm tarafları kapsayan adil, demokratik ve barışçıl çözüm yolları devreye konulmalıdır. Tarafların hak ve taleplerini dikkate almayan, tek yanlı çözüm önerileri var olan sorunları daha fazla derinleştirmekten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır” denildi.

HDP’nin, İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki haksız ve hukuksuz işgaline son veren, iki devletli, adil ve demokratik bir çözümü desteklediği vurgulanan açıklama şöyle devam etti; “Bu kapsamda, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm uluslararası kurum ve kuruluşları, her iki tarafın talep ve önerilerini dikkate alan daha gerçekçi, adil ve demokratik bir barış planı için inisiyatif almaya davet ediyoruz. Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini ve demokratik kamuoylarını Filistin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Filistin halkının ve onların birliğinin, demokratik güçlerin ortak olmadığı bir ortamdan çözüm çıkmaz. Filistin sorunu fiili işgalci yöntemlerle değil demokratik yöntemlerle ve onurlu bir barışla çözülür. Mazlum Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız.” (HABER MERKEZİ)