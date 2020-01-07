AB: Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesini kabul etmiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile Brüksel'deki Libya toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Borrell, "Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi artırıyor" dedi.

Söz konusu bakanlarla Libya'ya yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek Brüksel'de görüşmeye karar verdiklerini aktaran Borrell, Libya ve İran'daki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Borrell, 10 Ocak cuma günü olağanüstü toplanacak AB dışişleri bakanları ile Libya'daki gelişmeleri etraflıca ele alacaklarını kaydederek, Libya'ya dış müdahalenin durumu kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, Libya'daki taraflarla iletişim kurmak istediklerini ve soruna diplomatik çözüm bulma arayışında olduklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, Borrell, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Son zamanlarda 'artan dış müdahale' derken, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine işaret ettiğim çok açık. Bunu kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BİLDİRİ YAYIMLANDI

Borrell ile İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemdedir." ifadelerine yer verildi.

Libya'ya dış müdahalelerin krizi tetiklediğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmaları artırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan ya da Libya halkının ve Avrupa çıkarlarının aleyhinde dış müdahaleye yol açabilecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğine değindik" ifadesi kullanıldı.

Libya'da taraflara yeniden müzakereye başlamaları çağrısında bulunularak AB'nin BM arabuluculuğunu desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

AB ülkelerinin Libya toplantısını değerlendiren İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu da hatırlatarak, "Türk mevkidaşımla görüşeceğim. Türkiye, şu anda Libya'da sona ermesi gereken savaşta önemli ülkelerden biri" dedi. "Türk mevkidaşınızla görüşmenizde Türkiye'den Libya'ya asker göndermesini durdurmasını isteyecek misiniz?" şeklindeki bir soruya Di Maio, "Önce görüşmeme izin verin." yanıtını verdi.

Luigi Di Maio Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmede Türkiye ve İtalya ile ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. (DIŞ HABERLER)

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