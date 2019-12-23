Erdoğan’dan Kanal İstanbul tepkilerine klasik yanıt: Bunlar Gezici

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde konuştu. Erdoğan’ın gündeminde bir süredir ısrarla gündeme getirdiği Kanal İstanbul Projesi vardı.

“İnşallah Kanal İstanbul projesi hayata geçecek” diyen Erdoğan projeye karşı gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

“Daha şimdiden birileri yapamazsınız diyor. Yaptırmayız diyor. Müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. ‘Sakın ha bu ihalelere katılmayın. Katılırsanız biz iktidara geliyoruz gelince bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz.’ Yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez.”

Projenin yaratacağı zararları sıralayanları “Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir insansınız” diyerek ‘müzmin muhalif’ ilan eden Erdoğan, “Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezici. Biz bir günde 11 milyon fidanı diken bir iktidarız. Yapamazsınız diyorlar, biz adımlarımızı atacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Kanal İstanbul’da ‘rapor oyunları’: Rant gözlerini kör etmiş

Kanal İstanbul projesi tüm uyarılara rağmen ihale aşamasına geldi

TMMOB: Kanal İstanbul Projesi insan eliyle hazırlanmış bir afet

Erdoğan, Kanal İstanbul için "boğazı kurtarma projesi" dedi

Kanal İstanbul için ÇED raporu açıklandı: Maliyeti 75 milyar lira

Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz

WWF Türkiye'den "Kanal İstanbul" uyarısı: Marmara ölü bir denize dönüşebilir

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Kanal İstanbul projesinde saklanan DSİ raporunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı

Mimar Mücella Yapıcı: Kanal İstanbul en büyük ekoloji yıkım projesi

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Kanal İstanbul yanıtı: Bir kişi değil, 16 milyon insan bilir

Reklam