Türk Metal, EMEP'in MESS bildirisinin dağıtımını engelledi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kalibre Alüminyum fabrikası önünde "MESS'in Dayatmalarına Karşı Birleşelim" başlıklı bildirinin dağıtımını yapan Emek Partisi (EMEP) üyeleri sendika temsilcileri tarafından engellendi.

150 bin metal işçisini ve ailesini ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasını hazırladıkları bildiri ile değerlendiren EMEP üyeleri, şehrin dört bir yanında dağıtım çalışmalarına devam ediyor. Fabrika önlerinde, servis duraklarında dağıtım yapan EMEP üyeleri, Kalibre Alüminyum önünde de bildiriyi işçilere ulaştırmak istedi.

"HİÇ BİR İŞÇİNİN ALMASINA İZİN VERMEM"

Burada EMEP üyelerini engellemek isteyen Türk Metal sendikası temsilcisi, "Bunu burada dağıtamazsınız, izin vermem. Gidin başka bir fabrikanın önünde dağıtın, bunu hiç bir işçinin almasına izin vermem" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın üzerine bildiri dağıtımına devam eden EMEP üyelerinin işçilere verdiği bildiri, sendika temsilcileri tarafından ellerinden zorla alındı. Temsilcilerin işçilerin okumasını engellediği bildiri şöyle:

Türk Metal'in dağıtımını engellediği bildiri.

(Kocaeli/EVRENSEL)

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