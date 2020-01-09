    • Halka Libya tezkeresini sorduk: Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur

    İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan halk pazarında yurttaşlarla Libya tezkeresini ve Süleymani suikastını konuştuk.

    09 Ocak 2020 04:23
    Paylaş

    Kevser ALAN
    Ulaş Can ŞAHİN
    Kocaeli

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurttaşlara Libya’ya asker gönderilmesi için TBMM’de onaylanan tezkereyi sorduk; yurttaşlar bir savaşa müdahil olmanın işsizlik, yoksulluk ve ölüm olarak geri döndüğünü söyledi.

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in suikastı, Ortadoğu’nun daha da ateş hattında olacağının işareti niteliğinde. Yahya Kaptan Mahallesi’nde kurulan halk pazarında görüştüğümüz Gökhan Dağdelen, Libya’ya asker gönderilmesini hükümetin kendini ve kendi gibi düşünenleri kurtarmak olarak değerlendiriyor.

    Gökhan Dağdelen

    Gökhan Dağdelen | Fotoğraf: Evrensel

    Savaşçı bir politika yürütüldüğünü ve desteklemediğini söyleyen Dağdelen, Irak’ta yaşananlar için ise, “2020 yılının savaş yılı olacağını görüyoruz, bu tarz gelişmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım Ortadoğu’da daha kanlı bir yıl yaşanmaz fakat çok umutlu değilim, mevcut gelişmeler onu gösteriyor” dedi. Savaşın halklara yansımasının iyi olmadığını belirten Dağdelen, “Ekonomik olarak, sosyal olarak birçok sıkıntı yaşayacağımız aşikâr. Zaten açıklanan zamlar, işçiye ödenen asgari ücret her şey ortada. Sessiz kaldığımız sürece bunun artacağını ve devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Oya isimli vatandaş ise gelişmeleri, “Hiçbir şey düşünmüyorum, geçim derdindeyiz, sıkıntı var” diye cevapladı.

    "YAYILMACI POLİTİKALARIN SONUCUNU TARİHTEN ÖĞRENDİK"

    İbrahim Tur

    İbrahim Tur | Fotoğraf: Evrensel

    Emekli öğretmen İbrahim Tur ise İran’da Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin “Amerika’nın katil bir devlet olduğunu zaten biliyoruz ama öldürülenin de zaten başka bir katil olduğunu unutmamak gerek diye düşünüyorum” dedi. Libya tezkeresinin işgalci bir zihniyet olduğunu düşünen ve tezkereye karşı olduğunu söyleyen Tur, “Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur. Başka bir sonucu olmaz. Yayılmacı politikaların sonucunu biz geçmiş tarihimizden öğrendik, öğrenmeye de devam edeceğiz herhalde” diye konuştu. Libya tezkeresine çoğunluk karşı çıksa da destekleyenler de var. Hüseyin Akpınar da onlardan biri. Sosyal demokrat bir düşünce yapısına sahip olduğunu söyleyen Akpınar, “Dış politikada yaptıklarımızın doğru olduğunu düşünüyorum, diğer emperyalist ülkelerin yaptıklarının bir benzerini Türkiye de yapacak, bunu da hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

    "YIPRATICI DIŞ POLİTİKADAN VAZGEÇİLMELİ"

    Libya tezkeresini değerlendiren soyadını vermek istemeyen Murat, Trablus yönetiminin Başkanı Fayez Al-Sarraj’ın Londra’da alışverişte olduğu görüntüleri hatırlattı. Murat, “Libya’ya asker göndereceğiz evet ama keşke Londra’ya yardıma gönderseymişiz, eşya taşımaya” dedi. Süleymani suikastı için ise “Bir taraf terörist öldürüldü diye seviniyor, diğer taraf ise Müslüman öldü diye matem tutuyor. İslam camiasında intikam çok yaygın bir duygu, bütün meselelerini ‘kana kan’ yapmayı çok seviyorlar. Muhtemelen kan akıtacaklar, acıtacaklar. Amerikalılar ise seçim için karşılık vermeye devam edecek. Ama her şeyden öte yıpratıcı dış politikadan vazgeçilmesi gerekiyor” dedi.

