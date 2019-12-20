EMEP: İntiharların sorumlusu emekçileri sefalete sürükleyen iktidardır

Emek Partisi Derince İlçe Örgütü ve Çorum İl Örgütü, Derince'de Binnet Simit’in, Çorum'da Gökhan Temur ve Oktay Alıcı'nın borçları ve maddi sıkıntılar sebebiyle yaşamlarına son vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarda "Bu tablonun sorumlusu kapitalist sistemin kendisidir. Bu yolun tek çıkışı vardır, bu politikalara karşı örgütlü mücadele, dayanışma ve birliktir" denildi.

"ONLAR İTİBARDAN TASARRUF ETMEZKEN BİZ CANIMIZDAN OLUYORUZ!"

Emek Partisi Derince İlçe Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada vatandaşın ekonomik kriz nedeniyle her gün yoksullaştığını belirtilirken iktidarın harcamalarına dikkat çekildi: "Bizler ay sonunu getirebilmek için canımızı dişimize katıp, borçlar altında ezilirken geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği ve 50 kişinin katıldığı 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı’na toplam 1 milyon 163 bin TL harcandı. Yoksullukla mücadele edecek sosyal politikaları uygulamak yerine memlekette yaşanan yoksulluk koşullarına sırtını dönen bakanlık, kendi bekaları için itibardan tasarruf etmezken, bizler canımızdan oluyoruz. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın aylık harcaması 137 milyon, günlük harcama 4.5 milyon lirayı aştı. Sözü edilen rakamlar binlerce asgari ücretlinin ay sonunu getiremediği ülkemizde harcanıyor. Harcanan bu paralar ise bizlerin vergisi ile ödeniyor. Bunun karşısında asgari ücret vergiden muaf tutulsun talebimiz ise ciddiye alınmıyor."

21 ARALIK'TA DERİNCE KENT MEYDANINDA AÇILACAK İMZA STANDINA ÇAĞRI

Açıklamanın devamında "İtibardan tasarruf olmaz diyenler itibar için milyon liralar harcarken yoksul, borç içindeki yurttaşı görmüyorken kamu bankaları aracılığıyla şirketlerin borcunu üstleniliyor. Ülkemizin yüzde 47’sinin aldığı maaş olan asgari ücret ile de bizleri açlık koşullarına mecbur ediyor.

Bizler Emek Partisi Derince İlçe Örgütü olarak yaşanan intiharlara, krizin yarattığı yoksulluğa karşı başta Derince'de yaşayan halkımızı mücadele etmeye çağırıyoruz. Asgari ücretin insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasını, sadece çalışanların değil emeklilerin de yaşayabileceği ücret koşullarının yaratılması, iğneden ipliğe gelen zamların geri çekilerek asgari ücretin vergiden muaf tutulması için Cumartesi günü Derince Kent Meydanında açacağımız imza standımıza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu vesileyle krizin canımıza kast ettiği bu günlerde komşumuz Binnet Simit’in sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

AYGÜN: ÖLÜMLERİN SORUMLUSU EMEKÇİLERİ SEFALETE SÜRÜKLEYEN İKTİDARDIR

Emek Partisi Çorum Örgütü adına basın açıklamasında konuşan EMEP Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2017 yılında en az 89, 2018 yılında en az 73 işçi işyeri içinde ve işyeri dışında ise işe bağlı olarak intihar ederek yaşamını yitirmiştir. Son 6 yılda ise en az 351 emekçi, işsizlik nedeniyle intihar etmiştir. Son olarak ilimizde de 31 yaşındaki Gökhan Temur ve 32 yaşındaki Oktay Alıcı isimli gencecik iki insanımız, canına kıyarak intihar etmiştir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Geçim sıkıntısı, borçlanma, işsizlik, yoksulluk içerisinde tek başına olmanın yarattığı çaresizlik duygusuna dikkat çeken Aygün, “Arka arkaya yaşanan bu olaylar, kesinlikle münferit olaylar değildir. ‘Bunlar psikolojik sorunlar yaşayan insanlar’ deyip işin içinden sıyrılabilir mi bu ülkeyi yönetenler? Bu şehirde aynı gün içerisinde 2 gencimiz, yaşadığı çaresizlik karşısında ölümü seçmişse, bunun sorumlusu bu düzendir. Bunun sorumlusu kendisi şatafat içerisinde yaşayıp bu ülkenin emekçilerini sefalete sürükleyen iktidardır” diye konuştu.

"TEK ÇÖZÜM BİRLEŞMEK VE HAKKIMIZ OLANIN PEŞİNE DÜŞMEK"

Ekonominin üç çeyrek dönemdir daraldığını vurgulayan Aygün, “Hükümet milyarlarca liralık Kanal İstanbul’dan bahsedebiliyor, uluslararası emperyalistlerle silah pazarlığı yapabiliyor. Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi en temel haklar sadece parası olanın yararlandığı hizmetler haline getiriliyor. Yetmiyor, ekonomik krizin yükü halka kesiliyor, emekçilerin vergi yükünü artıracak paketler açıklanıyor. Tüm yaşadığımız bu sorunların tek bir çözümü var, işçiler, emekçiler olarak birleşmek, hakkımız olanın peşine birlikte düşmek.

Bu tablonun sorumlusu kapitalist sistemin kendisidir. Bu yolun tek çıkışı vardır, bu politikalara karşı örgütlü mücadele, dayanışma ve birliktir. İnsanca yaşam için tek seçenek sosyalizmdir” ifadelerini kullandı. (Çorum/EVRENSEL)

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