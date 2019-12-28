28 Aralık 2019 18:25

EMEP Çiğli Örgütünde asgari ücret açıklaması: Sefalet ücretini kabul etmeyelim

Belirlenen asgari ücrete dair açıklama yapan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, "Sefalet ücretini kabul etmeyelim” çağrısı yaptı.
emek partisi çiğli'de asgari ücrete karşı açıklama yaptı.

Fotoğraf:Evrensel

Emek Partisi (EMEP) üyeleri Çiğli’de “Asgari ücretten vergi alınmasın, insanca yaşanacak düzeye çıkarılsın” başlıklı yüzlerce bildiri dağıtarak basın açıklaması yaptı. Anadolu Caddesi’nde yürüyüş düzenleyen EMEP üyelerinin Çiğli Belediyesi önünde yaptığı açıklamada "Sefalet ücretini kabul etmeyelim” çağrısı yapıldı.

Açıklamayı okuyan EMEP Çiğli İlçe Başkanı Zöhre Dalkıran, belirlenen ücretin işçilerin yarattığı zenginliklerin karşılığı olmadığını söyledi. Son bir yılda yapılan zamlara dikkat çeken Dalkıran, "Şatafata ve lükse milyonlarca lira harcayanlar, işçilerin sofrasına bir ekmek daha fazla götürmesine engel olmuşlardır” dedi.

“İşçi ve emekçilerin talepleri söz konusu olduğunda bin dereden su getirenler, patronlara, yerli ve yabancı sermayeye kaynak aktarmaya gelince muslukları ardına kadar açmakta sakınca görmüyorlar” diyen Dalkıran, Kanal İstanbul’a milyarlarca lira bütçe ayrılırken, işçiye günlük 10 TL zammın reva görüldüğüne dikkat çekti.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) büyük oranda sendikasız ve asgari ücrete çalışan Çiğlililerin her yıl daha da yoksullaştığını söyleyen Dalkıran, buna karşı OSB'nin yıllık cirosunun 7,8 milyar, ihracatının 2,5 milyar ve ithalatının 1 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi.

“İşçi sınıfının ve emekçilerin, bu sefalet koşullarını değiştirmesinin yegâne koşulu birliğidir ve mücadelesidir. Sefalet ücretini kabul etmeyelim” diyen Dalkıran, asgari ücrete ek zam yapılması ve vergi alınmaması için tüm emekçileri mücadeleye çağırdı.

Açıklamada sık sık “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Krizin yükü patronlara”, “Kanala değil emekçiye bütçe” sloganları atıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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