    Libya tezkeresi hakkında olumlu düşünmeyen Erdoğan Çevik, "Askerin başka bir ülkede olmasını ben tasvip etmiyorum" dedi. Süleymani suikastının Ortadoğu’da yaşanan gerilimi tırmandıracağını düşünen Serhat Öztürk ise, “İranlı komutanı tanımıyorum ama Amerika çok uzaklarda bir ülke, o kadar uzaklardan buralara gelmelerini doğru karşılamıyorum” diye konuştu. Libya tezkeresinin halka tüm açıklığıyla anlatılmadığını düşünen Burak adında bir genç ise, "Tam olarak anlatılmadı, neden asker gönderiyoruz, asker orada ne yapacak? Bir amaç, bir sebep yok. Önce aydınlatılsın" ifadelerini kullandı.

    Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki halk pazarı

    Fotoğraf: Evrensel

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

    AB: Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesini kabul etmiyoruz

    AB: Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesini kabul etmiyoruz

    Neymiş şu Libya'daki milli çıkarlar?

    Mustafa YALÇINER

    Neymiş şu Libya'daki milli çıkarlar?

    6 soruda | Libya tezkeresi nedir, içeriğinde ne var, muhalefet neden karşı?

    6 soruda | Libya tezkeresi nedir, içeriğinde ne var, muhalefet neden karşı?

    Libya tezkeresi gazete manşetlerinde: Tezkere “barış” içinmiş

    Libya tezkeresi gazete manşetlerinde: Tezkere “barış” içinmiş

    Kasım Süleymani suikastının öncesi ve sonrası

    Kasım Süleymani suikastının öncesi ve sonrası

    ÖNCEKİ HABER

    İşçi mektubu: Savaşları zenginler çıkarır, fakirler ölür
    SONRAKİ HABER

    Lindsey Graham: Trump'ın azline yönelik Senato'daki yargılama haftaya başlayacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi? 

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    ABD korsanlığına ve gerici savaşlara karşı mücadele şarttır

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    İran

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Semboller savaşı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik kumar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Biliyoruz, sizde transfer bitmez

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Demirtaş ve Kavala kararları üzerine : Madde 18
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ABD'den BMGK'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız
    ABD'den BMGK'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen ABD, İran'la gerilimin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

    Halka Libya tezkeresini sorduk: Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur
    Halka Libya tezkeresini sorduk: Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur

    İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan halk pazarında yurttaşlarla Libya tezkeresini ve Süleymani suikastını konuştuk.

    Özgür Müftüoğlu: Emekçiler kendi çıkarları için savaş politikalarına karşı çıkmalı
    Özgür Müftüoğlu: Emekçiler kendi çıkarları için savaş politikalarına karşı çıkmalı

    Akademisyen Özgür Müftüoğlu Türkiye ekonomisinin bağımlı olması nedeniyle, İran ve ABD geriliminden emekçilerin etkilendiğini ifade etti.

    Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendiren Dr. Arzu Yılmaz: Cin şişeden çıktı
    Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendiren Dr. Arzu Yılmaz: Cin şişeden çıktı

    Dr. Arzu Yılmaz, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesini Evrensel’e değerlendirdi: "Bu saldırıyla, deyim yerindeyse cin şişeden çıktı"

    Irak: Çalışma izni var ama mesleki belge tanınmıyor
    Irak: Çalışma izni var ama mesleki belge tanınmıyor

    DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç Eliaçık, Lübnan, Türkiye, Ürdün ve Irak'a göç etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin yaşamlarını yazdı: Son gün: Irak

    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket atıldı
    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket atıldı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket atıldığı bildirildi. (Fotoğraf dün gerçekleşen füze saldırısına aittir.)

    İmamoğlu, Habertürk'te konuştu: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur
    İmamoğlu, Habertürk'te konuştu: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk ekranlarında konuştu. Kanal İstanbul bir facia. Kanalın suyla ilişkisi konusunda bunu savunacak bilim insanı bulamadı arkadaşlar.

    GÜNCELLENDİ
    Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi
    Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi

    Dersim’in Pertek ilçesinde H.Y. isimli bir esnaf, çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık ise dosya ile ilgili gizlilik kararı aldı. İstismar, protesto edildi.

    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in 11 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor

    İzmir’de 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenler iki yıl aradan sonra İzmir Dayanışma Akademisine kaldığı yerden devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

    120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.

    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti
    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

    Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferi koydu. Ayrıca öğrenciler için çorba dağıtımı da başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hükümetin Libya’ya asker göndermesine tepki gösterdi, tezkerenin iptalini istedi.

    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?
    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?

    Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tehdit edilen kadın, "Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.