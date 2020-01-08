08 Ocak 2020 12:25 Güncelleme: 08 Ocak 2020 12:52

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hükümetin Libya’ya asker göndermesine tepki gösterdi, tezkerenin iptalini istedi.
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Libya tezkeresine karşı İzmir'de açıklama yapan emek örgütü temsilcileri

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Libya tezkeresine karşı basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına KESK Genel Başkanı Aysun Gezen de katıldı. DİSK Ege Bölge temsilciliğinde yapılan basın toplantısını Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı Melih Yalçın okudu.

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik, sosyal ve siyasal krizini yaşadığını hatırlatan Yalçın, “AKP hükümeti, gerçekçi olmayan politikalarıyla iç ve dış siyasette çuvallamış, ciddi anlamda bir çıkmaza girmiştir. Her alanda çırpındıkça batan iktidar, çareyi yeni bir savaşta aramaktadır.  Libya’ya asker göndermenin hedeflendiği tezkere geçtiğimiz günlerde meclisten AKP ve MHP oylarıyla geçti” dedi.

Bugüne kadar Suriye ve Irak başta olmak üzere TBMM’den geçirilen onlarca tezkerenin kalıcı bir çözüm üretmediği aksine yeni sorunları da beraberinde getirdiğini ifade eden Yalçın, “Bununla birlikte iç savaş halindeki Libya‘ya asker gönderme, AKP’nin Türkiye’de iç ve dış politikada yaşanan tıkanmayı aşma çabasından başka bir şey değildir. Ayrıca, AKP’nin Suriye ile başlayan, bugün Libya ile sürdürülmek istenen hamlelerinin ülkeyi daha fazla çıkmaza sürüklemesi olasılığı hiç de yabana atılacak cinsten değildir” diye konuştu.

“SAVAŞ POLİTİKALARINDA ISRARDAN VAZGEÇİLMELİ”

Ülkenin, emekçilerin ihtiyacının yeni tezkereler değil, hızla barışı ve demokrasiyi tesis edecek adımların atılması olduğunu belirten Yalçın, “Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli, savaş politikalarında ısrardan vazgeçilmelidir” dedi. Son olarak İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, Türkiye’yi Libya’da yaşanan iç savaşa taraf olmaya zorlayan her adımın karşısında olduklarını söyleyen Yalçın, “Hangi amaçla olursa olsun başka bir ülkeye yönelik her türlü askeri ya da siyasi müdahalenin karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Yeni bir tuzağa düşmemek için barış, demokrasi ve halkların kardeşliğinden yana olan tüm kesimleri barıştan yana tutum almaya çağırıyoruz” dedi.  (İzmir/EVRENSEL)

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