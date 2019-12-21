Emek Partisi Kocaeli'de asgari ücret kampanyası başlattı

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, asgari ücretin insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltilmesi için kampanya başlattı. Daha önce Gebze ve Darıca'da açılan stantların ardından İzmit'te Belediye İş Hanı, Derince'de ise Geçit'te stant açan Emek Partisi (EMEP) üyeleri asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Talepleriyle ilgili bildiri dağıtan ve imza toplayan EMEP üyeleri, emekçileri birlikte hareket etmeye de çağırdı.

'TEK YOL İŞÇİLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ'

İşçilerin birlikte hareket etmedikçe asgari ücretin insanca yaşayacak bir seviyeye ulaşmayacağını ifade eden EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, "Vergi diliminin yüzde 10’da sabitlenmesi ve asgari ücretin insanca yaşayacak bir seviyeye getirilmesi için bu imza kampanyası başlattık. Kentimizde Gebze, Darıca, Derince ve İzmit olmak üzere bu kampanyamız devam ediyor. Bu stantta aldığımız imzaları da TBMM'ye göndereceğiz" dedi.

'3 BİNTL'NİN ALTINDA TEKLİF YAPMAK ANLAMSIZ'

İnsanların aşırı derecede öfkeli olduğunu belirten Erkan, "Bu öfkeyi birebir görüyoruz. Yani artık insanlar bıkmış. Bunun nedeni de doğrudan ekonomik sıkıntıdır. İşçilerin maaşının düşük olması ve vergi adaletsizliği insanları isyan ettiriyor. Çalışan insanlar patronundan daha çok vergi ödüyor bu ülkede. Adalet mi bu?" ifadelerini kullandı. Asgari ücret için bir rakam belirtmediklerini de sözlerine ekleyen Erkan, "Açlık sınırı 2 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 800 TL olarak açıklandı. Yani bu rakamlara bakarak asgari ücrete, 3 bin TL veya altında teklif yapmak çok anlamsız. Bu yüzden de biz rakam vermiyoruz. Ve bu rakamın yükseltilmesinin de tek bir yolu var oda işçilerin birlikte hareket etmesidir" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)