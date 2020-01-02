GSS borcunu ödeyemeyen 5 milyon kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) pirim borcunu ödeyemeyen 5 milyon kişi sağlık hizmetlerinden dün itibariyle faydalanamıyor. 2018'de seçimler nedeniyle ertelenen düzenleme yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi.

'EKONOMİK KRİZİN HİSSEDİLME GÖSTERGESİ'

Konuya ilişkin bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, “GSS prim borcu olan vatandaşların 2018'de seçimler sebebiyle ertelenmişti. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ertelenmiş olan borçlar, yeni yılla birlikte karşımıza çıktı. Yani 5 milyon civarında vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. GSS prim borçları yeniden yapılandırılmasına rağmen vatandaşlar işsizlik ve yoksulluktan kaynaklı borçlarını ödeyememektedir. Bu çok ciddi bir sorun. İşsizliğin ve yoksulluk oranın en yüksek olan bölgemizde bu durum ekonomik krizin ne ölçüde hissedildiğinin de bir göstergesidir” diye belirtti.

'KALICI ÇÖZÜM ÜRETMEK GEREK'

GSS pirim borcunun yatırılmasının yasal olarak zorunlu olduğunu, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için pirim borcunun bulunmaması gerektiğini dile getiren Demir, şunları söyledi:

“Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için GSS primini yatırması zorunludur. Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin hiç bir borcunun bulunmaması şarttır. GSS prim borçlarını ödeyememektedir. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan ve GSS prim borcunu ödeyemediği için sağlık hizmeti alamayan tüm yurttaşlara aflar, ertelemeler geçici uygulamalar değil, kalıcı çözüm üretmek gerekmektedir. Diyarbakır tabip odası olarak sağlık hakkının temel insan haklarından olduğuna inanıyoruz. Sosyal devlet olma sorumluluğuyla vatandaşların temel vatandaşlık haklarından birisi olan sağlık halkını da karşılamak zorundadır. Bizler her zaman herkesin sağlık hakkından eşit, parasız, nitelikli, erişilebilir ve anadilinde sağlık hizmetlerinden yana olduk. Bunun için sağlıkta bakanlar, yüksek yargı mensupları ve milletvekillerine ve yakınlarına ölene kadar tanınan ve sınırsız olan tüm ayrıcalıklardan vazgeçilmeli, çalışan ve çalışmayandan sağlık primi toplamanın bırakılmalıdır. Başta GSS kapsamındaki yurttaşlar olmak üzere herkesin eşit, nitelikli, parasız ve anadilinde sağlık hizmeti sağlanmalıdır.” (Diyarbakır/MA)