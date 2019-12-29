EMEP'ten Kayseri'de asgari ücret açıklaması: Ek zam talep edilmelidir

Emek Partisi (EMEP) Kayseri İl Örgütü, 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlelenen asgari ücrete ilişkin basın açıklaması düzenledi. "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sefalet zammını al başına çal", "Krizin yükünü patronlar çeksin" sloganlarının atıldığı açıklamada "Asgari ücrete verilen zam, sefalet zammıdır. Ek zam talep edilmelidir” çağrısı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açıklamaya SES, Eğitimciler Derneği, Tomarza Beydağ Köy Derneği, İYİ-SEN Kayseri, Sol Parti ve HDK temsilcileri de destek verdi.

"JEST İŞÇİLERE DEĞİL PATRONLARA YAPILMIŞTIR"

Grup adına açıklamayı okuyan EMEP Kayseri İl Başkanı Ahmet Akarsu, "Açlık sınırının 2 bin 162 lira, yoksulluk sınırının 7 bin 44 lira olarak açıklandığı ülkemizde belirlenen 2 bin 324 lira 70 kuruşluk asgari ücret, sefalet zammıdır. İşçilere ve emekçilere günlük 10 liralık zam reva görülmüştür. Asgari ücret için 'Jest yapacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar, jesti patronlara yapmıştır” dedi.

Hükümetin, Cengiz Holdingin 400 milyon lirayı aşkın vergi borcunu sildiğini hatırlatan Akarsu, “Hükümet, en çok vergiyi işçilerden almıştır. AKP hükümeti, safını patronlardan yana belirlediğini, işçilerin bir kıymetiharbiyesi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Kanal İstanbul için 110 milyar TL’lik bütçeyi gözden çıkaracağını söyleyen hükümet, bu bütçeyi işçilerin insanca yaşaması için kullanmamıştır” diye konuştu.

“İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK” SÖYLEMİ DALGA GEÇMEKTİR!

Bir yılı aşkın süredir kriz ile cebelleşen işçi ve emekçilerin alım gücüne değinen Akarsu, “Gıdadan elektrik, su, doğalgaza, iğneden ipliğe kadar her şeye gelen zamlar, işçileri ve emekçileri borç batağına itmiştir. Çalışma Bakanı, 'işçilerimizi enflasyona ezdirmedik' demiştir. Bu söylem işçilerin aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“JEST BEKLEMEYELİM, MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çark dönecek" ifadeesini eleştiren Akarsu, “Çarkı döndüren binlerce işçi değil midir? Çalışan, üreten, tüm zenginlikleri var eden, emeğin ve alın terinin sahibi olan milyonlarca işçinin hayatı ve geleceği patronların ve hükümetin insafına bırakılamaz. Patronlardan ve hükümetten jest ya da merhamet beklememeliyiz. Zaman, işçilere sefalet ve kölelik dayatanlara karşı birlik olup mücadele etme zamanıdır. Ek zam talep edilmelidir. İnsanca yaşanacak bir ücret, vergide adalet ve insanca bir yaşam için sesimizi daha çok yükseltme ve mücadeleyi büyütme zamanıdır” dedi. (Kayseri/EVRENSEL)

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