Halka Libya tezkeresini sorduk: Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur

Kevser ALAN

Ulaş Can ŞAHİN

Kocaeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurttaşlara Libya’ya asker gönderilmesi için TBMM’de onaylanan tezkereyi sorduk; yurttaşlar bir savaşa müdahil olmanın işsizlik, yoksulluk ve ölüm olarak geri döndüğünü söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in suikastı, Ortadoğu’nun daha da ateş hattında olacağının işareti niteliğinde. Yahya Kaptan Mahallesi’nde kurulan halk pazarında görüştüğümüz Gökhan Dağdelen, Libya’ya asker gönderilmesini hükümetin kendini ve kendi gibi düşünenleri kurtarmak olarak değerlendiriyor.

Gökhan Dağdelen | Fotoğraf: Evrensel

Savaşçı bir politika yürütüldüğünü ve desteklemediğini söyleyen Dağdelen, Irak’ta yaşananlar için ise, “2020 yılının savaş yılı olacağını görüyoruz, bu tarz gelişmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım Ortadoğu’da daha kanlı bir yıl yaşanmaz fakat çok umutlu değilim, mevcut gelişmeler onu gösteriyor” dedi. Savaşın halklara yansımasının iyi olmadığını belirten Dağdelen, “Ekonomik olarak, sosyal olarak birçok sıkıntı yaşayacağımız aşikâr. Zaten açıklanan zamlar, işçiye ödenen asgari ücret her şey ortada. Sessiz kaldığımız sürece bunun artacağını ve devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Oya isimli vatandaş ise gelişmeleri, “Hiçbir şey düşünmüyorum, geçim derdindeyiz, sıkıntı var” diye cevapladı.

"YAYILMACI POLİTİKALARIN SONUCUNU TARİHTEN ÖĞRENDİK"

İbrahim Tur | Fotoğraf: Evrensel

Emekli öğretmen İbrahim Tur ise İran’da Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin “Amerika’nın katil bir devlet olduğunu zaten biliyoruz ama öldürülenin de zaten başka bir katil olduğunu unutmamak gerek diye düşünüyorum” dedi. Libya tezkeresinin işgalci bir zihniyet olduğunu düşünen ve tezkereye karşı olduğunu söyleyen Tur, “Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur. Başka bir sonucu olmaz. Yayılmacı politikaların sonucunu biz geçmiş tarihimizden öğrendik, öğrenmeye de devam edeceğiz herhalde” diye konuştu. Libya tezkeresine çoğunluk karşı çıksa da destekleyenler de var. Hüseyin Akpınar da onlardan biri. Sosyal demokrat bir düşünce yapısına sahip olduğunu söyleyen Akpınar, “Dış politikada yaptıklarımızın doğru olduğunu düşünüyorum, diğer emperyalist ülkelerin yaptıklarının bir benzerini Türkiye de yapacak, bunu da hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

"YIPRATICI DIŞ POLİTİKADAN VAZGEÇİLMELİ"

Libya tezkeresini değerlendiren soyadını vermek istemeyen Murat, Trablus yönetiminin Başkanı Fayez Al-Sarraj’ın Londra’da alışverişte olduğu görüntüleri hatırlattı. Murat, “Libya’ya asker göndereceğiz evet ama keşke Londra’ya yardıma gönderseymişiz, eşya taşımaya” dedi. Süleymani suikastı için ise “Bir taraf terörist öldürüldü diye seviniyor, diğer taraf ise Müslüman öldü diye matem tutuyor. İslam camiasında intikam çok yaygın bir duygu, bütün meselelerini ‘kana kan’ yapmayı çok seviyorlar. Muhtemelen kan akıtacaklar, acıtacaklar. Amerikalılar ise seçim için karşılık vermeye devam edecek. Ama her şeyden öte yıpratıcı dış politikadan vazgeçilmesi gerekiyor” dedi.

Libya tezkeresi hakkında olumlu düşünmeyen Erdoğan Çevik, "Askerin başka bir ülkede olmasını ben tasvip etmiyorum" dedi. Süleymani suikastının Ortadoğu’da yaşanan gerilimi tırmandıracağını düşünen Serhat Öztürk ise, “İranlı komutanı tanımıyorum ama Amerika çok uzaklarda bir ülke, o kadar uzaklardan buralara gelmelerini doğru karşılamıyorum” diye konuştu. Libya tezkeresinin halka tüm açıklığıyla anlatılmadığını düşünen Burak adında bir genç ise, "Tam olarak anlatılmadı, neden asker gönderiyoruz, asker orada ne yapacak? Bir amaç, bir sebep yok. Önce aydınlatılsın" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

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