Antep’te asgari ücret bildirisi dağıtan EMEP üye ve yöneticileri gözaltına alındı

Antep’te asgari ücrete yapılan zammın ardından ‘Patronlara Jest İşçilere Sefalet’ bildirisi dağıtan Emek Partisi GYK üyesi Umut Yeğin, Emek Partisi Antep İl yöneticisi Abdullah Çiloğlan, Emek Partisi üyeleri Deniz Kar ve Mehmet Sinan Ayçiçek gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Muayene için hastaneye götürülenler daha sonra güvenlik şubeye götürüldü. İfadeleri alınan EMEP üyeleri daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltı gerekçesi olarak ise bildiride yer alan Sefer Selvi'ye ait karikatürünün "Cumhurbaşkanına hakaret" içerdiği ileri sürüldü.

Fotoğraf: Emek Partisi Antep İlçe Örgütünün bildirisi

İŞÇİLER MÜCADELEYE ÇAĞIRILMIŞTI

Öte yandan EMEP’liler önceki gün Antep’te 25 Aralık işçi servis durağında bildiri dağıtımı gerçekleştirmişti. Bildiri dağıtımı Emek Partisi Antep Twitter hesabından şu ifadeler ile paylaşılmıştı: “AKP Hükümeti sermayenin hizmetinde olduğunu bir kez daha gösterdi: PATRONLARA JEST, İŞÇİYE SEFALET! Gaziantep Başpınar Organize işçilerini #AsgariÜcrete yapılan sefalet zammına karşı mücadeleye çağırdık. Patronlara değil, işçiye bütçe! 2324 liralık #asgariücret sefalet ücretidir. Çalışanların yüzde 47’sinin asgari ücretle, önemli bir kesiminin de asgari ücrete çok yakın ücretlerle çalıştığı bu ülkede; asgari ücret, nüfusun yarısının açlık sınırının altında yaşama mahkum edilmesi anlamına geliyor.” (Antep/EVRENSEL)

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